«Т-Банк» получил комплексную аттестацию своих биометрических сервисов

«Т-Банк» получил комплексную аттестацию своих биометрических сервисов. Аттестаты соответствия требованиям безопасности информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), подтверждающие безопасность процессов сбора, хранения и иной обработки биометрических персональных данных в коммерческой биометрической системе (КБС), выданы биометрическим сервисам «Т-Банка». Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Набор биометрических сервисов «Т-Банка»

Биометрический эквайринг (биоэквайринг). Технология бесконтактной оплаты покупок с помощью биометрии.

Банкоматы с биометрической аутентификацией. Более 4 тыс. банкоматов будут предоставлять доступ ко всем сервисам «Т-Банка» с помощью биометрии.

Биометрический контроль доступа (БиоСКУД). Система для прохода в офисы банка без пропуска, которая также может быть реализована в b2b-решениях клиентов «Т-Банка».

Выездной сбор биометрии. Единственный в России сервис, который помогает россиянам сдать биометрические данные в Единую биометрическую систему (ЕБС) в любом удобном для них месте с помощью представителя «Т-Банка» и планшета на базе отечественной операционной системы и программного обеспечения.

Биометрическая аутентификация в мобильном приложении. Безопасный вход в приложение и подтверждение операций.

Доступ к биометрическим сервисам в «Т-Банке» имеют более 18 млн клиентов. Сегодня это один из самых безопасных и удобных способов подтверждения личности при использовании сервисов. Банк получает только уникальный цифровой код — биометрический вектор, а сами биометрические данные хранятся в ЕБС и не покидают периметр государственной системы. Это исключает возможность их использования третьими лицами для доступа к банковским счетам и вкладам, списания денег или проведения других финансовых операций.

Аттестация коммерческой биометрической системы была проведена с участием АО «Инфосистемы Джет».

Важной частью стал разработанный совместно с компанией «КриптоПро» системный проект по порядку применения криптографических средств на биометрической платформе «Т-Банка», реализация которого усилила защиту биометрических персональных данных.

Алексей Бакланов, вице-президент, заместитель Директора департамента платежных систем «Т-Банка»: «Получение аттестации — не просто формальность, а подтверждение того, что наши биометрические сервисы соответствуют всем законодательным стандартам и требованиям. Клиенты могут быть уверены, что их персональные и биометрические данные находятся под защитой. Мы стараемся планомерно внедрять самые современные банковские и лайфстайл-сервисы, и биометрия все больше и больше будет пронизывать нашу жизнь. Для наших клиентов биометрические сервисы важны для повышения качества повседневного взаимодействия с банком — минимизации ввода паролей, использования современных платежных технологий и так далее — и общего уровня защищенности клиента».