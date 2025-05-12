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Санкции ударили в цель. Ведущий китайский производитель микросхем гибнет: оборудование не чинится, процент брака растет

Санкции США захлестнули компанию SMIC – главного в КНР производителя микросхем. Из-за них она столкнулась с перебоями в выпуске продукции на фоне сбоев во время техобслуживания старого оборудования и неверной настройки нового – США запрещают западным специалистам чинить поставленное в Китай «железо», а у местных инженеров не хватает квалификации.

Нет опыта – нет оборудования

Китайская компания Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), крупнейший в КНР контрактный производитель микросхем, спустя семь лет после начала торговой войны с США ощутил на себе всю серьезность западных санкций. Компания столкнулась со сбоями в работе производственного оборудования, которые привели не только к падению объемов выпуска микросхем, но и снижению их качества, пишет Tom’s Hardware.

SMIC закупает иностранное оборудование для литографии, в том числе производства компании ASML из Нидерландов – крупнейшего в мире поставщика такой аппаратуры. CNews писал, что ей запрещено обслуживать отгруженное в КНР «железо».

В самом Китае, как пишет Tom’s Hardware, в настоящее время нет специалистов с нужным для ремонта подобной техники опыта. Хотя инженеры SMIC и могут выполнять некоторые плановые работы по техническому обслуживанию, они не имеют формальной квалификации, что может выливаться в различные неприятные инциденты.

Первые последствия

В мае 2025 г. SMIC сообщила о перебоях в выпуске продукции, вызванных техническим обслуживанием ранее закупленного оборудования и проверкой новой техники. По подсчетам DigiTimes, это крайне негативно отразится на доходах вендора – по итогам II квартала 2025 г. (1 апреля – 30 июня) они, по прогнозам, упадут на 6% в годовом исчислении.

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Фото: Audrey Mari / Pexels
Ситуация пока не критическая, но SMIC уже приходится изымать деньги из бюджета на НИОКР и тратить их на починку аппаратуры

Одной их причин всего этого стал неожиданный инцидент во время планового ежегодного обслуживания, который нарушил работу производственных линий и поставил под угрозу точность процесса производства микросхем. Это моментально привело к снижению объемов выпуска. С какой именно проблемой во время техобслуживания столкнулась SMIC, DigiTimes и Tom’s Hardware не уточняют.

Вдобавок ко всему, проверка недавно установленного оборудования выявила проблемы с его производительностью, которые требовали немедленного устранения. Это тоже привело к падению количества выпускаемой продукции. На исправление найденных недочетов потребовалось более месяца, и все они пришлись на первую четверть 2025 г. (1 января – 31 марта), но аналитики сходятся во мнении, что они повлияют на выпуск продукции SMIC и во II квартале 2025 г.

США – не помощник

В США тоже есть производители литографов и прочего оборудования для выпуска микросхем. Один из них – компания Applied Materials, Inc. со штаб-квартирой в Санта-Кларе (Калифорния). Другими словами, одной только нидерландской ASML мировой рынок не ограничивается.

До санкций SMIC могла бы обратиться к Applied Materials или к любой другой американской компании, работающей в этой сфере, за помощью в техобслуживании и настройке оборудования, а те, вероятнее всего, оказали бы ей эту услугу, потому что ремонт и обслуживание – значительная часть доходов таких предприятий. Однако в нынешней геополитической обстановке это невозможно – правительство США запрещает американским производителям такого «железа» обслуживать отгруженную в Китай продукцию, пишет Tom’s Hardware.

То же самое касается и недавно установленного оборудования. Обычно инструменты заранее собираются на заводах производителей, например, ASML, после чего тщательно тестируются, разбираются, отправляются клиенту и затем повторно собираются на месте. Однако ускоренные поставки инструментов обходятся без сборки и испытаний на инструментальных заводах, что может привести к проблемам, требующим устранения.

Слишком много последствий

При нормальных обстоятельствах операционные проблемы, в том числе снижение выхода годных изделий или проблемы с оборудованием, обычно влияют на прибыльность (например, валовую прибыль), поскольку они повышают затраты на единицу произведенного товара, а не напрямую сокращают доход. Однако в случае SMIC такого рода проблемы снизили выход годных изделий и нарушили выпуск продукции. Это, вероятно, означало, что меньше кремниевых пластин или готовых чипов будут произведены и доступны для отгрузки во II квартале 2025 г. Таким образом, хотя первопричина является операционной, эффект каскадно переходит в прибыльность (через более высокую стоимость за единицу) и доход (через меньшее количество поставленных единиц).

Судя по всему, проблемы с установкой были настолько серьезными, что SMIC пришлось выделить от $30 млн до $75 млн из своего бюджета на НИОКР для отладки новых инструментов. Обычно SMIC выделяет от 8% до 10% своего дохода на НИОКР, что в случае с доходом компании за I квартал 2025 г. означает от $180 млн до $225 млн. Однако, поскольку ресурсы были временно перенаправлены на установку и доводку новых инструментов, расходы компании на НИОКР в первой четверти 2025 г. составили лишь $150 млн. Что касается капитальных затрат, SMIC рассчитывает выделить $7,5 млрд на строительство новых производственных мощностей в 2025 г.

Еще не все потеряно

По итогам I квартала 2025 г. SMIC продемонстрировала хоть и небольшой, но все же рост выручки, несмотря на все проблемы и трудности, вызванные западными санкциями. За отчетный период она получила $2,247 млрд выручки против $2,207 млрд в IV квартале 2024 г., что больше на 1,8%.

Продажи кремниевых пластин составили 95,2% от общего объема и выросли почти на 5% в квартальном исчислении, что обусловлено ростом продаж 200-мм пластин на 18% и ростом продаж 300-мм пластин на 2%. Загрузка заводов компании достигла 89,6%, что на 4,1% больше, чем в последней четверти 2024 г. Уровни загрузки на 300-мм площадках оставались высокими, в то время как 200-мм площадки соответствовали загрузке, наблюдаемой на более крупных предприятиях.

Геннадий Ефремов

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