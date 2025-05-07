Сдать биометрию соглашается лишь каждый четвертый, получивший такое предложение

Россиянам все чаще предлагают сдать биометрию, мужчины соглашаются чаще женщин. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Доля россиян, которым предлагали сдать биометрические данные, за год увеличилась с 18% до 23%. Однако число тех, кто соглашается на это, продолжает снижаться: 36% — в 2023 г. (из числа тех, кому поступало такое предложение), 32% — в 2024 г. и 27% — в 2025 г.

Мужчинам чаще прилагают сдать биометрию (26% против 20% среди женщин) и они в 1,5 раза чаще соглашаются. Среди россиян в возрасте от 35 до 45 лет и граждан с доходом от 100 тыс. руб. больше тех, кто получает подобные запросы от банков и госструктур (каждый четвертый).

Несмотря на то, что у граждан есть возможность управлять своими биометрическими данными, многие относятся настороженно к их использованию: «Нет уверенности в их сохранности»; «Не верю в гарантированную защиту моей биометрии».

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 521

Время проведения: 22-29 апреля 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 2500 респондентов.