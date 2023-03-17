Microsoft установила пользователю пиратскую Windows, потому что лицензионная не активировалась

Служба поддержки Microsoft удаленно активировала пользователю лицензионную Windows 10 Pro при помощи пиратского «активатора». Оригинальный лицензионный ключ не по неизвестным причинам не подошел, и специалист решил сэкономить время и взломал систему. Выяснилось, что техподдержка Microsoft пользуется этим нехитрым способом на регулярной основе.

$200 за пиратскую Windows

Сотрудник техподдержки Microsoft помог пользователю активировать Windows при помощи пиратского ПО после того, как не сработал официальный ключ, пишет Bleeping Computer. Это против правил Microsoft, но иногда работникам компании приходится идти на крайние меры и искать пути обхода, чтобы выполнить главную цель — удовлетворить запрос пользователя. При этом самой Microsoft об этом знать совершенно не обязательно, так как санкции будут введены незамедлительно.

Героем этой истории стал технолог-фрилансер из Южной Африки Уэсли Пайберн (Wesley Pyburn). Он совершенно легально купил подлинную копию Windows 10 Pro, заплатив за нее $200 (15,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 17 марта 2023 г.), и вроде бы ничего не предвещало беды, но комплектный лицензионный ключ систему не активировал.

После нескольких тщетных попыток провести активацию ОС принадлежащим ему ключом пользователь обратился в техподдержку Microsoft, но и там поначалу не смогли ему помочь. Во время очередного сеанса общения с сотрудниками поддержки инженер удаленно подключился к системе и прямо на компьютере Пайберна запустил «кряк» — программу для обмана системы активации Windows.

После этой процедуры ОС перестала требовать активировать. «В самом деле, проще взломать Windows, чем купить ее», — написал Пайберн в своем блоге в заблокированной в России соцсети Twitter.

Вполне рабочий метод

Современные официальные методы активации Microsoft Windows включают в себя либо ввод пользователем 25-значного ключа продукта при появлении запроса, либо вход в свою учетную запись Microsoft для применения цифровой лицензии. В некоторых случаях клиенты могут также позвонить в службу поддержки клиентов, чтобы провести активацию системы по телефону.

В случае с Пайберном инженер службы поддержки Microsoft удаленно выполнил специализированную команду в PowerShell на ПК Пайберна, которая устанавливает соединение с massgrave.dev, неофициальным репозиторием сценариев «активаторов» Windows и Office. Также команда включала запуск одного из скриптов-активаторов, размещенных в этом репозитории.

Техподдержка оценила

Пайберн, вероятно, не поверив своим глазам, решил убедиться, что инженер Microsoft действительно «в прямом эфире» взломал свежекупленную лицензионную Windows 10 Pro, нарушив при этом ряд законов. Пайберн связался с сотрудниками Massgrave через мессенджер Discord и, вполне ожидаемо, получил удовлетворительный ответ.

Но виртуальным кивком головой представители Massgrave не ограничились, открыв Пайберну глаза на еще более неприятную правду. Как оказалось, он не единственный, кому техподдержка Microsoft взламывает лицензионнную ОС. По их словам, это как минимум второй случай на их памяти.

Здесь следует учитывать, что способов активации ОС Windows в целом и тем более Windows 10, которой скоро исполнится восемь лет, очень много. Нельзя исключать, что другие работники техподдержки отдают предпочтение не Massgrave, а, например, торрентам, где тоже могут лежать развалы «активаторов».

Смекалистого инженера накажут

Работника техподдержки Microsoft почти гарантированно ждут репрессии. Microsoft, прознавшая о случившемся, молниеносно заявила, что действия инженера противоречат политике корпорации.

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Масла в огонь подлил и сам Пайберн. Он написал, что единственная причина, по которой он купил Windows, а не скачал ее пиратскую версию, заключалась в нежелании нарваться на вредоносные программы, которые могут быть в составе нелегальных дистрибутивов. В итоге, по его словам, он все равно пришел к тому, чего пытался избежать.

«Мы расследуем это происшествие и предпримем соответствующие шаги, чтобы обеспечить соблюдение надлежащих процедур в отношении поддержки клиентов для наших продуктов и услуг», — заявили Bleeping Computer представители Microsoft. Остается лишь гадать, какая кара ждет инженера техподдержки. Далеко не факт, что Microsoft ограничится одним лишь выговором или увольнением.

Проще взломать. чем купить

Взлом Windows, Office и других программных продуктов Microsoft давно поставлен на поток, и если раньше приходилось искать диски с нелицензионной Windows, делать копии и пр., то теперь для этого достаточно нескольких кликов мышкой, пустой флешки и более-менее быстрого подключения к интернету.

Фото: dimitrisvetsikas1969 / Pixabay В 2022 году пиратство вернулось в Россию, и сразу в масштабах начала XXI века

Россия — одна из стран, жители которой годами между лицензионной и пиратской версией Windows выбирали последнюю, потому что за нее не нужно платить. Лишь в прошлом десятилетии чаша весов постепенно стала склоняться в сторону лицензии, но в 2022 г. Microsoft все испортила, введя против россиян многочисленные санкции.

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Ответ не заставил себя ждать — граждане России моментально переключились на пиратские Windows, и к осени 2022 г. Рунет поглотила волна интереса к нелицензионному софту и контенту. А в конце 2022 г. выяснилось, что поставки ноутбуков с Windows в Россию обрушились. При этом популярности ОС среди россиян не лишилась — за ней более 80% рынка десктопных систем (данные StatCounter за февраль 2023 г.).