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Группа АФК «Система» запустила сервис по доставке еды

Интернет E-commerce Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Cosmos Hotel Group (входит в группу АФК «Система») запустила сервис доставки еды – Cosmos Eda. Сервис предоставляется более чем в половине городских отелей сети Cosmos Hotel Group в России: Cosmos Moscow Hotel, Cosmos Petrozavodsk Hotel, Park Inn by Radisson Volgograd, Park Inn by Radisson Kazan, Park Inn by Radisson Izevsk, Park Inn by Radisson Yaroslavl. В ближайшее время к проекту присоединятся отели в Сочи, Воронеже и Новосибирске.

На данном этапе сделать заказ можно через приложения «Яндекс.еда» и Delivery Club. Cosmos Hotel Group уже ведет разработку собственного приложения, через которое можно будет разместить заказ. Приложение будет персонализированным и будет включать программу поощрения в виде кэшбэка до 10%.

В меню преимущественно представлены блюда русской и европейской кухни, а в Ярославле для заказа доступны и пивные сеты баварской кухни от ресторана Paulaner. Часть отелей сделали дополнительный акцент на приготовление и доставку ланч-сетов, в Казани - с 11:00 до 16:00, а в московской гостинице «Космос» - без ограничения по времени. Гостиницы в Ижевске и Москве помимо основного меню, предлагают большой ассортимент кондитерских изделий.

За первый месяц работы сервиса Cosmos Eda среднее количество заказов в отелях группы превысило 300 единиц. К 2021 году Cosmos Hotel Group ожидает, что доля Cosmos Eda в выручке ресторанного подразделения сети достигнет не менее 15%.

«Пандемия COVID-19 подтолкнула нас к развитию новых направлений бизнеса. Мы успешно реализовали проект по выездному ресторанному обслуживанию - Cosmos Catering Этот опыт помог оперативно запустить сервис Cosmos Eda, хотя конкуренция по доставке высокая. Мы стали первыми среди гостиничных операторов в России, кто предложил рынку данную услугу», – сказал президент управляющей компании Cosmos Hotel Group Александр Швейн.



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