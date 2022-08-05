«Битрикс24» выпустил десктоп-клиент для Linux-систем

Уход крупных ИТ-вендоров из России, возможное отключение обновлений продуктов, отказ в поддержке – причина перехода представителей бизнеса на Linux-системы. Теперь пользователи «Битрикс24», чьи компьютеры или ноутбуки работают на Linux, могут использовать все возможности сервиса в новом desktop-приложении. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Новинка имеет те же функции, что и версии для Windows и macOS. Совместная работа, CRM, задачи и проекты, видеозвонки, складской учет, сайты и магазины – уже доступны в приложении.

Битрикс24 работает на следующих Linux-дистрибутивах: Ubuntu 20,21,22 (Gnome), Kubuntu 20,22 (KDE), Mint 20 (Mutter), Fedora 35 (Gnome), Fedora 36, BaseALT Simpy, Linux 10.0.900 (Xfce), Rosa 21.1 (KDE), Astra Linux (Orel 2.12), OpenSuse Leap 15.4.

Юлия Шмакотина, исполнительный директор «Битрикс24»: «Разработчики и компании-пользователи “Битрикс24” преследуют одинаковые цели — максимальную надежность, доступность и отказоустойчивость онлайн-сервиса. Запуск десктоп-версии “Битрикс24” на Linux входит в общую стратегию. Не секрет, что запросы на эту конфигурацию становятся довольно регулярными. Адаптация “Битрикс24” под актуальные потребности пользователей, в том числе и инфраструктурные, всегда будет оставаться важным приоритетом для нашей компании».

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«Битрикс24» — российский онлайн-сервис для управления бизнесом. В ноябре 2021 г. «Битрикс24» достиг 10 млн зарегистрированных компаний.