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С 1 июля 2025 г. начинается отключение мобильной связи для иностранцев, не сдавших биометрию

С начала 2025 г. иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС). При этом им разрешено оформить на себя не более 10 сим-карт. По ранее заключенным договорам сдать биометрию нужно было до 1 июля 2025 г. Тем, кто нарушил эти требования, операторы начнут поэтапно отключать связь. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сколько договоров переоформили иностранцы

Более 2 млн иностранцев зарегистровались в ЕБС и оформили договоры связи по новым правилам. Чтобы этот процесс был удобнее, мы обеспечили возможность в ряде банков оформлять СНИЛС, подтверждать учетную запись Госуслуг и регистрировать биометрию за один визит.

Ограничения связи для нарушивших правила иностранцев

Неактивные более трех месяцев номера будут отключены сразу.

По активным номерам абоненты будут отключаться поэтапно. При этом сначала будут заблокированы услуги международной и междугородней связи и снижена скорость интернета, а через 30 дней оказание услуг связи будет прекращено полностью. За это время пользователь может переоформить договор по новым правилам.

Переходный период для новых регионов

С 1 июля по 1 ноября 2025 г. активные абоненты, получившие российские паспорта после приобретения сим-карт, смогут переоформить договоры связи. Для этого им нужно обратиться в офис оператора связи или его дилера, либо подать заявление на сайте оператора, а затем подписать договор в офисе или электронной подписью. Подтверждение личности по биометрии не требуется.

Подготовиться к покупке сим-карты можно на границе

С 30 июня 2025 г. иностранцы, планирующие визит в Россию, могут подать заявление на въезд и зарегистрировать биометрию через приложение ruID. На границе будет создан цифровой профиль, включающий СНИЛС и учетную запись «Госуслуг». Останется только один раз сходить банк, чтобы подтвердить учетную запись и биометрию. Фотографироваться и записывать голос повторно не потребуется.

Как переоформить договор иностранцам, которые находятся в России

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Проверить количество оформленных на вас абонентских номеров. Это можно сделать в разделе «Сим-карты» на «Госуслугах».

Расторгнуть договоры по лишним номерам.

Обратиться в салон связи и подтвердите личность по биометрии из ЕБС по оставшимся номерам.

С 1 января 2025 г. порядок покупки сим-карт иностранцами стал более строгим. Чтобы заключить договор связи, им нужно получить СНИЛС, создать учетную запись на «Госуслугах», зарегистрировать биометрию и сообщить IMEI телефона. Меры направлены на борьбу с мошенниками и «серыми» SIM-картами.

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