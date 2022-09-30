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Радиосвязь и радиовещание радиотелефонная связь радиотелефон беспроводная связь связь на расстоянии



30.09.2022 В России началось производство гражданских систем связи по редкой военной технологии
18.06.2015 Надежная радиосвязь на гиперзвуковых скоростях возможна
08.04.2014 «Техносерв» улучшил радиопокрытие сети «Билайн» в аэропорту Домодедово
18.09.2012 В Москве состоятся международный форум и выставка «Профессиональная мобильная радиосвязь»
04.09.2012 В Москве состоятся международный форум и выставка «Профессиональная мобильная радиосвязь»
07.07.2011 Минкомсвязь утвердила правила применения абонентских терминалов сетей связи стандарта LTE
26.05.2010 Северная Корея полностью прекратила телефонную и радиосвязь с Южной Кореей
01.02.2008 МИД РФ нуждается в услугах подвижной радиотелефонной связи
17.08.2007 Россвязьохранкультуры утвердила новые правила проведения конкурсов на лицензии GSM
09.07.2007 Samsung и Ericsson обменяются лицензиями на беспроводную связь
20.04.2007 Philips наладит беспроводную связь с телевизором
09.04.2007 Ericsson и ЛОНИИС провели тестирование узла связи стандарта UMTS MSS
30.10.2006 Сочи будет обеспечен профессиональной радиосвязью стандарта Tetra
24.10.2006 "ВымпелКом": лицензии для сетей 3G могут быть выданы в начале 2007 г.
24.10.2006 "МегаФон" заявил о намерении участвовать в конкурсе на получение лицензии
06.06.2006 "Уралсвязьинформ" получил лицензию на услуги подвижной радиотелефонной связи
21.09.2005 23 сентября откроется конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего"
19.09.2005 23 сентября состоится конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего"
19.09.2005 23 сентября состоится конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего"
15.09.2005 23 сентября состоится конференция "Беспроводная связь в России: бизнес-модели будущего"
12.04.2004 США: 25% телеком-бюджета корпораций тратится на беспроводную связь
18.11.2003 Предприятия радиоэлектронного комплекса создают холдинг "Дальняя радиосвязь"
06.08.2002 Усилитель Intersil увеличит радиопокрытие WLAN-cетей
25.05.2001 В Словакии выданы три лицензии на стационарную беспроводную связь
16.02.2001 В Словакии объявлен конкурс лицензий на стационарную беспроводную связь
16.01.2001 Сумма заявок на аукционе лицензий на беспроводную связь в США достигла $15 млрд.
24.11.2000 Британский аукцион лицензий на стационарную беспроводную связь не принес ожидаемых финансовых результатов
21.11.2000 От участия в британском аукционе лицензий на стационарную беспроводную связь отказались уже три претендента
10.11.2000 В Великобритании начался аукцион лицензий на стационарную беспроводную связь
14.09.2000 На аукционе по лицензиям на стационарную беспроводную связь в Чехии объявлены победители
07.09.2000 Британское правительство рассчитывает получить не менее £2 млрд. от продажи региональных лицензий на стационарную беспроводную связь
23.08.2000 В Великобритании объявлен прием заявок на конкурс лицензий на стационарную беспроводную связь
19.07.2000 Eircom получила лицензию на широкополосную беспроводную связь в Ирландии
11.05.2000 FCC получила $410 млн от выдачи лицензий на стационарную беспроводную связь в США
21.04.2000 Британское правительство проведет аукционы по выдаче лицензий на стационарную беспроводную связь
02.09.1999 Инвестиции Sprint в беспроводную связь достигли $881 млн

Публикаций - 1192, упоминаний - 1210

Радиосвязь и радиовещание упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8064 171
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9481 144
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6969 138
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10101 82
Intel Corporation 11677 72
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2797 64
Microsoft Corporation 23531 53
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2515 45
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 42
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 941 42
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 42
Lenovo Motorola 3504 41
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2968 40
Samsung Electronics 9745 38
СМАРТС ГК 519 36
Siemens AG - Siemens Group 2545 26
Huawei 3514 25
Cisco Systems 4881 25
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 24
Sony 6484 24
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 130 23
Apple Inc 11221 22
Сонет 167 22
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications 1313 21
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6272 21
Ростех - Автоматика Концерн 1493 19
IBM - International Business Machines Corp 9199 19
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 18
Google LLC 10965 17
HP Inc. 5525 17
Lenovo Group 2176 17
Nvidia Corp 3215 17
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 18 17
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 17
AMD - Advanced Micro Devices 3868 16
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 16
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 16
LG Electronics 3543 15
Ростелеком - Связьинвест 1703 15
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6644 35
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6204 32
Россети Ленэнерго 2352 20
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 327 19
РЖД - Российские железные дороги 1625 15
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 13
КамАЗ - Камский автомобильный завод 383 13
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1903 12
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 303 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5839 8
X5 Group - Перекрёсток 454 7
Евросеть 1401 7
101Hotels.com 706 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 6
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 38 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 306 5
Студия Артемия Лебедева 91 4
РВК - Российская венчурная компания 537 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива 247 4
Роскосмос РКС - Российские космические системы 133 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 4
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 124 4
Связь-банк 146 4
Роснефть - РН-Оренбургнефть - ТНК-Оренбургнефть 13 4
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 56 4
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 224 4
Почта России ПАО 1997 4
Белый Ветер 353 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 358 4
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 136 4
Газпром ПАО 1158 4
Связной ГК 1339 4
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 107 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 330 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 339 3
Intel Capital 149 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1192 3
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 3
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 3
МКМ - Москабель-Фуджикура 8 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18003 202
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9155 139
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10398 100
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2348 83
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2026 56
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 52
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 604 41
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 37
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 850 29
Президент Российской Федерации 3722 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 28
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2513 28
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 27
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1216 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1660 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 21
Правительство Москвы 1997 18
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2709 12
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3712 9
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 9
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2872 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1399 8
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 201 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2407 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 866 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 546 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1755 7
