Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Биометрия
Биометрические технологии
Биометрическая аутентификация
Сервисы биометрической защиты информационных систем
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 103, упоминаний - 134
Биометрия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Беров Иван 40 8
|Февралева Ольга 10 3
|Карпов Иван 41 2
|Хрулев Андрей 9 2
|Шурыгин Андрей 5 2
|Виноградов Игорь 12 2
|Смирнова Оксана 10 2
|Чистяков Александр 6 2
|Думнов Максим 2 2
|Родин Павел 5 2
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Путятинский Сергей 53 2
|Бычков Александр 39 2
|Юферов Дмитрий 2 2
|Озерецковская Светлана 5 2
|Ядройцев Артём 5 2
|Болышев Максим 15 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Арефьев Андрей 22 1
|Путин Сергей 36 1
|Демидов Сергей 50 1
|Кривозубов Павел 26 1
|Нуйкин Андрей 27 1
|Володин Вячеслав 62 1
|Гребенников Сергей 28 1
|Лобас Аркадий 9 1
|Прохорова Алла 45 1
|Емельянова Инна 21 1
|Поляков Сергей 60 1
|Рахманкулов Рамиль 6 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 270 1
|Купецкий Дмитрий 11 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Жаров Александр 165 1
|Галушкин Олег 168 1
|Волож Аркадий 181 1
|Креховецкий Александр 1 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Чаркин Евгений 182 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 3
|Forbes - Форбс 442 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
|GizChina - Издание 40 1
|DxOMark - Издание 34 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|Xiaomishka 3 1
|CNews Analytics 1988 2
|Gartner 2190 2
|РАЭК Экономика Рунета 8 1
|РАЭК Мобильная Экономика 1 1
|РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
|NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 21 1
|Сбербанк Школа 21 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761077, в очереди разбора - 664766.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761077, в очереди разбора - 664766.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru