США портят жизнь всей планете. Из-за их санкций Китай взвинтил всемирные цены на галлий и германий до нового рекорда. Без них нельзя делать чипы и военную технику

Китай в ответ на множество ограничений США перекрыл экспорт галлия и германия, ключевых компонентов для производства полупроводников и различной военной техники. Это привело к резкому росту цен на них – расценки установили рекорд за последние 13 лет, подорожав на 17% менее чем за неделю. Китай – основной поставщик этих элементов в мире.

Дефицит и рост цен

Галлий и германий взлетели в цене на 17% менее чем за неделю – с 11 декабря 2024 г., пишет Tom’s Hardware. Так, галлий на момент выхода материала стоил около $595 за килограмм, и это максимум за последние 13 лет, то есть с 2011 г.

Эти химические элементы используются во многих видах техники – в аккумуляторах для электромобилей, в солнечных панелях, но главное – их применяют при производстве полупроводников, а также в военной технике, например, в приборах ночного видения.

Новый виток роста цен – это следствие тотального ограничения на отгрузку галлия и германия, введенного Китаем в начале декабря 2024 г. Страна способна очень серьезно влиять на стоимость этих химических элементов, так как является крупнейших их поставщиком в мире. По данным Bloomberg, КНР в настоящее время удерживает 94% мирового рынка галлия.

Цепная реакция

Ни галлий, ни германий в индустрии производства полупроводников заменить пока что нечем, и Китай этим явно пользуется. Tom’s Hardware пишет, что контроль над отгрузкой этих материалов является частью стратегии Китая по сохранению своего влияния в критически важных цепочках поставок в условиях растущей конкуренции и торговых барьеров, налагаемых США и другими западными странами.

Tarik Haiga / Unsplash Китай диктует миру свои правила

Официально меры направлены на обеспечение законного и обоснованного использования галлия, но они также рассматриваются как предупреждение против попыток ограничить технологический прогресс Китая, уверены эксперты Tom’s Hardware.

Хотя ограничения, введенные в начале декабря 2024 г., в итоге не оказались совсем уж тотальными, они создали неопределенность, побуждая покупателей фиксировать поставки и приводя к росту цен. Цены на галлий, как ожидается, будут расти дальше, поскольку мировые отрасли пытаются обеспечить себе альтернативные источники, коих пока сравнительно немного. Вполне возможно, что господство КНР будет недолгим, поскольку и германий, и галлий можно добыть не только традиционными методами – оба химических элемента являются побочным продуктом в различных видах производства.

Все завязано на одну страну

Внезапный рост цен на галлий и германий отражает незаменимую роль этих металлов в современных технологиях. Так, арсенид галлия широко используется в современных полупроводниках и высокопроизводительных электронных компонентах. При отсутствии легкодоступных заменителей отрасли, зависящие от галлия, включая потребительскую электронику, аэрокосмическую промышленность и секторы зеленой энергетики, находятся под давлением необходимости покрывать растущие издержки.

Действия Китая также влияют на более широкий рынок критически важных минералов. Экспортный контроль вызвал опасения дальнейших ограничений на другие стратегические ресурсы, что привело к усилению усилий в США, Европе и других регионах по снижению зависимости от китайских поставок. Однако создание альтернативного производства является сложной задачей из-за высокой стоимости добычи и переработки галлия. Аналитики отмечают, что наращивание производства в других регионах, например, в Канаде или Европе, может занять годы, что в краткосрочной перспективе будет поддерживать высокие цены.

Текущая ситуация подчеркивает уязвимость глобальных цепочек поставок, зависящих от критически важных минералов. На данный момент отрасли сталкиваются с немедленным воздействием стремительно растущих цен и неопределенных поставок. В долгосрочной перспективе кризис может ускорить инвестиции в альтернативные источники и технологии переработки, потенциально изменив глобальный ландшафт для критически важных материалов, включая галлий.

Все началось с США

Дефицит галлия и германия – одно из множества следствий международной политики Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) во время своего первого срока на посту главы государства (январь 2017 – январь 2020 гг.). В 2018 г. он развязал торговую войну с Китаем, решив уничтожить ИТ-индустрию этой страны в целом и компанию Huawei в частности. Сменивший его Джозеф Байден (Joseph Biden) на протяжении всех четырех лет своего правления (январь 2021 – январь 2025 гг.) планомерно усиливал давление на Китай.

Устав от многочисленных ограничений, власти Китая летом 2023 г. ввели первые экспортные лимиты на галлий и германий, что сразу же ввергло в панику американские власти. США пришлось едва ли не копаться в мусоре, разбирая старую и давно списанную технику, чтобы добыть из нее эти металлы для производства новой электроники. Но санкционное давление на КНР снижено не было, что и привело к новым ограничениям экспорта галлия и германия.