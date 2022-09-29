Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Санкции Sanctions коллективные или односторонние принудительные меры
Публикаций - 575, упоминаний - 607
Санкции упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хинштейн Александр 68 8
|Горелкин Антон 38 8
|Путин Владимир 2542 8
|Чернышенко Дмитрий 320 7
|Покровский Иван 67 5
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 5
|Тимченко Геннадий 4 4
|Гришин Дмитрий 185 4
|Махсон Михаил 14 3
|Мишустин Михаил 376 3
|Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 17 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 2
|Ложкин Сергей 18 2
|Кузнецов Александр 85 2
|Клишас Андрей 45 2
|Ананьев Дмитрий 70 2
|Сергунина Наталья 223 2
|Дуров Павел 230 2
|Мельникова Анастасия 197 2
|Мазепин Дмитрий 0 1
|Кандыбович Дмитрий 10 1
|Шимоторов Сергей 0 1
|Бондаренко Игорь 9 1
|Рахметов Руслан 34 1
|Глуховский Дмитрий 22 1
|Богатырева Людмила 0 1
|Акимов Максим 170 1
|Кабаков Ярослав 21 1
|Бычков Николай 7 1
|Садовенко Илья 63 1
|Тенишев Андрей 12 1
|Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
|Комиссаров Дмитрий 192 1
|Волошкина Татьяна 8 1
|Мамакин Владимир 8 1
|Жупанов Андрей 8 1
|Иодко Алексей 9 1
|Анурьев Сергей 16 1
|Бокова Людмила 80 1
|Климарев Михаил 47 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 5
|Juniper Research 468 2
|Google Threat Analysis Group 3 2
|BCG - Boston Consulting Group 85 1
|IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru