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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Санкции Sanctions коллективные или односторонние принудительные меры



29.09.2022 Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации 1
27.09.2022 Цифровизация финансового сектора 1
13.09.2022 Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса 1
Импортозамещение 2022 1
22.06.2022 Самая главная в мире «читалка» PDF ломает антивирусы на ПК и подвергает их опасности заражения 1
22.06.2022 Евгений Кривошеев -

Игра в производство на маленьком рынке: без балльной системы госцифровизация быстро деградирует

 1
21.06.2022 США вот-вот проиграют мировую войну за полупроводники. Санкции вывели Китай в лидеры в сегменте микросхем 2
21.06.2022 Власти ужесточат закон «о приземлении». Компаниям готовят новые штрафы 1
20.06.2022 Юрий Соснин, «Астра»: С февраля мы испытываем на себе лавинообразный рост запросов на миграцию 1
20.06.2022 Облака получают прописку и меняют «начинку» 1
16.06.2022 Власти Китая объяснили, почему в России опустели магазины Huawei 1
16.06.2022 «Яндекс» договорился с владельцами облигаций и сможет избежать дефолта 1
16.06.2022 Россия остается без серверных процессоров «Байкал». Разработка новых моделей под угрозой 1
15.06.2022 VK покупает «Авито» 1
14.06.2022 В России поставлен рекорд по закупке отечественного ПО 1
09.06.2022 Китай догоняет США: Создаются процессоры не хуже последних Intel и AMD 1
09.06.2022 Gelarm, разработчик решения Gelarm Infrastructure Management System, награжден премией CNews «Импортозамещение года» 1
09.06.2022 Microsoft восстала против жестких дисков. ПК без SSD-накопителей изгоняются с рынка 1
09.06.2022 Иван Колегов, Selectel: Миллионы рублей в месяц экономят компании даже при базовом внедрении VDI 1
07.06.2022 При условии дешевых кредитов можно на 80-90% заместить продукцию иностранных вендоров железа к 2025-2026 гг. 1
07.06.2022 Россия ввела санкции против топ-менеджеров AMD, Netflix и OneWeb 1
06.06.2022 Как внедрить RPA и получить экономический эффект 1
Итоги года для «Диасофт»: экосистема цифровой трансформации, платформы развития и импортонезависимость 1
03.06.2022 Введены санкции против основателя «Яндекса», главы Роскомнадзора и «Воентелекома» 1
03.06.2022 Лицевую биометрию в России ожидает стремительный рост 1
03.06.2022 Разработчик российских ARM-процессоров сменил владельца 1
02.06.2022 Сергей Груздев -

Импортозамещение в ИТ будет сложным, но Россия перестроится 

 1
02.06.2022 Импортозамещение и санкции в сфере ИТ: не повторить прошлых ошибок 1
02.06.2022 Попав под санкции, основатель IBS отдал компанию сотрудникам 1
01.06.2022 Оттепель отменяется. Роскомнадзор требует удалить Tor из Google Play 1
31.05.2022 Что ждет российский рынок ИТ в новых условиях 1
30.05.2022 «Яндексу» приписывают массовую релокацию сотрудников в Сербию 1
30.05.2022 Производство «Эльбрусов» переедет в Россию 1
30.05.2022 Ставший дефицитным банковский «пластик» в Россию привезут из Китая. «Микрон» не справляется 1
26.05.2022 На iPhone прекращают работать старые приложения «Альфа-банка» 1
26.05.2022 Google начал уничтожать свою инфраструктуру в России. Грядет ухудшение работы YouTube 2
26.05.2022 Binance научит регулировать криптовалюты Казахстан, куда массово бежали китайские майнеры 1
25.05.2022 Михаил Бараблин -

Михаил Бараблин, партнер Лиги Цифровой Экономики: Наша платформа закрывает все потребности по управлению разработкой

 1
25.05.2022 Компании, не исполнившие госконтракт из-за санкций, отстранят от госзакупок 2
25.05.2022 Олег Чебулаев -

Почему российский бизнес продолжит развивать мобильность и корпоративные решения даже в кризис

