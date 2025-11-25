Разделы

Realme GT 8 Pro получит первый на рынке сменный декор камеры

2 декабря 2025 г. компания Realme представит в России новый флагман Realme GT 8 Pro. Помимо камеры от Ricoh GR и первого в портфолио Realme телеобъектива с разрешением 200 МП, смартфон предложит пользователям еще один уникальный инструмент персонализации: сменный декор камеры, ранее недоступный в премиальном сегменте. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Теперь пользователи могут просто открутить стандартную внешнюю панель на блоке камер, выбрать новую и прикрутить ее на место.

Главная идея — отказ от логики «все под одну гребенку». Можно установить декор любой формы, цвета и материала Смартфон по умолчанию поставляется с предустановленным круглым декором, тогда как в комплекте идет альтернативный квадратный декор. Цветовая палитра добавляет еще один уровень кастомизации: так, у базового декора камеры, который по форме напоминает робота, часть элементов выполнена в контрастном оттенке относительно корпуса.

rea1.jpg

Realme

Устройство будет представлено в двух цветах: белом и синем. При этом в синем варианте используется специальная переработанная эко-кожа, на ощупь напоминающая бумагу, что обеспечивает высокую цепкость, а также защиту от загрязнений и истирания.

