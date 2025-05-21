В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи камер видеонаблюдения Baseus

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новинок бренда. Покупателям теперь доступны камеры для уличного и домашнего наблюдения из серии Baseus Security. Эксклюзивно в «М.Видео» будет представлена модель Baseus Security N1. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Линейка Baseus Security N1

N1 – это комплект из двух или четырех камер и домашней станции. Уличная камера снимает в разрешении 2K и обеспечивает четкую картинку на расстоянии до 8 метров. Благодаря углу обзора 145° модель покроет даже крупный участок, тем самым минимизируя количество необходимых для установки камер. Через полностью русифицированное приложение Baseus Security можно вручную настроить до двух зон активного наблюдения, а также до двух «слепых» зон, которые камера будет игнорировать, чтобы снизить количество ложных срабатываний. Режим ночного видения с цветным изображением и подсветкой 100 Лм обеспечивает круглосуточную съемку.

Благодаря емкому аккумулятору модель способна работать на одном заряде до 210 дней. Камера Baseus N1 получила степень защиты от влаги и пыли IP67, она не боится дождя или снега. Справляется новинка и с перепадами температур – ее рабочий диапазон составляет от -20°C до 50°C. В станции предусмотрено 16 ГБ встроенной памяти, на которых хранится до трех месяцев видеозаписи. Объем хранилища можно расширить до 16 ТБ за счет дополнительного жесткого диска. Все данные защищены технологией шифрования, сертифицированной TÜV. Также имеется возможность докупить дополнительные камеры и привязать их к существующей домашней станции.

Помимо этого, имеется старшая модель N1 Plus с разрешением 2K HD, 8-кратным зумом и более емким аккумулятором. Модульная система доступна в формате одной дополнительной, двух или четырех камер и домашней станции.

Линейка Baseus Security S1

Уличные камеры из линейки S1 работают с Wi-Fi, устойчивы к разным погодным условиям и могут пополнять запас энергии в течение дня при помощи установленной на корпусе солнечной панели. Солнечная панель автоматически поворачивается, чтобы максимизировать распределение солнечного света. Модель S1 получила разрешение 2К, угол обзора 145° и 8-кратный зум. Режим ночного видения и встроенная подсветка на 400 Лм позволяют вести съемку круглосуточно.

S1 Pro – комплект из двух камер и домашней станции. Каждая камера снимает в разрешении 3К, обеспечивая качественную картинку на расстоянии до 20 метров. В конструкции используется сразу два объектива: телеобъектив с 8-кратным зумом и широкоугольный. В итоге общий угол обзора составляет 120°+45°. В домашней станции установлено 16 ГБ внутренней памяти, имеется поддержка жестких дисков до 16 ТБ.

Линейка Baseus Security P1

P1 – это домашние камеры с интеллектуальными датчиками движения, системами обнаружения человека в кадре и детекторами детского плача. Благодаря встроенным микрофону и динамикам камеры можно использовать в том числе в качестве видеоняни. Устройства способны поворачивать объектив по кругу, обеспечивая покрытие пространства на 360°. Видео сохраняется на карту памяти объемом до 256 ГБ.

В линейку входят три модели. Камера P1 Lite на 3 МП получила разрешение 2К, угол обзора 102° и 8-кратный зум. Камера P1 снимает на матрицу 4 МП в разрешении 3К, угол обзора чуть шире – 108°, имеется 8-кратный зум. Предусмотрена возможность ночной съемки. Камера P1 Pro на 5 МП снимает в разрешении 3К, также имеет угол обзора 108°, 8-кратный зум и режим ночной съемки.

Цены на новинки в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Baseus Security N1 — 19 999 руб.; Baseus Security N1 Plus — 22 999 руб.; Baseus Security S1 — 11 999 руб.; Baseus Security S1 Pro — 33 999 руб.; Серия Baseus Security P1 — от 2 999 руб.