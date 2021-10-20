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АФК Система ПАО


20.10.2021 Segezha Group использует большие данные для охраны труда и промбезопасности 1
19.10.2021 Sitronics Group представила серверы и носимые устройства для импортозамещения 1
13.10.2021 Sitronics Group расширила возможности для цифрового мониторинга с помощью дронопортов, спутников и носимых устройств 1
11.10.2021 Sitronics Group начала сотрудничество с АлГУ для разработки проектов цифровой трансформации агропромышленного комплекса 1
08.10.2021 Sitronics Group запустила массовое производство российских серверов 1
24.09.2021 Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров 4
22.09.2021 Сбербанк хочет продать долю VisionLabs, чтобы не ссорить свои биометрические компании 3
17.09.2021 МТС увеличила долю в УК «Система капитал» до 100% 1
17.09.2021 МТС купила у собственных хозяев инвестиционную компанию за 3,5 миллиарда 3
16.09.2021 Как МТС зарабатывает на своем первом мюзикле 1
09.09.2021 Sitronics Group начала сотрудничество с Ульяновской областью в сфере цифровой трансформации 1
03.09.2021 «Т1» запускает в России производство серверов 2
02.09.2021 Vodafone купил телеком-активы донбасского магната 1
01.09.2021 Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа» 1
25.08.2021 Sitronics Group приобрела компанию «Спутникс» 2
20.08.2021 «Ростех» создал компанию, чтобы выпускать российское «железо» для 4G и 5G 1
06.08.2021 Больше никаких «иностранцев». В России грядет тотальный запрет на зарубежные базовые станции для 4G 1
03.08.2021 «Ситроникс» запускает в серию три типа серверов 4
15.07.2021 Sitronics KT представила тренажерный комплекс безэкипажного судовождения 1
15.07.2021 Segezha Group завершила цифровизацию склада готовой продукции Вятского фанерного комбината 1
15.07.2021 Максим Королев, Segezha Group: Обеспечение ИБ требует постоянного совершенствования процессов и технологий защиты 1
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 2
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 4
29.06.2021 Участник ИТ-тендера сбил цену в 100 миллионов раз и все равно проиграл 2
29.06.2021 За хозяевами МТС будет наблюдать знаменитый вице-премьер из девяностых 14
28.06.2021 Россияне выпустили умные часы для контроля начальства за сотрудниками 1
18.06.2021 В телекоме «оттепель». Власти на год отсрочили нормы «закона Яровой» 1
11.06.2021 Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна» 2
09.06.2021 «Ситроникс» начала выпуск серверов на Intel Xeon и хочет «разогнаться» до 30 тыс. штук в год 2
09.06.2021 Государство выставляет на аукцион свои акции «Микрона» 1
03.06.2021 «Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ будут производить сервера в России 1
01.06.2021 В России появятся сотни дизайн-центров для разработки микроэлектроники 1
24.05.2021 Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов назначен техническим директором компании 1
21.05.2021 В России приватизируют последнего государственного телеком-оператора 2
20.05.2021 Миноритарии Ozon распродали акции на $300 млн 2
19.05.2021 Sitronics Group и АО «КРЭТ» представили комплексное решение для развития электрозарядной инфраструктуры 1
14.05.2021 Генеральным директором «Мегафона» станет Хачатур Помбухчан 1
14.05.2021 ФРИИ и Sistema Smarttech инвестировали в сервис подписки на авто The Mashina $800 тысяч 1
13.05.2021 ITI Capital выступил одним из организаторов размещения облигаций АФК «Система» на 10 млрд руб. 2
13.05.2021 В России заочно арестован сын основателя «Билайна» 2

