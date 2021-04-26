Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РКЦ
Российский квантовый центр
RQC
Russian Quantum Center
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 43
РКЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД Партнер 1 1
|CNews Analytics 1992 2
|Quantum Technology Readiness Levels 2 2
|Markets&Markets Research 78 1
|Tractica 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771423, в очереди разбора - 675105.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771423, в очереди разбора - 675105.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru