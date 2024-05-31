«Базальт СПО» выпустила 11 программную платформу

Компания «Базальт СПО», российский разработчик свободного программного обеспечения, выпустила 11 программную платформу (p11), получившую название Salvia (Шалфей). Это новая стабильная ветка хранилища программных пакетов проекта «Сизиф», который развивает и поддерживает компания «Базальт СПО». Хранилище находится под юрисдикцией и на территории Российской Федерации и не может быть отключено извне.

11 платформа станет основой для разработки новых версий операционных систем семейства «Альт» и широкого спектра других программных продуктов — от софта для встроенных и мобильных устройств до программных решений для серверов предприятий, ЦОД’ов и облаков.

Подробнее о технических новшествах 11-й платформы можно прочитать на ALT Linux Wiki.

Выпуск продуктов на базе 11 платформы начнется осенью 2024 г. К этому времени будут завершены проверки совместимости новой платформы с наиболее популярными российскими приложениями, входящими в реестр отечественного ПО. «Базальт СПО» предоставит заказчикам необходимые инструкции по обновлению.

Поддержка 10 платформы в части обновлений по безопасности будет прекращена 30 июня 2025 г. Техподдержка находящихся в эксплуатации решений на базе 10 платформы будет осуществляться в полном объеме до конца 2025 г. или до даты, указанной в договоре технической поддержки.

Сегодня заказчики «Базальт СПО» используют операционные системы, созданные на базе 10 платформы — «Альт Рабочая станция», «Альт Рабочая станция К», «Альт Сервер», «Альт Виртуализация», «Альт Образование», Simply Linux. Высокая надежность этих систем подтверждена многолетней эксплуатацией у сотен тысяч пользователей.

В 2024 г. компания «Базальт СПО» выпустила на базе 10 платформы принципиально новый продукт — «Альт Платформа». Это технологический комплекс для сборки общесистемного ПО, в том числе операционных систем, а также прикладных программных продуктов.