Новинка «Микрона»: ПЛК на Амуре для автоматизации критических инфраструктур

«Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», представил прототип первого в России программируемого логического контроллера (ПЛК) на основе российского RISC-V микроконтроллера «MIK32 Амур». ПЛК предназначен для систем промышленной автоматизации, машиностроения, топливно-энергетических инфраструктур, светотехники, охранных систем, систем водоснабжения и других, где требуется обеспечение бесперебойной работы. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

«Прототип ПЛК «Микрона» изготовлен на базе нашего микроконтроллера «Амур» для автоматизации промышленных процессов и контроля технологических объектов, в том числе энергетического, нефтегазового, промышленного сектора и объектов критической инфраструктуры. Мы готовы к совместным разработкам с широким рядом разработчиков систем автоматизации», — сказала Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО «Микрон».

Параметры ПЛК

Количество дискретных входов: 10

Тип дискретного входа: сухой контакт (замыкание на землю)

Количество аналоговых входов: 2 (0-10 В)

Количество дискретных выходов: 8

Тип дискретного выхода: реле (220В 5А)

Напряжение питания: 12-24 В постоянного тока

Интерфейсы: внешний (USB или RS485), шина расширения(RS485)

Оперативная память: 16 КБ

Память программ: EEPROM – 8 КБ, FLASH - 2 МБ

Новая разработка снижает зависимость от импортных компонентов и создает возможность в короткие сроки обеспечить российским защищенным решением объекты критической инфраструктуры: обрабатывающее производство, городское водоснабжение, перекачка нефти и газа, энергетика, транспортная инфраструктура, мониторинг трубопроводов.

Микроэлектроника — одна из сквозных критических технологий, важных для обеспечения задач технологического суверенитета. «Микрон» главная отраслевая производственная площадка, мы открыты для сотрудничества со всеми, кто заинтересован в развитии отечественной компонентной базы, локализации продукции, импортозамещении материалов и развитии русской инженерной школы — технологической базы и производства.

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MIK32 АМУР — первый полностью отечественный микроконтроллер с ядром на открытой архитектуре RISC-V – предназначен для устройств промышленной автоматизации и интернета вещей, беспроводной периферии, интеллектуальных сетей, охранных систем, сигнализации, телеметрии, мониторинга, умного дома и управления климатом, освещением и других инфраструктурных систем.

ГК «Микрон» – производитель микроэлектроники, входит в группу компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Микрон производит более 800 типономиналов продукции на топологических нормах до 90 нм, включая интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики, в том числе микросхемы в реестре отечественной промышленной продукции.

Группа компаний «Элемент» является разработчиком и производителем микроэлектроники в России. В состав ГК «Элемент» входят более 30 компаний по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры. Продукция ГК «Элемент» имеет широкое применение в различных отраслях экономики: в том числе используется в банковских, SIM и транспортных картах, городской инфраструктуре, системах спутниковой навигации, элементах управления на транспорте и др.