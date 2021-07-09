Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Элемент ГК
Elementec
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 49, упоминаний - 76
Элемент ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хасьянова Гульнара 85 4
|Морозов Александр 16 4
|Баров Алексей 25 3
|Володкович Вячеслав 30 3
|Осеевский Михаил 221 2
|Фомина Алена 5 2
|Яровая Ирина 63 2
|Потапов Алексей 6 2
|Овчинников Сергей 24 2
|Иванцов Илья 2 2
|Сергеенко Егор 11 2
|Степанов Владимир 11 2
|Румянцев Антон 46 2
|Усманов Алишер 241 2
|Анохин Михаил 5 2
|Черепенников Антон 52 2
|Беспалов Владимир 3 1
|Халиф Юрий 3 1
|Артемов Михаил 8 1
|Осин Александр 7 1
|Прудников Андрей 5 1
|Бродская Марина 1 1
|Легостаева Светлана 23 1
|Абрамов Алексей 27 1
|Меликджанян Артем 5 1
|Добровольский Михаил 3 1
|Эрдес Екатерина 1 1
|Тупицын Александр 8 1
|Маслянкин Алексей 2 1
|Комаров Алексей 6 1
|Кравцов Александр 2 1
|Лаконцев Дмитрий 8 1
|Озеров Виктор 26 1
|Шпак Василий 39 1
|Белов Виктор 26 1
|Аксельрод Илья 15 1
|Евтушенков Владимир 131 1
|Прохоров Александр 86 1
|Транковская Наталья 11 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
|Вести FM - Вести ФМ 12 1
|Российская газета 92 1
|Электроника: Наука, Технология, Бизнес 3 1
|CNews Analytics 1991 4
|CNews Мишень ОФД 4 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|ЦНИИ Электроника - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768315, в очереди разбора - 671999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768315, в очереди разбора - 671999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru