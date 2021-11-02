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Сервер «Звезда» компании «Бизнес Система Телеком» внесен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции

Сервер «Иридиум ИР-224E» торговой марки «Звезда», разработанный компанией «Бизнес Система Телеком», прошел все проверки, подтверждающие производство в России, и 18 октября 2021 г. внесен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции с номером реестровой записи № 1521\1\2021.

Создание сервера «Звезда» «Иридиум ИР-224E» - это еще один шаг компании на пути к развитию собственной экосистемы ИТ-решений отечественного производства.

Российский сервер «ИРИДИУМ ИР-224Е» обеспечивает возможность построения доверенной цифровой среды для надежной работы с чувствительной информацией. Сервер оптимизирован для применения в ЦОД, государственных, ведомственных организациях и на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Конкурентными техническими характеристиками сервера являются самая большая и производительная дисковая подсистема на рынке серверов этого класса, поддерживающая установку до 26 накопителей SATA/SAS 12 Гбит/с форм-фактора 2,5 дюйма с возможностью защиты хранимых данных на уровнях RAID 10, 50, 60 c аппаратным кэшем 1 ГБ для операций чтение/запись, защищенным собственной аккумуляторной батареей.

Данное преимущество делает «Звезда» «Иридиум ИР-224E» подходящим инструментом для организации объектных и файловых хранилищ, реляционных СУБД класса DataWarehaus, а при установке дополнительно 2 или 4 интерфейсов 10GE «Иридиум ИР-224E» подходит для систем BigData.

Сервер доступен к заказу с двумя вариантами блоков питания на 800 Вт и 1200 Вт с резервированием N+N. В качестве опции также возможна комплектация сервера модулями доверенной загрузки (АПМДЗ).

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