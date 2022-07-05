Новая версия бесплатной российской ОС Simply Linux

Российская компания «Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы Simply Linux. Бесплатная ОС распространяется под девизом «Просто. Для каждого». Разработчики адаптировали эту операционную систему для предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных и самозанятых предпринимателей, которых затронули санкции зарубежных вендоров. Simply Linux совместима с основными приложениями, которые обычно используют в работе эти пользователи. Каждый может скачать Simply Linux вместе с набором прикладных программ и использовать бесплатно на любом числе своих компьютеров. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

При усовершенствовании Simply Linux разработчики провели опрос и учли пожелания людей, которые уже давно используют эту ОС, что помогло сделать ее удобнее. В состав новой версии ОС включили корневой сертификат безопасности Минцифры России, защитив пользователей от риска потерять доступ к российским сайтам. Пользоваться сертификатом можно в распространенных интернет-браузерах. Улучшения затронули также работу с периферийным оборудованием, с компьютерами на процессорах разных архитектур, с программами, написанными для работы с импортной ОС и веб-версиями популярных приложений.

«Мы рады, что Simply Linux становится реальной помощью среднему и малому бизнесу, всем, кто не планировал немедленное переоснащение своих компьютеров, но вынужден провести его из-за санкций, – сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». – Это доступная и удобная ОС, на оснащение рабочего места потребуется совсем немного времени: установил, пока пил чай, и можно начинать работу. При этом по качеству Simply Linux равноценна нашим более мощным коммерческим продуктам, поскольку все операционные системы семейства “Альт” создаются на основе единой инфраструктуры разработки. Надо отметить, что Simply Linux не включена в Единый реестр российского ПО, поскольку предназначена для массового использования. Мы видим, что новых пользователей нашей ОС становится все больше с каждым днем. Уверен, что им легко работать с Simply Linux и в офисе, и дома».

ОС Simply Linux 10.1 работает на компьютерах с процессорами архитектур x86_64, i586, ARM64. Рабочий стол Simply Linux 10.1 стал эффектнее: пользователям доступен набор авторских обоев от Vladstudio.

По запросам пользователей разработчики Simply Linux 10.1 обеспечили совместимость с популярными отечественными программами «1C:Предприятие» 8.3, «ГАРАНТаэро» (веб-версия), «Консультант плюс» (веб-версия), «КриптоПРО CSP 5», «Яндекс.браузер» 22, «Мой офис стандартный» и др. Полный перечень совместимого ПО представлен в таблице совместимости на сайте «Базальт СПО». В «Центр приложений» ОС добавлена поддержка репозитория Flathub для установки сторонних приложений в формате flatpak (кроме версии LiveCD).

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Лицензионный договор на Simply Linux 10.1 и все свободные программы в составе дистрибутива предусматривает предоставление пользователю бессрочно и безвозмездно неисключительных прав, действующих на территории любой страны.

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«Базальт СПО» — разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры с набором прикладного ПО. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО и позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. Разработки «Базальт СПО» опираются на независимую инфраструктуру разработки, которая находится в российской юрисдикции. Наличие собственных технологий обеспечивает разработку самостоятельных операционных систем, а не клонов (деривативов) зарубежных ОС. ОС «Альт» работают на девяти аппаратных платформах, в том числе на основных российских и наиболее популярных зарубежных. Операционные системы «Альт» внедрены и поддерживаются партнерами компании на коммерческих предприятиях и в госсекторе на сотнях тысяч компьютеров по всей России. С ними совместимо значительное число прикладных программ из Единого реестра. «Базальт СПО» входит в НП «Руссофт», АРПП «Отечественный софт», Ассоциацию документальной электросвязи.