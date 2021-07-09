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Элемент ГК
Elementec


09.07.2021 В российских деревнях появятся сети 4G. Без них у операторов отберут лицензию 1
18.06.2021 В телекоме «оттепель». Власти на год отсрочили нормы «закона Яровой» 1
09.06.2021 Государство выставляет на аукцион свои акции «Микрона» 2
02.06.2021 Moscow Dream Cars успешно интегрировала систему управления автопарком от «Лаборатории умного вождения» 1
01.06.2021 В России появятся сотни дизайн-центров для разработки микроэлектроники 1
30.04.2021 Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки 1
23.04.2021 Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России 1
21.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали защиту для устройств интернета вещей 1
19.04.2021 Производители российской электроники потребовали у властей особые права 2
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 1
28.01.2021 «Ситроникс» запускает производство собственных серверов 1
24.12.2020 ГК «Элемент» и НИУ «МИЭТ» объединят усилия для развития отечественной микроэлектроники 5
22.12.2020 Итоги года «Аэродиск»: двукратный рост и 44 центра поддержки по всей России 1
10.11.2020 МТС заплатит 10 миллиардов новой «дочке» своих хозяев 1
06.11.2020 МТС строит новое облако вместе с создателями Linux Ubuntu 1
07.10.2020 Предприятия Ростеха заняли лидирующие позиции в рейтинге организаций радиоэлектронной промышленности России 1
30.09.2020 «Микрон» и «Булат» выпустят первый российский интеллектуальный счетчик электроэнергии 1
05.08.2020 «Аквариус» удвоил мощности по производству российских ПК, серверов и ноутбуков 1
30.07.2020 ГК «Элемент» поставит санитарно-эпидемиологические комплексы в региональные филиалы МТС 1
07.07.2020 «ВТБ Лизинг» совместно с «Лабораторией умного вождения» запускает специальную программу для «умных» автомобилей 2
03.07.2020 Российские разработчики объединяются для создания решений на базе отечественных технологий 2
22.06.2020 Более 500 студентов пройдут онлайн-стажировку на предприятиях радиоэлектронной отрасли 2
22.05.2020 ГК «Микрон» в 2019 году увеличила выручку на 18% 1
28.04.2020 МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании 1
24.04.2020 «Ростелеком», «Ростех» и АФК «Система» создали консорциум для вывода на рынок отечественной радиоэлектроники 4
24.04.2020 «Ростех», «Ростелеком» и «Элемент» создали консорциум «Телекоммуникационные технологии» 3
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 1
09.04.2020 В России создан консорциум производителей вычислительной техники 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
02.04.2020 МИС «Элемент» стала новым участником платформы N3.Health 1
03.03.2020 Россияне выпустили СХД на процессорах «Эльбрус» и отечественном Linux 2
19.02.2020 Российские производители технологий для СХД объединились в консорциум 1
24.01.2020 Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой» 2
13.12.2019 «Элемент», НТЦ «Модуль» и «Хайтэк» создадут отечественную платформу искусственного интеллекта 2
10.12.2019 МТС, «Элемент» и Сколтех займутся совместной разработкой российского 5G-оборудования 3
28.11.2019 Семь предприятий Ростеха вошли в топ10 радиоэлектронных предприятий РФ 1
15.11.2019 «Лаборатория умного вождения»: вероятность попасть в ДТП для «ночных гонщиков» в пять раз выше 1
08.11.2019 «Лаборатория умного вождения» интегрировала алкозамки Alcolock в свое телематическое устройство «Элемент» 2
13.09.2019 Исследование: почти половина российских водителей следит за стилем вождения 1
10.04.2019 CNews подготовил свежий рейтинг ОФД 1

