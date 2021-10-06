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06.10.2021 Касперская призвала россиян не сдавать биометрические данные и сохранить бумажные документы 1
05.10.2021 Samsung создала дешевый смартфон с большим аккумулятором. Фото, цены в России 1
29.09.2021 Форум 7 октября: "Global Information Security Days 2021" 2
28.09.2021 Samsung выпустила супертонкий смартфон с гигантским аккумулятором. Цена 1
15.09.2021 Форум 7 октября 2021 г. "GIS DAYS 2021" 2
02.09.2021 Власти начинают собирать с граждан биометрию через смартфоны, заманивая онлайн-сервисами вузов, банков и метро 1
23.07.2021 «Ростелеком» согласовал техническое задание на разработку криптографического модуля «КриптоSDK» 1
11.06.2021 Создатель «убийц» смартфонов-флагманов начал выпуск «убийцы» дешевых Xiaomi 1
19.05.2021 «Т1 консалтинг» создала подразделение по разработке цифровых решений 1
28.04.2021 Huawei представила обновленные ноутбуки серии MateBook D. Цены 1
22.04.2021 Биометрия «Сбера» появится в магазинах «Магнит» 1
02.04.2021 «Ростелеком» протестирует криптографический модуль для работы с биометрией в приложениях банков 3
23.03.2021 Xiaomi выпустила первый в мире смартфон с полноценным SSD и лучшим в мире звуком. Видео 1
28.12.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 2
25.11.2020 «Айтеко» разработала решение для защиты от фальсификаций при биометрической идентификации по изображению лица 4
24.11.2020 Honor представила новый ультратонкий ноутбук Magicbook Pro. Цена. Фото 1
29.10.2020 СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью идентификации в Единой биометрической системе для пользователей iOS 1
12.10.2020 Huawei представила ноутбук Huawei MateBook X в России. Цена 1
06.10.2020 «Ростелеком» запустил облачное типовое решение по безопасности для кредитных организаций и удостоверяющих центров 1
23.08.2020 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM 1
13.07.2020 «Ростелеком» доработал приложение «Биометрия» 3
08.07.2020 «Ростелеком» начал пилотный проект по проходу по биометрии в здание «Башни министерств» 1
22.06.2020 Recfaces обеспечила биометрическую идентификацию пассажиров в одном из крупнейших аэропортов Африки 1
22.06.2020 СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью идентификации в ЕБС 1
11.06.2020 HP представила два новых ноутбука семейства HP Chromebook 1
11.06.2020 Резидент «Сколково» представил систему видеоаналитики для массового использования 1
01.06.2020 Онлайн-конференция CNews «ИТ в финансовом секторе: бегом к цифровым сервисам» состоится 10 июня 1
14.05.2020 Аэропорт и вокзалы Мордовии оснащены системой идентификации лиц «Визирь» 1
12.05.2020 В России начинаются продажи мощных и дешевых смартфонов, настоящих «убийц» Xiaomi. Цена, видео 1
23.04.2020 HP представила ноутбук-трансформер Pavilion x360 1
20.04.2020 «Ак барс банк» начал оказывать дистанционные финансовые услуги по биометрии лица 2
07.04.2020 Биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ работает в составе АПК «Безопасный город» на Сахалине 1
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
12.03.2020 Российская версия сверхдешевого смартфона Realme C3 окажется лучше международной 1
03.03.2020 Huawei выпустила дешевый долгоиграющий смартфон с гигантским аккумулятором. Видео 2
18.02.2020 Corpsoft24 разработал технологию биометрической защиты ИС от несанкционированного доступа 4
13.02.2020 Xiaomi выпустила сверхдешевого конкурента новых флагманов Samsung. Цена, видео 1
11.02.2020 «Ростелеком» и банк «Русский стандарт» запустили оплату по биометрии в кофейнях CoffeeBean 1
07.02.2020 Компания из «черного списка» Трампа создала уникальный смартфон на «новейшем железе» 1

Публикаций - 103, упоминаний - 134

Биометрия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 23
Xiaomi 904 15
Samsung Electronics 5666 13
Google LLC 7148 9
Huawei 2730 7
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 4
Realme 79 4
BioLink Solutions 73 3
Lenovo Group 1636 3
Apple Inc - Эппл Рус 7701 3
Microsoft Corporation 11077 3
InfoWatch - Инфовотч 607 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 2
Selectel - Селектел 137 2
HP Inc. 2909 2
Sony 2362 2
OPPO Electronics 222 2
Arista Networks 15 2
Bang&Olufsen 81 2
MediaTek 315 2
Nvidia Corp 2019 2
Quorum - Кворум 50 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Информтехника и Связь 2 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Verme - Верме 14 1
Harman Kardon 165 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 1
Trend Micro 342 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 111 1
LG Innotek 8 1
RedSys - РедСис 67 1
Meizu 122 1
Золотая Корона 280 1
Pegasystems 29 1
Dynatrace 46 1
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 7 1
ИнфоТех 16 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 15
Почта Банк 289 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 3
СКБ-банк 86 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Ак Барс Банк 173 3
МТС банк 254 3
Альфа-Банк 1123 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Модульбанк - Modulbank 95 2
Русский стандарт Банк 302 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
X5 Group - Перекресток 203 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
X5 Group 599 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Western Union 86 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
TÜV Rheinland Group 63 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 1
