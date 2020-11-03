МТС вернула своим хозяевам «Энвижн Груп». Компания подешевела в десятки раз

МТС продала АФК «Система» интегратора «Энвижн Груп»

Телекоммуникационная компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила CNews о продаже принадлежащего ей системного интегратора «Энвижн Груп». 100% акций компании были проданы АФК «Система», которая является основным акционером МТС.

Сумма сделки составила 401 млн руб. Согласно сообщению АФК «Система», эта сумма включает в себя чистый долг «Энвидн Груп» на 860 млн руб. Как пояснил CNews источник, знакомый с деталями сделки, пока «Энвижн Груп» входит в группу МТС, внутрикорпоративный долг компании не учитывается при расчете чистого долга.

Когда же «Энвижн Груп» выйдет из контура МТС, внтурикорпоративная задолженность станет учитываться при расчете чистого долга. Сумма же в 401 млн руб. означает размер денежных средств, которые получит МТС от данной сделки. Всего же сумма сделки с учетом чистого долга составит 1,26 млрд руб.

Как «Энвижн Груп» отдалялся от «Ростелекома» и приближался к МТС

Системный интегратор «Энвижн Груп» был создан в 2001 г., его основателями были Дмитрий Тараба, Антон Сушкевич и Алексей Глотов. В районе 2010 г., когда министром связи был Игорь Щеголев, основным клиентом «Энвижн Груп» стал государственный холдинг «Связьинвест» (сейчас его активы объединены на базе «Ростелекома»). «Ростелеком» даже вел переговоры о покупке «Энвижн Груп», но сделка не состоялась.

МТС продала АФК «Система» интегратора «Энвижн Груп» за 400 млн руб. Пять лет назад МТС покупала «Энвижн Груп» у АФК «Система» в 28 раз дороже - за 11,2 млрд рублей

В 2012 г. подконтрольный АФК «Система» холдинг РТИ договорился об объединении активов с «Энвижн Груп». РТИ получил в системном интеграторе 50% плюс одну акцию. За это РТИ выплатил 3 млрд руб. наличными и передал в «Энвижн Груп» ИТ-активы холдинга «Ситроникс» (был создан АФК «Система» и к тому моменту передан РТИ).

В числе переданных активов были системный интегратор «Ситроникс информационные технологии» и чешский разработчик ПО для телекоммуникационных операторов Sitronics Telecom Solutions (ранее называл Strom Telecom, затем был переименован в Nvision Czech Republic). При этом РТИ договорился с основателями «Энвижн Груп» о совместном управлении компанией, то есть РТИ на тот момент еще не получил контроля над интегратором.

Позднее в число совладельцев «Энвижн Груп» вошел фонд Marshall Capital Partners бывшего члена советов директоров «Связьинвеста» и «Ростелекома» Константина Малофеева, который считался лицом, близким к Щеголеву. В начале 2014 г. АФК «Система» выкупила 38,75% акций «Энвижн Груп» за $82,5 млн, из которых $37,5 млн были выплачены наличными, а $45 млн в виде акций корпорации.

Продавцами выступили Marshall Capital Partners, Тараба и Глотов. После этого, с учетом доли РТИ, АФК «Система» стала контролирующим акционером «Энвижн груп». Позднее АФК «Система» выкупила у Сушкевича оставшиеся 11,25% акций системного интегратора за $10 млн.

Почему МТС продает «Энвижн Груп» значительно дешевле, чем покупала

Летом 2015 г. АФК «Система», имея 100% акций «Энвижн Груп», решила продать компанию в МТС. Сумма сделки составила 11,2 млрд руб. К тому моменту МТС стала главным клиентом «Энвижн Груп», закупая услуги компании на 5-15 млрд руб. в год. Основным объектом закупок МТС являлся биллинговая система Foris.

Таким образом, сейчас МТС продает АФК «Система» 100% акций «Энвижн Груп» в 28 раз дешевле, чем данная компания была приобретена МТС у АФК «Система» в 2015 г. Если учитывать чистый долг «Энвижн Груп», то разница будет меньше – девять раз.

Пресс-служба МТС отметила, что биллинговая система Foris, интеграция которой была основной целью сделки от 2015 г., после нынешней сделки остается у телекоммуникационного оператора. Этим обстоятельством и объясняется разница в цене сделки от 2015 г. и цены нынешней сделки. Кроме того, по итогам 2019 г. МТС списала активы Nvision Czech Republic на 571 млн руб.