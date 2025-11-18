Разделы

Акции ПАО «Элемент» включены в сектор рынка инноваций и инвестиций Московской биржи

ПАО «Элемент», разработчик и производитель электроники, сообщает, что с 18 ноября 2025 г. Московская биржа включила обыкновенные акции ПАО «Элемент» в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ). Об этом CNews сообщили представители ПАО «Элемент».

Рынок инноваций и инвестиций призван содействовать привлечению инвестиций в компании инновационного сектора российской экономики.

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

Включение акций компании в перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики после попадания в сектор РИИ позволит физическим лицам, непрерывно владеющим бумагами не менее одного года, воспользоваться льготой по освобождению от уплаты налога на доходы от продажи таких акций.

«Группа инициировала комплексную программу повышения ликвидности, первым этапом которой стало привлечение маркет-мейкера для увеличения среднедневного объема торгов наших ценных бумаг на Московской бирже. Сейчас мы рады сообщить о включении акций ПАО «Элемент» в сектор РИИ. Компания изучает возможность повышения уровня котировального списка и включения акций ПАО «Элемент» в индексы Московской биржи. Рост ликвидности вместе с более узким спредом обеспечат более стабильную динамику цены, что повысит привлекательность нашей бумаги как для розничных, так и для институциональных инвесторов», – сказал Илья Шлуглейт, директор по взаимодействию с инвесторами ПАО «Элемент».

