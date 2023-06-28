ОС «Альт» на марийском языке: операционная система «говорит» на языках народов России

Операционная система Simply Linux разработки «Базальт СПО» теперь доступна на марийском языке. Локализация — инициативный проект Кировского сообщества пользователей свободного программного обеспечения при консультационной поддержке сообщества ALT Linux и «Базальт СПО». Частично локализованная версия ОС будет применяться как для работы, так и для изучения марийского языка; ее можно скачать и бесплатно использовать в офисе и дома. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО»

Разработчики марийской версии объяснили выбор Simply Linux тем, что исходный код всех пакетов ОС открыт, инструмент для сборки установочного образа mkimage-profiles свободно распространяется в виде исходного кода, а это позволяет вносить в операционную систему практически любые изменения без необходимости вступать в переговоры с вендором.

Словарь для перевода компьютерных терминов подготовил Андрей Чемышев, сотрудник Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В. М. Васильева. Локализация Simply Linux обогатила марийский язык терминами, относящимися к вычислительной технике.

Версия Simply Linux на марийском языке была представлена на юбилейном, 100-м празднике «Пеледыш пайрем», который отмечался 17 июня 2023 г. в городе Йошкар-Ола. Флешки с записанным на них установочным образом были переданы руководителям республики Марий Эл, в Центр марийской культуры и в местное книжное издательство. Также флешки и памятная атрибутика с символикой Simply Linux распространялись в Центральном парке культуры и отдыха.

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«Базальт СПО» — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО.