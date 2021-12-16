«Базальт СПО» выпустила новые версии ОС линейки «Альт» на базе десятой платформы

«Базальт СПО» выпустила новые версии российских операционных систем «Альт Рабочая станция» 10.0, «Альт Сервер» 10.0, «Альт Образование» 10.0. Теперь они развиваются на основе десятой платформы (p10 Aronia) – ветке репозитория свободных программ «Сизиф» (Sisyphus). Особое внимание разработчики уделили решениям, которые помогают организациям бесшовно интегрировать унаследованную инфраструктуру, построенную на зарубежном ПО, с инфраструктурой под управлением отечественных ОС. В том числе, обеспечить поддержку Microsoft AD и единые групповые политики. Это одна из самых острых задач для тысяч российских организаций, которые строят технологически независимую цифровую среду. Им необходимо обеспечить преемственность софта, наладить работу сотрудников на компьютерах с ОС «Альт» и Windows, постепенно заменить импортную ОС на российскую. Этому способствуют новые разработки «Базальт СПО». В продажу ОС «Альт» на десятой платформе поступят в 2022 г.

В ОС «Альт» 10.0 включен целый набор инструментов для эволюционной миграции на российский софт и железо. Их применение позволяет выполнить переход без сбоев в гетерогенной ИТ-инфраструктуре и при этом существенно сэкономить. Также в ОС «Альт» 10.0 включены самые современные средства для дистанционной работы. Они помогают обеспечить для сотрудников «на удаленке» эффект присутствия в офисе с безопасным и надежным подключением к корпоративным информационным системам. Такую задачу сейчас решают многие организации, которые в прошлом году почувствовали выгоды дистанционной работы.

ОС семейства «Альт» способны работать на разных аппаратных платформах. Все эти версии создаются на единой кодовой базе десятой платформы. Сегодня в распоряжении пользователей – операционные системы «Альт Рабочая станция» для архитектур i586, x86_64, ARM64 («Байкал-М»), e2k («Эльбрус»), ОС «Альт Сервер» для архитектур x86_64, ARM64 («Байкал-М», Huawei Taishan), ppc64le, e2k («Эльбрус»); ОС «Альт Образование» для архитектур i586, x86_64, ARM64(«Байкал-М», Raspberry Pi4), e2k («Эльбрус»). Архитектура «Эльбрус» поддержана с третьей версии по пятую (от 4С до 8СВ).

Основой продуктов стали ядро Linux (std-def) 5.10 (5.4 для «Эльбруса»), языки программирования Perl 5.34, Python 3.9.6, PHP 8.0.13 и 7.4.26, GCC 10.3.1. С версиями пакетов репозитория p10 можно ознакомиться на сайте packages.altlinux.org.

«Выпуск операционных систем «Альт» на основе Десятой платформы – это новый виток их жизненного цикла, – отметил Алексей Новодворский, заместитель генерального директора «Базальт СПО». – Наши ОС получили более современную функциональность, оставаясь по-прежнему надежными и качественными. Сегодня мы анонсируем обновление трех ОС семейства «Альт», и в самое ближайшее время на десятой платформе будет развиваться вся линейка наших операционных систем. «Под ёлочку» мы планируем выпустить обновленные «Альт Сервер Виртуализации» и Simply Linux».

Основные изменения в «Альт Рабочая станция» 10.0, «Альт Сервер» 10.0, «Альт Образование» 10.0 следующие: изменена схема доверенной загрузки операционной системы. Ужесточения коснулись подписи secure boot. Эти изменения устраняют уязвимости типа Boot Hole и Secure Boot Bypass 2021. Все ОС «Альт» по-прежнему возможно установить без отключения SecureBoot; расширена функциональность групповых политик. Теперь они поддерживают управление рабочими средами MATE и Xfce. Можно настраивать хранитель экрана, фон рабочего стола и ограничения пользователя. В частности, запретить переключение пользователя, выбор тем рабочего стола, блокировку экрана и др.; добавлены новые шаблоны групповых политик. Компонент групповых политик входит во все версии ОС «Альт Рабочая станция» 10.0, «Альт Сервер» 10.0, «Альт Образование» 10.0. С помощью собственного свободного инструмента ADMC (графическое приложение для управления пользователями, группами и групповыми политиками домена AD) можно управлять гетерогенной ИТ-инфраструктурой предприятия; увеличились возможности поддержки инфраструктуры виртуальных рабочих столов. ОС «Альт Сервер 10.0» включают инструмент OpenUDS, который совместим со множеством систем виртуализации: PVE, OpenNebula, oVirt, OpenStack. Его можно также использовать для создания аналога терминального решения без виртуализации на отдельном сервере; OpenUDS может служить многоплатформенным брокером подключений для создания и управления виртуальными рабочими местами и приложениями. Пользователь VDI через браузер выбирает шаблон виртуальной машины, доступный ему (виден в веб-интерфейсе) и с помощью клиента удаленного доступа подключается к своему рабочему столу, который находится на терминальном сервере или виртуальной машине в облаке OpenNebula; расширена функциональность пакета deploy для развёртывания системных служб на локальном компьютере. Он упрощает администрирование. В частности, можно использовать готовые сценарии установки и конфигурации служб; новое приложение appinstall обеспечивает установку с официальных сайтов популярных программ: браузера Google Chrome, клиентов ВКС Zoom, Skype, «Сферум» и других; в «Центр приложений» ОС добавлена поддержка репозитория Flathub для установки сторонних приложений в формате flatpak. Система FlatPak оберегает ОС от возможного негативного влияния приложений – например, игр, которые идут на платформе Steam; работа дистрибутивов на платах «Байкал-М» протестирована на базе sdk 5.3 – самой последней версии прошивки материнской платы для «Байкалов».

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Обновить образы ОС девятой платформы до функциональности десятой платформы можно по инструкции.

Посмотреть, какое прикладное ПО работает в среде ОС «Альт» р10, можно в таблице совместимости на сайте «Базальт СПО». Она постоянно пополняется сведениями о новых совместимостях.

В соответствии с лицензионным соглашением физические лица могут использовать ОС «Альт Рабочая станция» 10.0, «Альт Сервер» 10.0 и «Альт Образование» 10.0 бесплатно для личных целей. Дистрибутивы доступны для свободного скачивания. Юридическим лицам необходимо приобрести лицензию, за подробной информацией можно обращаться в отдел продаж «Базальт СПО» (sales@basealt.ru).

Техническая поддержка в части обновлений и исправлений по безопасности включена в лицензию. Базовая техническая поддержка на год для пользователей также будет включена в бессрочную лицензию, кроме того, пользователям за дополнительную оплату будут доступны более высокие уровни поддержки — стандартный и расширенный. По желанию может быть заключен и договор техподдержки на индивидуальных условиях.