Deutsche Lufthansa AG 43 1
Адамас - Ювелирный завод 56 1
Reebok 6 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
Аэроклуб 13 1
ID Finance 8 1
Capital One 15 1
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 7 1
Уралкуз - Уральская кузница ПАО 1 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
NAB - National Australia Bank - Национальный банк Австралии 1 1
ГКУ СО СОЦИ - Сахалинской областной центр информатизации - Региональной Цифровой Трансформации 2 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 16 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Правительство РФ 2203 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 18
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 17
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 17
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 13
USB Type-C - USB-C 901 13
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 10
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 8
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 5
Smartphone - Смартфон 773 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 4
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 4
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
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TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 3
Фотокамеры - Фотоаппараты 23 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 393 2
ToF camera - Time-of-flight камера 54 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
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sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 152 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 103 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
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Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Google Android 10 172 6
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Google Android 9 Pie 159 5
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Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 5
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 114 5
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 4
Apple - App Store 2198 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 4
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 3
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 3
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 3
Samsung Galaxy 345 3
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 3
BioLink FingerPass 31 3
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 3
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 3
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
Samsung Galaxy Note 558 2
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 43 2
Corning Gorilla Glass 496 2
MediaTek Helio А - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 14 2
Huawei Mate - серия смартфонов 183 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 2
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 2
Nvidia GeForce GTX 2062 2
PowerVR GE - серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 13 2
Беров Иван 40 8
Февралева Ольга 10 3
Карпов Иван 41 2
Хрулев Андрей 9 2
Шурыгин Андрей 5 2
Виноградов Игорь 12 2
Смирнова Оксана 10 2
Чистяков Александр 6 2
Думнов Максим 2 2
Родин Павел 5 2
Дырмовский Дмитрий 76 2
Путятинский Сергей 53 2
Бычков Александр 39 2
Юферов Дмитрий 2 2
Озерецковская Светлана 5 2
Ядройцев Артём 5 2
Болышев Максим 15 1
Аксаков Анатолий 98 1
Арефьев Андрей 22 1
Путин Сергей 36 1
Демидов Сергей 50 1
Кривозубов Павел 26 1
Нуйкин Андрей 27 1
Володин Вячеслав 62 1
Гребенников Сергей 28 1
Лобас Аркадий 9 1
Прохорова Алла 45 1
Емельянова Инна 21 1
Поляков Сергей 60 1
Рахманкулов Рамиль 6 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 270 1
Купецкий Дмитрий 11 1
Воробьев Андрей 125 1
Кирсанова Светлана 54 1
Жаров Александр 165 1
Галушкин Олег 168 1
Волож Аркадий 181 1
Креховецкий Александр 1 1
Абакумов Евгений 103 1
Чаркин Евгений 182 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 10
Индия - Республика 2169 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
Европа 3752 3
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Грузия 691 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Казахстан - Республика 2629 2
Беларусь - Минск 327 1
Россия - Сахалинская область 432 1
Испания - Королевство 1253 1
Россия - Сочи 912 1
Германия - Мюнхен 168 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 1
Кипр - Республика 247 1
США - Майами 73 1
Зимбабве - Республика 60 1
Россия - Саранск 197 1
Кения - Найроби 11 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Кения - Республика 61 1
Австралия - Сидней 53 1
Украина 3365 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
Россия - Владивосток 864 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Канада 1301 1
Австралия - Австралийский Союз 1124 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Америка 460 1
Польша - Республика 829 1
Япония 2780 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 3
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Торговля розничная 77 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
Человеческий фактор 126 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 3
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
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YAC - Yet Another Conference 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761077, в очереди разбора - 664766.
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