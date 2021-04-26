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РКЦ
Российский квантовый центр
RQC
Russian Quantum Center


26.04.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по квантовым технологиям 1
30.03.2021 Сбербанк и «Росатом» будут совместно исследовать возможности квантовых технологий 2
02.03.2021 «Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 миллиарда «железо» с Антильских островов 1
25.11.2020 В России создана Национальная квантовая лаборатория 1
25.11.2020 Власти профинансируют российских разработчиков квантовых процессоров, но есть условия 1
08.07.2020 В России создана лаборатория по развитию квантового искусственного интеллекта 2
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1
16.06.2020 Россия потратит 23,6 миллиарда на создание квантовых процессоров четырех разных типов 1
08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров 2
06.04.2020 Ученые нашли способ повысить безопасность квантовой криптографии 1
28.02.2020 Как Россия потратит 11,2 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 1
22.01.2020 Российский квантовый центр и Nissan запустили проект в области квантовой химии 1
13.01.2020 РЖД потратит 25 миллиардов на квантовые сети 1
26.08.2019 России нужен 51 миллиард на вторую квантовую революцию 1
22.08.2019 Разработан первый в истории протокол квантового интернета 1
14.08.2019 РЖД будут строить в России квантовые сети с шифрованием данных 1
03.07.2019 Российскому блокчейну угрожает квантовый компьютер. Для его защиты нужно 700 миллионов 1
07.06.2019 Сбербанк, Газпромбанк, PwC и Российский квантовый центр продемонстрировали межкорпоративную квантовую сеть 2
17.05.2019 РВК и Российский квантовый центр откроют магистерскую программу по квантовым коммуникациям 1
21.02.2019 Кто заработает на квантовой криптографии и квантовых вычислениях? 1
01.06.2018 Одобрено создание российских 50-кубитных квантовых компьютеров 1
13.12.2017 В МГУ создали «квантовый телефон» 1
02.06.2017 PwC и «Российский квантовый центр» будут вместе развивать квантовые системы защиты информации 2
27.02.2017 «Российский квантовый центр» совместно с партнерами из Италии разработает систему квантовой криптографии для электромобилей 3
13.10.2016 В России создают гибридную квантово-классическую шифровальную систему 1
26.08.2016 Резиденты «Сколково» создадут систему защищенной квантовой связи 1
16.06.2016 Российский квантовый центр запустил первую в России линию квантовой связи в городских условиях 1
25.06.2015 Российский квантовый центр получил комнату «магнитного вакуума» для проекта борьбы с инфарктами 1
29.05.2015 Ростех и Российский квантовый центр развивают квантовые технологии и фотонику 2
03.07.2014 Основатель и гендиректор Acronis избран председателем Наблюдательного совета НГУ 1
20.12.2012 Разработчики квантового компьютера получили гигантский грант от «Сколково» 1
09.10.2012 Минкомсвязи пытается оживить СМЭВ инновационным способом 1
06.07.2012 Русский ученый из Гарварда осуществил прорыв в постройке квантового компьютера 1
06.07.2012 Медведев назначил замминистра связи 29-летнего эксперта по ГЛОНАСС 1

