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Первый спутник МТУСИ в космосе

C космодрома «Восточный» попутно с гелиогеофизическими космическими аппаратами «Ионосфера-М» № 1 и № 2 на РН «Союз-2.1б» с РБ «Фрегат» были успешно выведены на целевую орбиту шесть малых космических аппаратов (МКА) формата CubeSat разработки российских университетов в рамках программы «УниверСат», кластер «УниверСат-2024», среди которых — МКА «МТУСИ 1». Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

МКА «МТУСИ 1» — это спутник формата 6UXL CubeSat.

На борту МКА «МТУСИ 1» установлены такие приборы, как детектор галактических космических лучей (разработка для регистрации и прогнозирования опасных гелиогеофизических явлений в околоземном пространстве), аппаратура мониторинга воздушного движения для изучения возможности стабильного приема и сбора информации из систем автоматического зависимого наблюдения и вещания с помощью SDR-приемника и бортовая аппаратура сервисов чрезвычайной связи для исследования доступности сервиса радиосвязи в УКВ-диапазоне для приема/передачи экстренных сообщений.

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Запуск МКА осуществлен в рамках программы «УниверСат-2024» совместно с другими МКА, разработанными российскими университетами для решения прикладных задач в интересах тематического заказчика — Росгидромета. МКА будут предоставлять целевую информацию, которая дополнит данные, получаемые гидрометеорологическими и гелиогеофизическими космическими аппаратами: «Метеор-М», «Электро-Л», «Арктика-М», «Ионосфера-М» № 1 и № 2.

Системы отделения, комплекс наземной экспериментальной отработки, работы по адаптации МКА и интеграции кластера «УниверСат-2024» с РБ «Фрегат» на космодроме «Восточный» были проведены индустриальным партнером ООО «Орбитальные Системы». Целевая аппаратура, установленная на борту МКА «МТУСИ 1», в том числе разработана ФГБУ «ИПГ» и МГТУ им. Н.Э. Баумана.

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