Индексная книга CNews*
Радиосвязь и радиовещание радиотелефонная связь радиотелефон беспроводная связь связь на расстоянии
Публикаций - 1192, упоминаний - 1210
Радиосвязь и радиовещание упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2736 13
|Никифоров Николай 1172 11
|Рейман Леонид 1031 11
|Медведев Дмитрий 1631 10
|Иванов Олег 136 6
|Евтушенко Олег 139 6
|Морозов Павел 24 6
|Галеев Ринат 6 6
|Бескоровайный Андрей 49 6
|Солонин Виталий 89 6
|Голомолзин Анатолий 74 6
|Орловский Виктор 348 6
|Боярсков Борис 36 5
|Алаев Владимир 16 5
|Гирев Андрей 77 5
|Ерофеева Мария 31 5
|Хасьянова Гульнара 120 4
|Сахненко Сергей 84 4
|Белашева Марина 37 4
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 143 4
|Крупнов Александр 30 4
|Рябов Игорь 27 4
|Мальянов Сергей 15 4
|Бровко Василий 51 4
|Проколов Роман 48 4
|Кореш Виктор 81 4
|Астафьева Ирина 37 4
|Климарев Михаил 48 3
|Богатов Антон 79 3
|Kerravala Zeus - Керравала Зевс 14 3
|Изосимов Александр 193 3
|Акимов Максим 178 3
|Ушацкий Андрей 104 3
|Мякишева Марина 84 3
|Осеевский Михаил 274 3
|Юрченко Евгений 132 3
|Солодухин Константин 115 3
|Чаркин Евгений 240 3
|Слизень Виталий 242 3
|Брюквин Юрий 289 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219706, в очереди разбора - 880464.
Создано именных указателей - 111351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219706, в очереди разбора - 880464.
Создано именных указателей - 111351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.