 1

Публикаций - 575, упоминаний - 607

Санкции упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 114
Huawei 3222 110
Apple Inc 10683 99
Yandex - Яндекс 5015 76
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 74
Intel Corporation 11262 72
IBM - International Business Machines Corp 8941 56
Samsung Electronics 9333 54
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 49
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 45
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 41
AMD - Advanced Micro Devices 3661 37
Telegram Group 805 37
Meta Platforms - Facebook 4267 36
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 35
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 33
Amazon Inc - Amazon.com 2650 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 27
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 23
Qualcomm Technologies 1639 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 22
Softline - Софтлайн 1870 22
Xiaomi 1095 21
SAP SE 4595 20
Крок - Croc 1616 19
Oracle Corporation 6035 19
VK - Mail.ru Group 3057 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 16
LG Electronics 3372 15
Lenovo Group 2077 15
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 14
Галактика - Корпорация 1077 12
Cisco Systems 4720 12
BBK OPPO Electronics 281 10
Новые облачные технологии (НОТ) 277 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 9
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 7
HP - Hewlett-Packard 3567 7
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 7
Аскон - Ascon 298 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 63
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 40
Альфа-Банк 1476 27
Почта России ПАО 1853 22
РЖД - Российские железные дороги 1458 21
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 19
ПСБ - Промсвязьбанк 682 17
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 12
Газпром ПАО 1008 10
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 6
Связной ГК 1190 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 5
X5 Group - Пятёрочка 309 4
Ренессанс Страхование 83 4
Татнефть 182 3
Яндекс.Еда 490 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 3
Роснефть НК 434 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 3
НСПК - Национальная система платежных карт 401 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 2
Sony Pictures Entertainment 135 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 0 2
Открытие ФК - Росгосстрах 266 2
Сбер - Еаптека 14 2
LEGO 202 2
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 22 2
IKEA - ИКЕА 124 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 2
Самолёт ГК 216 2
Hyundai Motor 316 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 2
X5 Group 709 2
Совкомбанк ПАО 171 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 329
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 129
Президент Российской Федерации 3770 100
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 74
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 57
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 48
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 45
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 39
Правительство РФ 8292 38
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 37
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 20
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 20
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 19
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 19
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 17
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 9
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 8
Таможня - Таможенная служба 421 8
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 5
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 4
Счётная палата РФ 628 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 3
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 13
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
Демократическая политическая партия США 91 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 318
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 100
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 97
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 86
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 85
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 64
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 60
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 55
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 53
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 51
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 51
Website - Вебсайт 9736 50
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 48
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 47
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 45
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 39
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 38
Мобильное приложение - Mobile app 4966 36
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 35
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 34
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 32
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 32
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 31
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 30
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 28
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 28
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 26
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 26
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 25
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 25
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 25
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 24
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 24
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 24
ARM64 - Архитектура процессора 1261 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 22
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 22
Google Android 11959 67
Microsoft Windows 2000 2856 46
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 41
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 35
Microsoft Office 3247 21
Apple iOS 6422 17
Telegram Messenger - Мессенджер 168 17
Google Gmail 802 13
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 13
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 11
Microsoft SQL Server 1416 11
Huawei AppGallery 131 11
Oracle Java - язык программирования 2554 10
Microsoft Windows 10 11713 10
WhatsApp Messenger 745 9
Apple macOS 1457 9
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 8
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 7
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 7
Huawei Mate - серия смартфонов 250 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 6
Honor - серия смартфонов 138 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 6
1С:ERP Управление предприятием 268 5
Google Play - Google Store - Android Market 2732 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 5
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 51 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 4
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 173 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 4
Linux OS 7669 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 4
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 4
Хинштейн Александр 68 8
Горелкин Антон 38 8
Путин Владимир 2542 8
Чернышенко Дмитрий 320 7
Покровский Иван 67 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 5
Тимченко Геннадий 4 4
Гришин Дмитрий 185 4
Махсон Михаил 14 3
Мишустин Михаил 376 3
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 17 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 2
Ложкин Сергей 18 2
Кузнецов Александр 85 2
Клишас Андрей 45 2
Ананьев Дмитрий 70 2
Сергунина Наталья 223 2
Дуров Павел 230 2
Мельникова Анастасия 197 2
Мазепин Дмитрий 0 1
Кандыбович Дмитрий 10 1
Шимоторов Сергей 0 1
Бондаренко Игорь 9 1
Рахметов Руслан 34 1
Глуховский Дмитрий 22 1
Богатырева Людмила 0 1
Акимов Максим 170 1
Кабаков Ярослав 21 1
Бычков Николай 7 1
Садовенко Илья 63 1
Тенишев Андрей 12 1
Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
Комиссаров Дмитрий 192 1
Волошкина Татьяна 8 1
Мамакин Владимир 8 1
Жупанов Андрей 8 1
Иодко Алексей 9 1
Анурьев Сергей 16 1
Бокова Людмила 80 1
Климарев Михаил 47 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 500
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 219
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 94
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 77
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 74
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 56
Китай - Тайвань 2115 56
Нидерланды 2197 43
Япония 10069 33
Азия - Азиатский регион 3803 33
Украина 6212 30
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 21
Германия - Федеративная Республика 8903 16
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 16
Россия - СФО - Новосибирск 3269 15
Земля - планета Солнечной системы 7427 14
Швеция - Королевство 2072 13
Армения - Республика 1112 13
Австралия - Австралийский Союз 2791 12
Африка - Африканский регион 2928 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 9
Бразилия - Федеративная Республика 1945 8
Европа 12319 8
Иран - Исламская Республика Иран 954 8
Европа Восточная 2927 7
Америка 2011 7
Россия - ЦФО - Тульская область 965 7
Таиланд - Королевство 671 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 5
Уран - планета Солнечной системы 177 5
Ирак - Республика 666 5
Румыния 592 4
Австрия - Австрийская Республика 1020 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 3
Германия - Бавария - Мюнхен 424 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 3
Канада 3319 3
Россия - Сибирь 1579 3
Россия - СФО - Омская область 517 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 350
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 243
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 173
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 77
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 72
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 55
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 50
Юриспруденция 1629 49
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 33
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 25
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 22
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Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 6
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 6
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 5
Утечка мозгов - brain drain 35 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 3
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