Публикаций - 49, упоминаний - 76

Элемент ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АФК Система ПАО 998 16
Ростех - Ростехнологии 2230 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 8
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 15 7
Микрон - Micron 365 6
Норси-Транс (НТ) 49 5
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 5
NVision Group - Энвижн Груп 546 4
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 4
ОФД-Я - Оператор фискальных данных 9 3
Такском - Taxcom 119 3
Базальт СПО 206 3
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 3
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 3
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 3
Дримкас - Dreamkas 14 3
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 3
Aquarius - Аквариус 209 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 3
Электронный экспресс 10 3
РТИ ВЗПП-Микрон - Воронежский завод полупроводниковых приборов 8 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Intel Corporation 4204 2
Ростех - Концерн Автоматика 398 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
BDO Unicon - БДО Юникон Бизнес Солюшнс 11 2
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 2
ОФД-Я - Ярус 18 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Ситроникс - Sitronics 566 2
ИнитПро 6 2
Merlion iRU - Деловой офис 66 2
РТИ 122 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 270 1
Калуга Астрал 41 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Lifan 4 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Почта России ПАО 1579 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
Ford 173 1
Согласие СК 44 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Audi 129 1
Porsche 37 1
Mazda Motor Corporation 31 1
Jaguar Land Rover 63 1
Система Капитал УК 9 1
Кинополис - Объединенные русские киностудии 5 1
Росгосстрах 182 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Lexus 36 1
СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 1
Молния НПО - Научно-производственное объединение 3 1
PSA Peugeot Citroën 34 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Почта Банк 289 1
BMW 252 1
Hyundai Motor 146 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
РусГидро ПАО 129 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Открытие ФК 538 1
Альфа-Банк 1127 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Renault - Рено Россия 88 1
Модульбанк - Modulbank 95 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
Правительство РФ 2208 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
O-RAN - Open RAN - OpenRAN - Open Radio Access Network - Открытые сети радиодоступа 14 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
ISO - IATF TS 16949 - Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части 4 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 127 1
Cloud Native 19 1
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 5 1
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 8 1
Kubernetes 307 1
Автоматизация 47 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
DDR - Double data rate 1077 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
OpenStack 347 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
ВТБ Мультикарта 147 4
Aerodisk Восток СХД 17 3
Aerodisk АИСТ 14 3
Aerodisk vAIR 15 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 2
МЦСТ - Эльбрус-16С 19 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
OFD.RU Ferma 8 2
OFD.RU Venda 5 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Aerodisk Engine - Гибридная СХД 21 2
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
АвтоВАЗ Lada Connect 1 1
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 99 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Яндекс.Едадил 13 1
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 40 1
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 16 1
Калуга Астрал.ОФД 2 1
Laval Элемент МИС - Медицинская информационная система 1 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Red Hat Ceph Storage 70 1
AOI - Automated optical inspection - Автоматизированный оптический контроль 3 1
Реестр добросовестных экспортеров 2 1
ЛУВ Crash AI 2 1
Canonical Charmed OpenStack 2 1
Микрон MIK - серия интегральных микросхем 17 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 27 1
ICQ 500 1
Apache HTTP Server 223 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Ред ОС 239 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 1
Хасьянова Гульнара 85 4
Морозов Александр 16 4
Баров Алексей 25 3
Володкович Вячеслав 30 3
Осеевский Михаил 221 2
Фомина Алена 5 2
Яровая Ирина 63 2
Потапов Алексей 6 2
Овчинников Сергей 24 2
Иванцов Илья 2 2
Сергеенко Егор 11 2
Степанов Владимир 11 2
Румянцев Антон 46 2
Усманов Алишер 241 2
Анохин Михаил 5 2
Черепенников Антон 52 2
Беспалов Владимир 3 1
Халиф Юрий 3 1
Артемов Михаил 8 1
Осин Александр 7 1
Прудников Андрей 5 1
Бродская Марина 1 1
Легостаева Светлана 23 1
Абрамов Алексей 27 1
Меликджанян Артем 5 1
Добровольский Михаил 3 1
Эрдес Екатерина 1 1
Тупицын Александр 8 1
Маслянкин Алексей 2 1
Комаров Алексей 6 1
Кравцов Александр 2 1
Лаконцев Дмитрий 8 1
Озеров Виктор 26 1
Шпак Василий 39 1
Белов Виктор 26 1
Аксельрод Илья 15 1
Евтушенков Владимир 131 1
Прохоров Александр 86 1
Транковская Наталья 11 1
Соловьев Владимир 98 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - Ивановская область - Шуя 29 1
Россия - Удомля 41 1
Россия - Тверская область 249 1
Россия - Ивановская область 262 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Европа 3788 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - Сочи 913 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Человеческий фактор 127 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 52 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Российская газета 92 1
Электроника: Наука, Технология, Бизнес 3 1
CNews Analytics 1991 4
CNews Мишень ОФД 4 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
ЦНИИ Электроника - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 2
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 2
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
Открытое образование 5 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 3 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 26 1
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 6 1
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 14 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 9 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 37 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768315, в очереди разбора - 671999.
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