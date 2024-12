Выпущен Linux, внешне неотличимый от Windows. За него просят деньги, но можно получить и бесплатно

Дистрибутив Linux Wubuntu как две капли воды похож на Windows 11 и позволяет максимально быстро освоиться в новой ОС и не тратить время на изучение нового интерфейса. Разработчики постарались даже подогнать стандартный набор ПО под тот, что есть в Windows. Это значительно упростит переход с Windows на Linux и позволит не тратить деньги на ОС Microsoft, которая в последнее время переполнена багами.

Легально бесплатная Windows

Каталог дистрибутивов Linux пополнила ОС Wubuntu, главная отличительная черта которой – интерфейс, в точности копирующий оболочку Windows. Специалисты издания установили Wubuntu на свой ПК и подтвердили максимальное сходство интерфейсов.

В данном случае Wubuntu мимикрирует под Windows 11 – самую современную на момент выхода материала ОС Microsoft. Эта система известна своей «прожорливостью» в плане системных ресурсов и глючностью благодаря официальным обновлениям крайне низкого качества. К тому же Windows 11 стоит денег, хотя существует масса способов решения этого вопроса. На фоне перечисленного доля Linux на мировом рынке настольных ОС в 2024 г. начала очень быстро расти, и Wubuntu, в теории, может дополнительно ускорить этот процесс благодаря сходству интерфейсов – переучиваться не придется.

У Wubuntu есть несколько дополнительных наименований. Дистрибутив даже на официальном сайте называется то Windows Theme on Linux, то Windows Theme Over Linux. А в свойствах системы можно найти названия Windows Ubuntu, Windows Linux, Windows Linux With Copilot» и иногда Winux.

Wubuntu Это Linux. Или все же Windows

На официальном сайте проекта эта ОС характеризуется как «операционная система на базе Ubuntu с темами и инструментами, вдохновленными Microsoft Windows, но без каких-либо абсурдных системных требований» (an Ubuntu-based operating system with themes and tools inspired by Microsoft Windows, but without any absurd system requirements).

Максимально точная копия

На сайте Wubuntu указано, что дистрибутив основан на Kubuntu 24.04.1 LTS (Ubuntu с оболочкой KDE). Но это не просто Kubuntu с очередной пользовательской темой – эксперты The Register заявили, что все элементы интерфейса, вплоть до последней иконки, выглядят странно похожими на оригиналы в Windows.

Загрузочный экран Wubuntu – это современный плоский квадратный логотип Windows, а иконки на панели задач неотличимы от тех, что используются в Windows, включая логотип Copilot. Логотип проекта – классический лого дистрибутива Ubuntu, известный как «круг друзей», в центре которого размещен ромбовидный логотип ОС Windows 8.

Но разработчики не воровали элементы интерфейса у Microsoft. Они использовали бесплатные иконки для среды рабочего стола KDE, которые размещены на GitHub.

Дайте денег разработчикам

Скопирована была даже раздражающая надпись об активации системы в правом нижнем углу рабочего стола. Но если в Windows от нее так просто не избавиться, то в Wubuntu она реализована в виде отдельного окна, которое можно просто закрыть.

The Register Специалисты The Register обнаружили в Wubuntu то, что копировать, вероятно, не стоило

В этом окне говорится, что система Wubuntu не активирована, и потому часть функций ОС недоступна. Разработчики не уточняют, какие именно функции заблокированы, но просят за их разблокировку $35 (3530 руб. по курсу ЦБ на 6 декабря 2024 г.). Система, однако же, функционирует и без пожертвований.

Испытано на себе

Специалисты The Register проверили Wubuntu 11.24.04.2 LTS в работе и пришли к выводу, что система базируется на ядре Ubuntu 24.04. На странице сведений о системе под заголовком «Спецификации PowerTools» она именует себя «Windows Linux 11.24.04.2», а сборка ОС описывается как «BUILD CYBER 111624.2 FINAL-LTS». Хотя есть отдельная бесплатная загрузка PowerTools, приложение, похоже, является платным, проприетарным программным обеспечением.

