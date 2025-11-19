Разделы

Мастер уличных снимков: realme GT 8 Pro получит телеобъектив 200 Мп

Realme, новатор технологий, 2 декабря представит в России новый флагман realme GT 8 Pro, который позиционируется как «Мастер уличных снимков». Благодаря трем важным улучшениям в области фотосъемки — системе камер от японского бренда Ricoh GR, сверхчеткому телеобъективу с разрешением 200 Мп и возможностям видеозаписи в 4K 120 FPS — realme GT 8 Pro превращает уличную съемку в настоящий инструмент для самовыражения. Об этом CNews сообщили представители realme.

Снимай без правил: камера от Ricoh GR

Поскольку качество снимков на смартфонах продолжает унифицироваться, пользователи все больше нуждаются не просто в наборе технических характеристик, а в инструментах для самовыражения. Чтобы удовлетворить эту потребность, realme объединилась с японским брендом камер Ricoh GR. Итогом работы двух брендов стал ряд эксклюзивных решений, реализованных в realme GT 8 Pro.

В качестве сенсора основной камеры realme GT 8 Pro используется Sony IMX906 размером 1/1.56 дюйма с размером пикселя 1 микрон, диафрагмой f/1.8 и двухосевой оптической стабилизацией.

6_700.jpg

realme GT 8 Pro получит телеобъектив 200 Мп

Объектив включает семь элементов сверхвысокой прозрачности с антибликовым покрытием — решение, сочетающее технологии realme и оптические стандарты Ricoh GR.

Специальный режим Ricoh GR воссоздает особую атмосферу компактных камер через фирменный интерфейс: кнопку, звук затвора и эксклюзивный водяной знак. Он включает в себя режим Snap Focus с фиксированным фокусом для уличной съемки и предлагает два классических фокусных расстояния камеры Ricoh GR — 28 мм и 40 мм.

А пять классических цветовых тонов и «цветовые рецепты» (Tone Recipes) позволяют кастомизировать снимки под свой стиль, сохранять персональные комбинации и делиться ими как с другими владельцами realme GT 8 Pro, так и владельцами камер Ricoh GR.

Впервые в устройствах realme: сверхчеткий телеобъектив с разрешением 200 Мп

Первая в устройствах realme телефото камера с разрешением 200 Мп меняет представление о съемке на больших расстояниях и при любых условиях. Благодаря флагманскому сенсору Samsung Isocell HP5 размером 1/1,56 дюйма, одному из самых крупных на рынке, с пикселем размером 0,5 микрон с биннингом 16 в 1 до 2 микрон, диафрагмой f/2.6 и поддержкой двухосевой стабилизации, камера обеспечивает высокую светочувствительность, гарантируя четкость и яркость удаленных объектов даже при слабом освещении или ночью, а также в движении.

Камера поддерживает 3Х оптический зум, а также 6Х и 12Х внутрисенсорный зум без потери качества. realme GT 8 Pro снимает удаленные объекты с отличной детализацией даже при низком освещении, будь то концерт, матч на стадионе или панорама ночного города.

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

Помимо съемки на расстоянии, телеобъектив 200 Мп отлично подходит и для портретной съемки. Благодаря мощностям новейшего чипсета от Snapdragon и передовым алгоритмам обработки изображений, камера объединяет несколько кадров и обеспечивает высокое качество, точно передавая нюансы освещения и текстур. Даже мельчайшие детали, такие как отдельные пряди волос или особенности кожи, остаются резкими и четкими.

Дополняя камеру от RICOH GR возможностями сверхчеткого телеобъектива, realme GT 8 Pro предлагает безграничные инструменты для уличной фотографии, будь то пейзажи, портреты или съемка на расстоянии, днем или ночью.

Более того, даже сверхширокоугольная камера realme GT 8 Pro достигает флагманского уровня благодаря разрешению 50 Мп, позволяя создавать четкие и детальные групповые или пейзажные снимки.

Профессиональное видео: запись в формате 4K 120 FPS

Realme GT 8 Pro поддерживает запись видео Dolby Vision 4K 120 FPS или 24 FPS на основную камеру и телеобъектив, обеспечивая исключительные четкость и плавность. Для профессиональных создателей контента realme GT 8 Pro также предлагает запись в продвинутом LOG-формате 10 бит — возможности кинематографического уровня.

Ирина Окладникова, Минфин в интервью CNews: Нецелевого расходования бюджетных средств стало меньше благодаря цифровизации
цифровизация

Эти форматы обеспечивают высокую гибкость при постобработке, предоставляя пользователям больше возможностей для совершенствования своей работы и реализации творческого замысла.

Каждое мгновение, запечатленное с помощью системы камер realme GT 8 Pro, — это возможность для творческого самовыражения. «Мастер уличных снимков» — это не просто слоган, это обещание: профессиональная съемка, творческая свобода и креативность при уличной съемке — все это в одном смартфоне.