Публикаций - 987, упоминаний - 2585

АФК Система ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 432
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 158
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 115
Ростелеком Связьинвест 686 63
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 775 60
РТИ 122 44
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4654 41
Ростех - Ростехнологии 2230 37
Ситроникс - Sitronics 553 35
Yandex - Яндекс 4097 34
VK - Mail.ru Group 2482 33
NVision Group - Энвижн Груп 544 31
Микрон - Micron 365 29
Microsoft Corporation 10973 27
Питерская группа связистов 113 25
М2М телематика 165 24
МГТС - Московская городская телефонная сеть 833 22
SAP SE 3207 20
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 20
Синтерра - Synterra 561 19
Элемент ГК - Elementec 49 16
3720 16
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices 97 15
Intel Corporation 4138 14
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 12
Huawei 2720 12
IBM 3522 12
СМАРТС Компания 201 12
Reliance Communications - Rcom 38 12
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 288 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 11
Google LLC 7118 10
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 9
Ланит ГК 1154 9
Интеллект Телеком 33 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1905 8
Rambler Group - Рамблер ГК 483 8
Samsung Electronics 5611 8
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 8
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 38
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 427 27
Башнефть ПАО АНК 90 27
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 24
Segezha Group - Сегежа Групп 85 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 22
Роснефть НК 367 19
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 19
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 448 17
МТС банк 254 16
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 16
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 14
Газпромбанк - ГПБ 692 14
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 231 14
Альфа-Групп 318 10
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 9
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 8
Альфа-Банк 1122 8
Avito - Авито 171 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 558 8
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 8
Segezha Group - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат 9 7
Marschall Capital Partners (MCP) 14 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 7
Gett 60 7
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 7
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 6
Бизнес-Недвижимость 9 6
Почта России ПАО 1569 6
Qiwi 783 6
Норникель - Норильский никель 177 6
Газпром ПАО 518 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 5
Галс-Девелопмент - Система-Галс 11 5
Газпром нефть 380 5
FGI Wireless 9 5
Транснефть 159 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 27
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 22
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 20
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 323 18
Президент Российской Федерации 1439 18
Арбитражный суд города Москвы 339 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 16
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 12
Роснано 456 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 10
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 704 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 994 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 10
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 8
Правительство РФ 2198 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1682 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 6
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 412 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Верховный суд Индии 13 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 5
Администрация Президента РФ 267 5
Басманный районный суд города Москвы 47 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1364 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 80 4
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
DoT India - Департамент телекоммуникаций Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии 11 4
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 4 4
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 33 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 15
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 121 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 625 4
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 9 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 3
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 201 2
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 8 2
Союз машиностроителей России 26 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 2
Демократический выбор России - политическая партия 2 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Руссофт - Russoft 250 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7200 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4467 15
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 11
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 9
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 8
3G - Стандарт мобильной связи 3691 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1321 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1684 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2435 7
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 470 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2036 4
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 4
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 3
DDR - Double data rate 1060 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 2997 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1025 3
ИТ-аутсорсинг 669 3
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 61 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3604 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5225 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
Google Android 10750 16
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 12
Apple iOS 5741 11
Microsoft Windows 10 6590 9
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 7
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 6
Intel x86 - Архитектура процессора 990 5
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 5
Linux OS 4226 4
МЦСТ - Эльбрус-16С 19 4
MTC Foris OSS - биллинговая система 27 4
VisionLabs Luna Platform - СКУД 43 4
MTS StartUp Hub 26 3
Java - Язык программирования 1163 3
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 3
Яндекс.Маркет 439 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
СПАРК-Интерфакс 104 3
VK - Mail.ru Одноклассники 847 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 3
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5113 2
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 2
Google Chrome - браузер 1117 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 2
Ред ОС 239 2
Dialog - Мессенджер 23 2
Microsoft SQL Server 786 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 507 2
Apple - App Store 2198 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
FireEye 51 2
Microsoft Office 365 769 2
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 2
Евтушенков Владимир 130 46
Путин Владимир 1819 22
Корня Алексей 73 20
Приданцев Сергей 82 19
Шамолин Михаил 102 15
Дубовсков Андрей 82 15
Сушкевич Антон 56 13
Катков Алексей 26 13
Никифоров Николай 1126 12
Рейман Леонид 406 10
Кирюшин Геннадий 33 10
Вахнин Павел 51 10
Малофеев Константин 98 10
Усманов Алишер 241 9
Глотов Алексей 24 9
Маевский Игорь 23 9
Евтушенков Феликс 15 8
Тараба Дмитрий 23 8
Маевский Леонид 24 8
Сечин Игорь 27 7
Богуславский Леонид 25 7
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 7
Ambani Anil - Амбани Анил 7 7
Горбунов Александр 35 6
Свирский Павел 9 6
Засурский Артём 7 6
Каримова Гульнара 89 6
Щеголев Игорь 676 6
Черепенников Антон 52 5
Бортников Александр 19 5
Каримов Ислам 85 5
Чемезов Сергей 121 5
Дмитриев Кирилл 93 5
Чубайс Анатолий 105 4
Галицкий Александр 82 4
Бобровников Борис 86 4
Волож Аркадий 181 4
Ройтман Евгений 34 4
Ханин Александр 42 4
Гончарук Александр 25 4
Россия - Российская федерация - РФ 57070 429
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 196
Индия - Республика 2151 105
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 65
Россия - Санкт-Петербург 7035 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 42
Украина 3338 42
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3889 24
Германия - Федеративная Республика 3601 19
Казахстан - Республика 2615 18
Восточная Европа 1665 18
Россия - Татарстан Республика 1612 17
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 17
Россия - Екатеринбург 2050 16
Беларусь - Белоруссия 2079 14
Россия - Татарстан - Казань 1505 13
Япония 2745 12
Россия - Московская область - Подмосковье 2449 12
Россия - Пензенская область 346 9
Азия - Азиатский регион 1509 8
Россия - Республика Карелия 296 8
Узбекистан - Республика 820 8
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 7
Россия - Ивановская область 261 7
Россия - Приволжский федеральный округ - Самара 1283 7
Израиль 716 7
Ближний Восток 1466 7
Индия - Раджастан 47 7
Франция - Французская Республика 2108 7
Россия - Сочи 909 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 460 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 817 6
Россия - Астраханская область 369 6
Россия - Республика Калмыкия 179 6
Специальный административный район Гонконг 546 6
Россия - Новосибирск 1951 6
Россия - Краснодарский край 912 5
Европа 3718 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 11
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 806 10
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 234 9
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 616 7
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 298 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 4
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 148 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4011 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2839 3
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 11 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1196 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 143 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
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