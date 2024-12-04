Совершен «крупнейший прорыв» во взломе Windows и MS Office. Они станут бесплатными навсегда

Хакеры из группы Massgrave заявили о крупнейшем прорыве во взломе продуктов Microsoft и о создании универсального инструмента для легкого и перманентного взлома активации почти любых версий Windows и Office. Он якобы работает всегда, и повторная активация не потребуется. Релиз взломщика ожидается в ближайшие месяцы, а все свои разработки Massgrave размещает на принадлежащем Microsoft GitHub. Сама Microsoft тоже пользуется решениями этих хакеров.

Windows, за которую не нужно платить

Хакерская группа Massgrave опубликовала в заблокированной в России соцсети Х сообщение о грядущем релизе универсального инструмента для взлома программных продуктов Microsoft. Они утверждают, что их небольшая утилита способна раз и навсегда (точнее, до следующей переустановки) решить вопрос с активацией Windows и Office, и называют это «крупнейшим прорывом в пиратстве Office и Windows» (largest breakthrough in Windows / Office piracy ever).

Другими словами, Massgrave разработали программу, которая кардинально отличается от современных способов активации продуктов Microsoft. Они периодически перестают работать, и нужно запускать их повторно. Распространение программы начнется в ближайшие месяцы.

Творение Massgrave лишено не только этого недостатка. По заверениям авторов, их утилита работает настолько чисто, что после ее применения продолжат работать лицензионные ключи (Customer Specific Volume License Keys, CSVLK).

Сообщение Massgrave в соцсети

В России использование нелицензионного ПО считается уголовным преступлением. Однако в Белоруссии действует закон, разрешающий пиратить софт из недружественных стран.

Одна программа, чтобы взломать всех

Разработчики из Massgrave заверяют, что их новое творение способно закрыть вопрос с активацией на почти любой Windows, хоть пользовательской, хоть серверной. Список довольно обширный – если рассматривать только настольные ОС, то активатору под силу сэкономить деньги пользователям систем от вышедшей в конце 2006 г. Vista и вплоть до новейшей Windows 11, датированной июнем 2021 г. Также он справится с активацией на новейшей Windows Server 2025, которая, как сообщал CNews, в ноябре 2024 г. без предупреждения и разрешения устанавливается на серверы с ранними версиями этой ОС, тем самым обрекая их владельцев на расходы на лицензию.

Результат работы программы

Что касается Office, то тут участники Massgrave не уточняют, какие версии их новый активатор способен взломать. Технически, в 2024 г. для базовых задач по работе с текстом и таблицами можно использовать хоть вышедший в 2003 г. Office 2003 – редакция CNews убедилась, что он без труда запускается под Windows 11. Новейшим офисным пакетом на момент выхода материала являлся Office 2024.

Обокрасть Microsoft дважды

По словам участников Massgrave, их новая утилита способна обеспечить доступ к расширенным обновлениям безопасности (Extended Security Updates, ESU) для Windows 10. Это платный сервис, впервые протестированный Microsoft на Windows 7, обычная поддержка которой завершилась в начале 2020 г.

ESU открывает пользователям доступ к новым апдейтам безопасности, которые Microsoft выпускает для своих ОС в течение нескольких лет после окончания основной поддержки. В случае Windows 7 такие обновления были доступны лишь корпоративным клиентам Microsoft, тогда как получить обновления для Windows 10, чья поддержка завершится 14 октября 2025 г., смогут и обычные пользователи. Идея здесь в том, чтобы не тратить деньги и время на переход на Windows 11 и ее изучение – этот процесс может потребовать покупки нового ПК, что для компаний почти всегда выливается в крупные траты. Осенью 2024 г. стали известны расценки на ESU для Windows 10, и они довольно высоки.

Молчаливое одобрение Microsoft

Большая часть разработок Massgrave имеет открытый исходный код и распространяется свободно. Они выгружают их на GitHub – сервис, принадлежащий Microsoft, а та их по каким-то причинам не удаляет.

Что еще более важно, сама Microsoft замечена в использовании взломщиков Massgrave. Весной 2023 г. CNews писал, что Служба поддержки Microsoft удаленно активировала пользователю лицензионную Windows 10 Pro при помощи пиратского «активатора» Massgrave. Оригинальный лицензионный ключ по неизвестным причинам не подошел, и специалист решил сэкономить время и взломал систему. Позже выяснилось, что техподдержка Microsoft пользуется этим нехитрым способом на регулярной основе.