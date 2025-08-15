Biosmart и «Ред Софт» подтвердили совместимость биометрических терминалов с мобильной операционной системой «Ред ОС М»

Компании Biosmart и «Ред Софт» объявили о технологической совместимости биометрических терминалов Biosmart и мобильного приложения Biosmart ID с российской мобильной операционной системой «Ред ОС М». Результаты тестирования зафиксированы в протоколе испытаний и сертификате совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Биометрические устройства Biosmart применяются в системах контроля и управления доступом (СКУД), а также в системах учета рабочего времени. Устройства сертифицированы в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 719, включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ № 878), а также соответствуют критериям Минпромторга к качественной отечественной электронике. Разработчик включен в реестр аккредитованных ИТ-компаний.

Мобильное приложение Biosmart ID, также протестированное на совместимость с «Ред ОС М», позволяет заменить физические RFID-карты смартфоном. С помощью технологий NFC и BLE приложение обеспечивает безопасный способ идентификации при поднесении устройства к считывателю Biosmart.

«Ред ОС М» – российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№ 19638 от 18 октября 2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу с отечественными СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.