В Wubuntu, как оказалось, отсутствует часть приложений, поставляющихся с Ubuntu. Некоторые из них просто удалены, другие же заменены на аналоги с интерфейсом в стиле Windows. Также система получила довольно существенное количество дополнительных компонентов. В некоторых элементах своего интерфейса она идет на значительные уступки пользователям, чтобы быть знакомой людям, которые работали только в Windows; в других же все остается неизменным по сравнению с KDE.

Wubuntu Запущенное в Wubuntu Android-приложение

В системе, к слову, нет Firefox – браузера, с которым поставляются десятки дистрибутивов Linux. Здесь по умолчанию установлен Edge для максимального сходства с Windows, а для тех, кто не желает пользоваться браузером Microsoft, есть предустановленный Google Chrome.

Также многие дистрибутивы Linux укомплектованы офисным пакетом LibreOffice – бесплатной, свободной и полнофункциональной альтернативой Microsoft Office. В Wubuntu нет и его (хотя можно установить вручную) – вместо него есть ссылки на облачный офисный сервис Microsoft 365. Но локальный офисный пакет разработчики все же внедрили – это OnlyOffice.

Предустановлен и ряд других инструментов. Например, официального клиента Linux для облачного хранилища OneDrive от Microsoft не существует, но зато имеется бесплатный клиент OneDrive для Linux за авторством сторонних разработчиков, и он встроен в Wubuntu.

Новый софт не нужен

Пользователям, решившим отказаться от Windows в пользу Wubuntu, не придется осваивать новое программное обеспечение и тратить время на поиск привычного ему ПО. В систему по умолчанию встроен WINE для запуска программ, написанных для Windows

Также в наличии среда выполнения PrimeOS Android для работы с Android-приложениями. И даже геймеры смогут пользоваться Wubuntu – клиент Steam от Valve установлен «с завода». Есть даже магазин приложений KDE Discover, заменивший собой Microsoft Store.

Wubuntu Работа с офисными документами

На панели задач те же значки, что и в Windows 11, хотя они в основном помечены как «Run Command» и открывают инструменты KDE Например, то, что выглядит как кнопка запуска окна с виджетами, открывает панель запуска виджетов KDE. Кнопка Cortana открывает диалоговое окно Kubuntu Run. Кнопка Settings открывает программу системного администратора Wubuntu, которая называется PowerTools. Она больше похожа на приложение Windows Settings, чем на стандартную панель управления KDE, но загвоздка в том, что придется заплатить $35 долларов за ее регистрацию. Вероятно, именно об этих заблокированных функциях разработчики упомянули в уведомлении о необходимости поделиться с ними этой суммой. В то же время есть бесплатное приложение KDE Plasma System Settings с аналогичными функциями, так что можно сэкономить $35 и пользоваться Wubuntu бесплатно и при этом легально. Впрочем, по данным The Register, разработчики получили уже около 20 тыс. переводов, то есть на своем проекте они заработали в пределах $700 тыс. или около 72,4 млн руб.

У разработчиков мысли сходятся

Идея создать Linux, похожий на Windows, пришла в голову не только создателям Wubuntu. К числу подобных проектов можно отнести, например, LinuxFX, который специалисты The Register тоже опробовали.

Wubuntu Windows-программы запускаются без труда

По их мнению, эти системы не полностью идентичны внешне, но все же очень похожи. Есть различия и в техническом плане – так, LinuxFX успешно загружался и работал на виртуальной машине на базе BIOS в VirtualBox 7.1, тогда как Wubuntu загружался только на виртуальной машине на базе UEFI. Также LinuxFX имеет более похожую на Windows 10 компоновку рабочего стола с выровненными по левому краю записями панели задач.

Также в ноябре 2024 г. CNews рассказывал об операционной системе elementary OS 8, внешне напоминающей одновременно и Windows, и macOS. Это полностью обособленная система в плане базового ПО – для нее разработаны собственные файловый менеджер, почтовый клиент, просмотрщик изображений, плеер и текстовый редактор. А еще в нее добавили новый безопасный режим Secure, который активируется еще до финальной загрузки системы.