Публикаций - 35, упоминаний - 43

РКЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7198 7
IBM 3575 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 7
Microsoft Corporation 11226 4
Acronis - Акронис 366 4
Национальная квантовая лаборатория 8 3
Quantum Technologies Flagship 3 3
Intel Corporation 4221 3
Honeywell 138 2
D-Wave Systems 9 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Yandex - Яндекс 4106 2
QRate - КуРэйт 2 1
Квант-Телеком 6 1
Muquans 1 1
Hamamatsu Photonics 1 1
Quantum AI lab - Quantum Artificial Intelligence Lab 2 1
IonQ 2 1
QDTI - Quantum Diamond Technologies 1 1
Крокус Наноэлектроника 11 1
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 12 1
NTT DoCoMo 162 1
Квантовая информатика - Научно-исследовательская лаборатория 1 1
АйТи 754 1
Криптонит ГК - Kryptonite 30 1
Infotecs - ИнфоТеКС 250 1
Fujitsu 751 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 148 1
Alibaba Group 298 1
Газпромбанк - ГПБ 693 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
РЖД - Российские железные дороги 1083 5
РВК - Российская венчурная компания 476 3
Новатэк 27 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
Сконтел 7 2
Транснефть 159 2
Airbus Group 71 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 2
Газпром нефть 382 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 162 2
Роснефть НК 367 2
Северсталь ПАО 204 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Аэрофлот 493 2
Норникель - Норильский никель 178 2
Газпром ПАО 525 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
Татнефть 114 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Nissan - Японский автопроизводитель 138 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Правительство РФ 2209 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 2
Роснано 456 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 111 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 7
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 304 3
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации 16 2
2D - 2-Dimensional 297 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 2
ФЭУ - Фотоэлектронный умножитель 2 1
Гравиметр - прибор для высокоточного измерения силы тяжести 1 1
SQUID - Superconducting Quantum Interference Device - СКВИД - «сверхпроводящий квантовый интерферометр» 2 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
NISQ - Noisy Intermediate Scale Quantum - квантовая технология промежуточного масштабирования 1 1
Гироскоп 8 1
Polariton - Поляритон - составная квазичастица 1 1
Датчик магнитного поля Холла 32 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 222 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 63 1
Квантовые часы 1 1
Квантовая криптография-шифрование - Квантовое распределение ключей 1 1
PQC - Post Quantum Cryptography - Постквантовая криптография 2 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 3 2
Google Chrome - браузер 1119 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 110 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 3 1
Airbus Quantum Challenge 1 1
Enigma - Änigma - Энигма - переносная шифровальная машина 2 1
ФПИ Оптические системы квантовых вычислений 3 1
Юнусов Руслан 16 5
Акимов Максим 167 2
Путин Владимир 1831 2
Белозеров Олег 19 2
Федоров Алексей 40 2
Сурков Владислав 59 1
Шмулевич Марк 79 1
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 6 1
Merkle Ralph C. - Меркл Ральф 1 1
Diffie Whitfield - Диффи Уитфилд 2 1
Shannon Claude Elwood - Шеннон Клод 2 1
Hellman Martin E. - Хелман Мартин 1 1
Шишкин Василий 3 1
Лотаков Игорь 2 1
Дьяконов Иван 2 1
Котельников Владимир 1 1
Мишустин Михаил 302 1
Зауэрс Дмитрий 10 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Лихачев Алексей 20 1
Солнцева Екатерина 29 1
Повалко Александр 36 1
Кузнецов Станислав 64 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 855 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Россия - ПФО - Самара 1309 2
Франция - Французская Республика 2150 2
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Япония 2827 2
Земля - планета Солнечной системы 889 2
Европа 3798 2
Китай - Пекин 326 1
Египет - Арабская Республика 370 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Восточная Европа 1698 1
Австралия - Австралийский Союз 1133 1
Индия - Республика 2184 1
Южная Корея - Республика 1470 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
Закон Мура - Moore's law 74 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
Проектный офис 16 2
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 2 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Вторая мировая война 273 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Адиабатическая теорема 1 1
РЖД Партнер 1 1
CNews Analytics 1992 2
Quantum Technology Readiness Levels 2 2
Markets&Markets Research 78 1
Tractica 7 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 4
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 3
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 3
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 2 2
ФИАН им. П.Н. Лебедева - Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 2 2
ФТИАН им. К.А. Валиева РАН - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 2 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 2
ИПФ РАН - Институт прикладной физики Российской Академии наук 3 2
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 2
ИФТТ РАН - Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 2
МПГУ - Московский педагогический университет 12 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 116 2
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 1 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 229 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
Microsoft Imagine Cup 47 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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