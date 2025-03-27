Baseus представил в России новую категорию товаров — камеры видеонаблюдения

Бренд цифровых аксессуаров Baseus объявил о старте продаж в России новой категории продуктов — камер для домашнего и уличного видеонаблюдения. Видео хранятся в локальном хранилище или во встроенной памяти, в зависимости от комплектации. Дополнительных расходов на оплату облачного хранилища не потребуется. Об этом CNews сообщили представители Baseus.

Камеры Baseus Security получили интеллектуальные технологии, такие как распознавание детского плача, датчик обнаружения человека в кадре, режим ночного видения. Владелец камер получает push-уведомления, имеет доступ к изображению в режиме реального времени и множеству настроек через приложение Baseus Security. Устройства имеют высокую портативность и много вариантов установки, так как не ограничены проводным подключением и работают по Wi-Fi. Одна из серий оснащена солнечными панелями.

Baseus Security S1 и S1 Pro

Уличные камеры серии S1 созданы для длительной автономной работы. Главная особенность — солнечная панель, которая самостоятельно «ловит» солнечные лучи, разворачиваясь до 40° по направлению к источнику света.

Камеры серии S1 дают свободу в выборе места для установки видеонаблюдения. К ним не нужно тянуть провода или подключать интернет — они работают с Wi-Fi, а все необходимые крепежи идут в комплекте. Камеры независимы от базовых станций, так как имеют 8 ГБ встроенной памяти. Устройства устойчивы к разным погодным условиям: имеют класс защиты от влаги и пыли IP67, выдерживают температуру от -20°C до 50°C.

Камеры получили интеллектуальные функции: обнаружение движения или человека в кадре, ночное видение, двустороннюю аудиосвязь. Обо всех событиях вы сможете узнать из приложения Baseus Security.

Модель S1 получила разрешение видео Ultra 2K, 8-кратным цифровой зум и широкий угол обзора в 145°. Детализированное четкое изображение гарантировано на расстоянии до 8 метров. Режим ночного видения с цветным изображением и встроенный прожектор на 400 Лм сделают возможным круглосуточное наблюдение.

Помимо солнечной батареи, камера оборудована аккумулятором на 10400 мАч, который может работать до 180 дней без подзарядки. Все приватные записи защищены от третьих лиц благодаря сертифицированной TÜV технологией шифрования. Данные хранятся на 8 ГБ встроенной памяти: этого достаточно для хранения записи 1,5 месяцев съемки.

S1 Pro — это комплект из двух камер и домашней станции. Модель снимает в 3K разрешении (2560x1440), что дает четкую картинку на расстоянии до 20 метров. У камеры два объектива: телеобъектив обеспечивает высокую детализацию и качественный 8-кратный зум, а широкоугольный позволит охватить больше пространства в одном кадре — угол обзора составляет 120°+45°. Аккумулятор обеспечит до 210 дней автономной работы. Базовая станция на 16 ГБ сохранит записи за три месяца, а поддержка жестких дисков до 16 ТБ делает камеру идеальной для крупных производств или больших территорий.

Baseus Security N1 Plus

N1 Plus — это модульная система из одной, двух или четырех камер и домашней станции. Отличное качество видео с разрешением Ultra 2K и 8-кратным цифровым зумом дают четкую детализированную картинку на расстоянии до 8 метров. Широкий угол обзора 145° позволит сократить количество слепых зон. Есть режим ночного видения с цветным изображением. В приложении можно настроить две зоны активного наблюдения и две приватные зоны, чтобы снизить количество ложных срабатываний.

Камера работает на одном заряде батареи до 270 дней. Базовая станция имеет 16 ГБ памяти. Этого достаточно, чтобы сохранить до трех месяцев записи видео, которые будут защищены сертифицированной TÜV технологией шифрования. Также есть возможность подключить к домашней станции дополнительный жесткий диск до 16 ТБ. Девайс не боится дождя, снега и сильного ветра — корпус имеет степень защиты от непогоды IP67. Устройство может работать при температуре от -20°C до 50°C.

Baseus Security B1

Разрешение камеры 2K HD, сверхширокоугольный объектив 145°, 8-кратный зум. Режим ночного видения поддерживает встроенный прожектор на 100 Лм. Записи хранятся на 8 ГБ встроенной памяти: этого объема хватит, чтобы сохранить 1,5 месяца съемки. Дополнительно докупать базовую станцию не требуется. Материалы защищены сертифицированной TÜV технологией шифрования.

IP-видеокамера Baseus Security B1 предлагает много вариантов для установки: у нее беспроводное подключение и встроенный аккумулятор, обеспечивающий до 210 дней без подзарядки. Камера имеет степень защиты IP67, приспособлена к работе при температуре от -20°C до 50°C.

Камеры Baseus поддерживают голосовое управление через Alexa и Google Home, а приложение Baseus Security позволяет настраивать зоны наблюдения и получать мгновенные уведомления. ИИ-алгоритмы минимизируют ложные срабатывания.

Серия Baseus Security P1

Линейка домашних Baseus Security включает три модели: P1 Lite, P1 и P1 Pro. Все устройства оснащены интеллектуальными датчиками движения, обнаружения человека в кадре и даже детекторами детского плача. Поэтому домашние камеры можно использовать в качестве видеоняни или для наблюдения за питомцами. Кроме того, устройства оборудованы микрофоном и динамиком — через камеру можно общаться.

P1 Lite — это компактная камера с разрешением Ultra 2K (2304x1296), 8-кратным зумом и панорамным обзором благодаря повороту на 360°. Архив видео загружается на карту памяти объемом до 256 ГБ. Камера имеет класс защиты от влаги и пыли IP67, приспособлена к работе в плохих погодных условиях при температуре от -20° до 50° C.

IP-камера P1 получила более широкий угол обзора — 108°. Разрешение объектива у нее тоже выше — 3K (2560x1440). Эта модель сохраняет записи за 20 дней на карте памяти, а режим ночной съемки позволит не упустить ничего важного даже в темноте.

P1 Pro получила все преимущества предыдущих моделей: панорамный обзор, интеллектуальные датчики, ночное видение и защиту от влаги и пыли IP67. Помимо этого у нее самое широкое разрешение камеры — 3K (2880x1620).

Продажи камер видеонаблюдения Baseus уже стартовали в России, новинки доступны в сети DNS, а также ожидается поступление в розничную сеть «М.Видео».