ГК «Элемент» поставит санитарно-эпидемиологические комплексы в региональные филиалы МТС

ГК «Элемент» начала поставки в региональные филиалы ПАО «МТС» комплексов санитарно-эпидемиологического контроля, обеспечивающих бесконтактный контроль температуры тела всех сотрудников и посетителей, что позволяет своевременно выявлять заболевших людей и предотвращать их контакт с коллегами и партнерами.

Тепловизионные санитарно-эпидемиологические комплексы определяют температуру без непосредственного контакта со скоростью 1 человек в секунду, погрешность не превышает 0,5°C. При этом измерение температуры не требует остановки движущегося человека и не провоцирует скопления людей, специальный фильтр ложных тревог игнорирует другие объекты.