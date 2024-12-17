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США портят жизнь всей планете. Из-за их санкций Китай взвинтил всемирные цены на галлий и германий до нового рекорда. Без них нельзя делать чипы и военную технику

Китай в ответ на множество ограничений США перекрыл экспорт галлия и германия, ключевых компонентов для производства полупроводников и различной военной техники. Это привело к резкому росту цен на них – расценки установили рекорд за последние 13 лет, подорожав на 17% менее чем за неделю. Китай – основной поставщик этих элементов в мире.

Дефицит и рост цен

Галлий и германий взлетели в цене на 17% менее чем за неделю – с 11 декабря 2024 г., пишет Tom’s Hardware. Так, галлий на момент выхода материала стоил около $595 за килограмм, и это максимум за последние 13 лет, то есть с 2011 г.

Эти химические элементы используются во многих видах техники – в аккумуляторах для электромобилей, в солнечных панелях, но главное – их применяют при производстве полупроводников, а также в военной технике, например, в приборах ночного видения.

Новый виток роста цен – это следствие тотального ограничения на отгрузку галлия и германия, введенного Китаем в начале декабря 2024 г. Страна способна очень серьезно влиять на стоимость этих химических элементов, так как является крупнейших их поставщиком в мире. По данным Bloomberg, КНР в настоящее время удерживает 94% мирового рынка галлия.

Цепная реакция

Ни галлий, ни германий в индустрии производства полупроводников заменить пока что нечем, и Китай этим явно пользуется. Tom’s Hardware пишет, что контроль над отгрузкой этих материалов является частью стратегии Китая по сохранению своего влияния в критически важных цепочках поставок в условиях растущей конкуренции и торговых барьеров, налагаемых США и другими западными странами.

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Tarik Haiga / Unsplash
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Официально меры направлены на обеспечение законного и обоснованного использования галлия, но они также рассматриваются как предупреждение против попыток ограничить технологический прогресс Китая, уверены эксперты Tom’s Hardware.

Хотя ограничения, введенные в начале декабря 2024 г., в итоге не оказались совсем уж тотальными, они создали неопределенность, побуждая покупателей фиксировать поставки и приводя к росту цен. Цены на галлий, как ожидается, будут расти дальше, поскольку мировые отрасли пытаются обеспечить себе альтернативные источники, коих пока сравнительно немного. Вполне возможно, что господство КНР будет недолгим, поскольку и германий, и галлий можно добыть не только традиционными методами – оба химических элемента являются побочным продуктом в различных видах производства.

Все завязано на одну страну

Внезапный рост цен на галлий и германий отражает незаменимую роль этих металлов в современных технологиях. Так, арсенид галлия широко используется в современных полупроводниках и высокопроизводительных электронных компонентах. При отсутствии легкодоступных заменителей отрасли, зависящие от галлия, включая потребительскую электронику, аэрокосмическую промышленность и секторы зеленой энергетики, находятся под давлением необходимости покрывать растущие издержки.

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Действия Китая также влияют на более широкий рынок критически важных минералов. Экспортный контроль вызвал опасения дальнейших ограничений на другие стратегические ресурсы, что привело к усилению усилий в США, Европе и других регионах по снижению зависимости от китайских поставок. Однако создание альтернативного производства является сложной задачей из-за высокой стоимости добычи и переработки галлия. Аналитики отмечают, что наращивание производства в других регионах, например, в Канаде или Европе, может занять годы, что в краткосрочной перспективе будет поддерживать высокие цены.

Текущая ситуация подчеркивает уязвимость глобальных цепочек поставок, зависящих от критически важных минералов. На данный момент отрасли сталкиваются с немедленным воздействием стремительно растущих цен и неопределенных поставок. В долгосрочной перспективе кризис может ускорить инвестиции в альтернативные источники и технологии переработки, потенциально изменив глобальный ландшафт для критически важных материалов, включая галлий.

Все началось с США

Дефицит галлия и германия – одно из множества следствий международной политики Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) во время своего первого срока на посту главы государства (январь 2017 – январь 2020 гг.). В 2018 г. он развязал торговую войну с Китаем, решив уничтожить ИТ-индустрию этой страны в целом и компанию Huawei в частности. Сменивший его Джозеф Байден (Joseph Biden) на протяжении всех четырех лет своего правления (январь 2021 – январь 2025 гг.) планомерно усиливал давление на Китай.

Устав от многочисленных ограничений, власти Китая летом 2023 г. ввели первые экспортные лимиты на галлий и германий, что сразу же ввергло в панику американские власти. США пришлось едва ли не копаться в мусоре, разбирая старую и давно списанную технику, чтобы добыть из нее эти металлы для производства новой электроники. Но санкционное давление на КНР снижено не было, что и привело к новым ограничениям экспорта галлия и германия.

Геннадий Ефремов

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