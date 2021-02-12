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«Бизнес система телеком» и НИИ «Восход» провели тестирование ПАК «Звезда»

Интеграция Инфраструктура Облака

«Бизнес система телеком» совместно с НИИ «Восход» провели успешное тестирование программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Звезда» на соответствие требованиям к ПАК, применяемым в информационных системах и общесистемных сервисах федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, а также государственных и государственно-частных компаний и государственных внебюджетных фондов.

По результатам тестирования ПАК «Звезда» были присвоены функциональный класс «Вычислительная инфраструктура» (ПАК СВИ) и «Инфраструктура виртуальных рабочих столов» (ПАК ИВРС), а также первый класс по отказоустойчивости и защите информации и второй класс производительности.

ПАК «Звезда» создан на базе отечественного аппаратного и программного обеспечения и предназначен для создания локальных, а также распределенных классических и гибридных масштабируемых облачных структур виртуализации вычислительных серверных систем, масштабируемых систем хранения данных, масштабируемых (до нескольких миллионов пользователей) VDI (Virtual Desktop Infrastructure — инфраструктура виртуальных рабочих столов), виртуализации автоматизированных рабочих мест.

«Широкие компетенции в сфере разработки и развертывания различных государственных информационных систем позволяют НИИ «Восход» проводить комплексные и многоступенчатые тестирования отечественных программно-аппаратных комплексов для их последующего применения в государственной ИТ-инфраструктуре. Одна из стратегических задач института – сформировать реестр типовых российских ПАК, которые можно будет применять в ключевых государственных информационных системах федерального уровня. Комплекс «Звезда» к ним, безусловно, относится», – отметил первый заместитель директора НИИ «Восход» Дмитрий Клочков.



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