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1179 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1661 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 523 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 337 6
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 42 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 200
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 14
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 13
Международная академия связи - МАС 37 8
WiMAX Forum 68 8
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 5
4CIO 708 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 438 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 206 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 6 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 9 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 164 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 2
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 2
OLPC - One Laptop per Child 81 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
ICA - International Cartographic Association - Международная картографическая ассоциация - Международный союз геодезии и картографии 2 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 17 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 46 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 9 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
АЮР - Ассоциация юристов России 29 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79351 366
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25066 300
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17556 286
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22282 260
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39146 252
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53484 248
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9450 208
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11534 203
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13599 139
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6172 118
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12619 117
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8738 115
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13251 110
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14892 107
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26035 102
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6083 101
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6743 100
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2406 91
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21425 91
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19258 89
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6635 84
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15103 83
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6395 82
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7369 81
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22011 72
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11864 72
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9854 70
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17355 69
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9149 69
Сеть передачи данных 3343 68
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7497 66
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8685 66
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2261 65
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9350 64
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11924 64
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16091 62
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2414 60
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11315 59
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10246 59
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5701 58
Microsoft Windows 2000 12691 66
Age of Kings 3448 40
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4361 40
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 38
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2513 32
Microsoft Windows 14469 27
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4128 26
Apple iPhone 6 6184 26
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 25
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 24
Google Android 12588 22
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 17
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 17
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1079 17
Linux OS 8283 15
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 14
Apple iPhone - серия смартфонов 6633 14
Intel Core - Семейство процессоров 1746 12
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 341 12
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1885 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2910 12
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1283 11
Microsoft Windows BitLocker 1276 10
Intel Celeron - Серия процессоров 944 10
Microsoft Windows XP 2364 10
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1228 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1054 10
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 357 9
Oracle Java - язык программирования 2770 9
Microsoft Skype 1978 9
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 900 8
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 8
Microsoft Windows 7 1885 8
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1341 8
Google Play - Google Store - Android Market 2950 8
ACCESS PalmSource - Palm OS 448 7
Apple iPad 3742 7
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 692 7
Путин Владимир 2736 13
Никифоров Николай 1172 11
Рейман Леонид 1031 11
Медведев Дмитрий 1631 10
Иванов Олег 136 6
Евтушенко Олег 139 6
Морозов Павел 24 6
Галеев Ринат 6 6
Бескоровайный Андрей 49 6
Солонин Виталий 89 6
Голомолзин Анатолий 74 6
Орловский Виктор 348 6
Боярсков Борис 36 5
Алаев Владимир 16 5
Гирев Андрей 77 5
Ерофеева Мария 31 5
Хасьянова Гульнара 120 4
Сахненко Сергей 84 4
Белашева Марина 37 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 143 4
Крупнов Александр 30 4
Рябов Игорь 27 4
Мальянов Сергей 15 4
Бровко Василий 51 4
Проколов Роман 48 4
Кореш Виктор 81 4
Астафьева Ирина 37 4
Климарев Михаил 48 3
Богатов Антон 79 3
Kerravala Zeus - Керравала Зевс 14 3
Изосимов Александр 193 3
Акимов Максим 178 3
Ушацкий Андрей 104 3
Мякишева Марина 84 3
Осеевский Михаил 274 3
Юрченко Евгений 132 3
Солодухин Константин 115 3
Чаркин Евгений 240 3
Слизень Виталий 242 3
Брюквин Юрий 289 3
Россия - РФ - Российская федерация 123272 567
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39445 286
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50234 150
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15023 127
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6322 107
Европа 21327 87
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17157 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13186 60
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15119 48
Земля - планета Солнечной системы 9711 45
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12823 44
Япония 12886 41
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2319 40
Германия - Федеративная Республика 12021 39
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2869 35
Россия - ЦФО - Тульская область 1062 34
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2028 33
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2321 32
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2559 31
Россия - ЦФО - Владимирская область 651 31
Солнце - звезда Солнечной системы 4913 31
Украина 7283 27
Россия - ЦФО - Ярославская область 765 26
Россия - СФО - Новосибирск 3723 26
Россия - УФО - Екатеринбург 3332 25
Южная Корея - Республика 6295 25
Финляндия - Финляндская Республика 3477 24
Беларусь - Белоруссия 4284 24
Швеция - Королевство 3461 23
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2508 23
Россия - ПФО - Нижегородская область 1570 23
Франция - Французская Республика 7088 22
Азия - Азиатский регион 4664 22
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1142 20
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1392 20
Казахстан - Республика 4860 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1425 18
Россия - ЦФО - Калужская область 833 18
Америка Северная 2837 18
