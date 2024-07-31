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В России появится гигантское суверенное производство силовых полупроводников. Аналогов в стране нет

ГК «Элемент» намерена начать выпуск силовых диодов и транзисторов на территории России. Это будет первое производство такого рода, размещенное в пределах российских границ. Масштабы выпуска внушительные – вплоть до 140 тыс. пластин с кристаллами полупроводников в год, и это на начальном этапе. Но подобное начинание требует гигантских вливаний, исчисляющихся миллиардами рублей.

Силовой и отечественный

На территории России в обозримом будущем развернется крупномасштабное производство силовых полупроводников, в частности, диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния. Об этом CNews сообщили представители группы компаний «Элемент», которая планирует наладить их выпуск. В ГК «Элемент», входит, помимо прочих известный завод «Микрон», называющий себя «чипмейкером №1 в России».

Как сообщили CNews в ГК «Элемент», на реализацию задуманного были привлечены заемные средства в размере 15 млрд руб. Кредит выдала госкорпорация «ВЭБ.РФ» в рамках программы «кластерная инвестиционная платформа». В «Элементе» отдельно подчеркнули, что заем был выдан «на уникальных в текущей экономической ситуации условиях», подробности о которых не раскрыли.

Сроки и масштабы известны

Редакция CNews обратилась в ГК «Элемент» с вопросом о сроках запуска нового производства. По словам представителей ГК, его создание начнется в 2026 г. «К 2030 г. планируем выйти на полную мощность в 140 тыс. пластин в год», – добавили они. Речь, по всей вероятности, о кремниевых пластинах.

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Микрон
Существует вероятность, что «Микрон» будет задействован в этом проекте

Согласно прогнозам группы компаний, новое производство может закрыть до 70% потребностей российского рынка в силовой электронике к 2030 г.». К 30 июля 2024 г. это покрытие находилось на уровне 2%, отметили в ГК, сказав также, что такое производство даст возможность «в перспективе следующих шести лет значительно повысить» уровень локализации силовой электронной компонентной базы (ЭКБ).

На что пойдут деньги

Заемные 15 млрд руб. ГК «Элемент» потратит исключительно на создание серийного производства компонентов силовой микроэлектроники для гражданского рынка. Однако этих средств для реализации проекта не хватит – суммарная смета оказалась несколько больше.

По информации группы компаний, итоговая стоимость проекта составляет 19,5 млрд руб. Источник оставшихся 4,5 млрд руб. в ГК не называют. «Решение об участии «ВЭБ.РФ» в финансировании проекта принято наблюдательным советом государственной корпорации, – отметили в ГК «Элемент».

Нужно новое производство

На вопрос редакции о возможности реализации производства на имеющихся у ГК «Элемент» заводах представители группы компаний ответили, что для этого определенно потребуется новое отдельное производство. Также в ГК отметили, что открыто оно будет в Зеленограде. В этом же городе расположен завод «Микрона».

«Новое предприятие станет первым в России крупным серийным производством кристаллов силовых диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния с использованием современных технологий изготовления силовых устройств», – сказали CNews представители ГК «Элемент».

Отметим, что впервые о планах ГК по запуску производства силовых полупроводников стало известно в начале весны 2024 г. CNews писал, что размер инвестиций в проект должен был составить 20 млрд руб., а реализовать все планировалось на зеленоградских мощностях «Микрона».

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безопасность

На вопрос редакции о том, кто может быть заинтересован в приобретении силовых полупроводников, в ГК «Элемент ответили: «Основные потребители компонентов – предприятия авиастроительной отрасли, производители электромобилей, операторы крупных инфраструктурных проектов, а также компании энергетического сектора».

«Микроэлектроника – один из приоритетов деятельности «ВЭБ.РФ», – сказал CNews pаместитель председателя «ВЭБ.РФ» Даниил Алгульян. – Запуск проекта критически важен не только для самой отрасли, но и является фактором успеха целого ряда проектов по другим направлениям: транспортное машиностроение, авиастроение, энергетика и др. В рамках проекта будет создано высокотехнологичное производство мирового уровня».

Геннадий Ефремов

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