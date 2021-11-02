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«Бизнес Система Телеком» и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «Бизнес Система Телеком», разработчик и производитель ИТ-решений на российском рынке, и компания Huawei, мировой поставщик интеллектуальных устройств и инфраструктуры в области информационно-коммуникационных технологий, подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках соглашения предполагается совместная работа по формированию и выводу на российский рынок интегрированных решений на базе продуктов и решений «Бизнес Система Телеком» и Huawei.

Одним из приоритетных векторов должно стать совместное участие двух компаний в государственных программах, таких как национальный проект «Цифровая экономика».

«На текущем этапе развития отечественной ИТ-отрасли, отличительной чертой которого являются радикально возросшие темпы модернизации инфраструктуры и тотальной цифровизации процессов, значение партнерских отношений с такими мировыми лидерами, как Huawei, трудно переоценить. Хорошо зарекомендовавшие себя технологии мирового класса в комбинации с инновационными разработками и глубоким пониманием нужд отечественных заказчиков будут способствовать более широкому и вместе с тем адресному предложению передовых ИТ-решений для российских потребителей, а также повысит скорость их внедрения», – прокомментировал подписание меморандума Сергей Горин, генеральный директор компании «Бизнес Система Телеком».

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