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2332 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41781 249
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15108 149
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24059 105
Абонентская база - Абонентская плата 5304 91
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42130 88
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8889 88
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5674 77
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20255 71
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3282 57
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7549 55
Юриспруденция - Jurisprudence 6247 53
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3999 49
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1243 46
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6080 45
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4967 45
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2723 44
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14112 41
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8310 38
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4943 36
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1760 36
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1871 35
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4224 32
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3582 31
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4060 29
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9207 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10737 27
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4042 27
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5138 27
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4199 27
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3917 26
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9430 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3146 26
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4566 25
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1314 25
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4008 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6104 24
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1566 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10368 24
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9983 23
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4447 23
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11007 93
CNews - ZOOM.CNews 1757 14
Total Telecom 613 13
Прайм - Агентство экономической информации 857 11
Thomson Reuters - Рейтер 5774 10
FT - Financial Times 1167 8
91Mobiles 1701 8
Коммерсантъ - Издательский дом 1240 7
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 7
Мобильные системы 113 6
Vnunet 226 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 572 4
New Scientist 1447 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 3
AppleInsider 386 3
DigiTimes - Издание 1295 3
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 622 3
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 3
Стрим-ТВ - телекомпания 157 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 2
Silicon.com 364 2
USA Today 125 2
Silicon 508 2
CNews TV 747 2
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 2
ComNews - Медиа-бизнес 95 2
Известия ИД 471 2
РОИ - Российская общественная инициатива 77 2
За Телеком - telegram-канал 42 2
AP - Associated Press 1994 2
Euronews - телеканал 46 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 2
Engadget - Блог о технологиях 418 2
Defense Tech 44 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1248 2
9to5Google 85 2
SETimes 43 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 671 2
500 Startups 14367 82
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 46
IDC - International Data Corporation 4851 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 11
Gartner - Гартнер 3481 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 528 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2142 4
ZK Research 8 3
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 3
PCMark 106 3
In-Stat/MDR 64 3
ABI Research 233 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 2
Frost & Sullivan 200 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 2
Gartner - Dataquest 348 2
Strategy Analytics 283 2
In-Stat 115 2
Synergy Research Group 40 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
IHS iSuppli 397 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 1 1
BDI - Business Date Israel 1 1
Berg Insight 19 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 94 1
Moody's Investors Service 135 1
Mobile Research Group 67 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 263 1
DigiTimes Research 22 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
Cisco Global Workforce Study 1 1
Cisco CIO and IT Decision Makers Trends Pulse 1 1
Интерфакс-100 18 1
Brand Finance 3 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
Harris Interactive 83 1
S&P - Standard and Poor’s 482 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 202 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1290 7
РАН - Российская академия наук 1802 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 208 7
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 31 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 6
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 576 5
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 87 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 718 4
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 6 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 4
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 3
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 46 3
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 59 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 3
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 34 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 661 3
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 26 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 2
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 14 2
Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 4 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 485 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 530 2
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 2
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 4 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 917 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 241 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 99 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 136 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 1
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 20 1
Duke University - Дьюкский университет 45 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11653 74
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1732 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 621 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 865 7
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 873 5
Связь-Экспокомм 94 4
CeBIT 461 4
CNews AWARDS - награда 410 4
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 107 3
День молодёжи - 27 июня 692 3
ИнфоКом 86 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 3
Intel Developer Forum - IDF 274 3
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 23 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 23 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 219 2
Биотехмед 7 2
Международный женский день - 8 марта 276 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 222 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 2
JD.com 618 Shopping Festival 72 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 81 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 2
CSTB Telecom & Media 59 2
Docflow 133 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 1
MacWorld Expo 35 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 10 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 64 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 25 1
Microsoft Build - конференция 35 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2079 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 18 1
PRO Движение 1520 - Международный транспортно-логистический форум - Стратегическое партнерство 1520 - бизнес-форум 4 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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