Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АФК Система ПАО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 987, упоминаний - 2585
АФК Система ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евтушенков Владимир 130 46
|Путин Владимир 1819 22
|Корня Алексей 73 20
|Приданцев Сергей 82 19
|Шамолин Михаил 102 15
|Дубовсков Андрей 82 15
|Сушкевич Антон 56 13
|Катков Алексей 26 13
|Никифоров Николай 1126 12
|Рейман Леонид 406 10
|Кирюшин Геннадий 33 10
|Вахнин Павел 51 10
|Малофеев Константин 98 10
|Усманов Алишер 241 9
|Глотов Алексей 24 9
|Маевский Игорь 23 9
|Евтушенков Феликс 15 8
|Тараба Дмитрий 23 8
|Маевский Леонид 24 8
|Сечин Игорь 27 7
|Богуславский Леонид 25 7
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 7
|Ambani Anil - Амбани Анил 7 7
|Горбунов Александр 35 6
|Свирский Павел 9 6
|Засурский Артём 7 6
|Каримова Гульнара 89 6
|Щеголев Игорь 676 6
|Черепенников Антон 52 5
|Бортников Александр 19 5
|Каримов Ислам 85 5
|Чемезов Сергей 121 5
|Дмитриев Кирилл 93 5
|Чубайс Анатолий 105 4
|Галицкий Александр 82 4
|Бобровников Борис 86 4
|Волож Аркадий 181 4
|Ройтман Евгений 34 4
|Ханин Александр 42 4
|Гончарук Александр 25 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754220, в очереди разбора - 657937.
Создано именных указателей - 46321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754220, в очереди разбора - 657937.
Создано именных указателей - 46321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru