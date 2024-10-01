«Диджитал Дизайн» оцифровала документооборот в АФК «Система»

Компания «Диджитал Дизайн» автоматизировала договорный документооборот и процессы делопроизводства в акционерной финансовой корпорации «Система» путем внедрения системы электронного документооборота (СЭД) на базе российской платформы Docsvision.

В ходе проекта была осуществлена миграция сложноструктурированных данных из зарубежного решения для централизованного хранения и удобства использования накопленной ранее информации. Прежнее решение не позволяло корпорации комплексно цифровизировать бизнес-процессы, связанные с договорами, распорядительными, информационно-справочными и нормативными документами, поступающей и отправляемой корреспонденцией, а также не обеспечивало достаточный уровень защиты чувствительной информации.

В результате внедрения СЭД компанией «Диджитал Дизайн» пользователи АФК «Система» смогли формировать, согласовывать, подписывать и хранить в едином информационном пространстве договоры, дополнительные соглашения, приказы, распоряжения, а также доверенности, политики и другие документы, относящиеся к делопроизводству и взаимоотношениям с контрагентами. Внедренное решение позволяет регистрировать входящие и исходящие письма, создавать резолюции и отслеживать их исполнение.

Для предотвращения утечек, нарушения достоверности и целостности информации система позволяет управлять доступом пользователей на основе ролевой модели. В качестве дополнительного инструмента защиты также применяется технология шифрования файлов Encrypting File System.

Корпорация теперь может своими силами настраивать и дорабатывать СЭД в случае изменения бизнес-процессов. В системе предусмотрены инструменты добавления, удаления и редактирования типов документов, маршрутов их движения и согласования. Модульная основа решения позволяет заказчику самостоятельно внедрять новую функциональность и вносить изменения в подсистемы.

Андрей Суворов, руководитель проекта компании «Диджитал Дизайн», сказал: «Мы рады, что внесли вклад в повышение уровня автоматизации одной из крупнейших отечественных компаний. Ведренная нами СЭД гибко адаптируется и масштабируется, что дает возможность в будущем перевести в цифровую среду еще больше бизнес-процессов АФК «Система».