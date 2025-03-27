Разделы

Техника
|

Baseus представил в России новую категорию товаров — камеры видеонаблюдения

Бренд цифровых аксессуаров Baseus объявил о старте продаж в России новой категории продуктов — камер для домашнего и уличного видеонаблюдения. Видео хранятся в локальном хранилище или во встроенной памяти, в зависимости от комплектации. Дополнительных расходов на оплату облачного хранилища не потребуется. Об этом CNews сообщили представители Baseus.

Камеры Baseus Security получили интеллектуальные технологии, такие как распознавание детского плача, датчик обнаружения человека в кадре, режим ночного видения. Владелец камер получает push-уведомления, имеет доступ к изображению в режиме реального времени и множеству настроек через приложение Baseus Security. Устройства имеют высокую портативность и много вариантов установки, так как не ограничены проводным подключением и работают по Wi-Fi. Одна из серий оснащена солнечными панелями.

bas1.jpg

Baseus
Baseus представил в России новую категорию товаров — камеры видеонаблюдения

Baseus Security S1 и S1 Pro

Уличные камеры серии S1 созданы для длительной автономной работы. Главная особенность — солнечная панель, которая самостоятельно «ловит» солнечные лучи, разворачиваясь до 40° по направлению к источнику света.

Камеры серии S1 дают свободу в выборе места для установки видеонаблюдения. К ним не нужно тянуть провода или подключать интернет — они работают с Wi-Fi, а все необходимые крепежи идут в комплекте. Камеры независимы от базовых станций, так как имеют 8 ГБ встроенной памяти. Устройства устойчивы к разным погодным условиям: имеют класс защиты от влаги и пыли IP67, выдерживают температуру от -20°C до 50°C.

Камеры получили интеллектуальные функции: обнаружение движения или человека в кадре, ночное видение, двустороннюю аудиосвязь. Обо всех событиях вы сможете узнать из приложения Baseus Security.

Модель S1 получила разрешение видео Ultra 2K, 8-кратным цифровой зум и широкий угол обзора в 145°. Детализированное четкое изображение гарантировано на расстоянии до 8 метров. Режим ночного видения с цветным изображением и встроенный прожектор на 400 Лм сделают возможным круглосуточное наблюдение.

Помимо солнечной батареи, камера оборудована аккумулятором на 10400 мАч, который может работать до 180 дней без подзарядки. Все приватные записи защищены от третьих лиц благодаря сертифицированной TÜV технологией шифрования. Данные хранятся на 8 ГБ встроенной памяти: этого достаточно для хранения записи 1,5 месяцев съемки.

S1 Pro — это комплект из двух камер и домашней станции. Модель снимает в 3K разрешении (2560x1440), что дает четкую картинку на расстоянии до 20 метров. У камеры два объектива: телеобъектив обеспечивает высокую детализацию и качественный 8-кратный зум, а широкоугольный позволит охватить больше пространства в одном кадре — угол обзора составляет 120°+45°. Аккумулятор обеспечит до 210 дней автономной работы. Базовая станция на 16 ГБ сохранит записи за три месяца, а поддержка жестких дисков до 16 ТБ делает камеру идеальной для крупных производств или больших территорий.

Baseus Security N1 Plus

N1 Plus — это модульная система из одной, двух или четырех камер и домашней станции. Отличное качество видео с разрешением Ultra 2K и 8-кратным цифровым зумом дают четкую детализированную картинку на расстоянии до 8 метров. Широкий угол обзора 145° позволит сократить количество слепых зон. Есть режим ночного видения с цветным изображением. В приложении можно настроить две зоны активного наблюдения и две приватные зоны, чтобы снизить количество ложных срабатываний.

Камера работает на одном заряде батареи до 270 дней. Базовая станция имеет 16 ГБ памяти. Этого достаточно, чтобы сохранить до трех месяцев записи видео, которые будут защищены сертифицированной TÜV технологией шифрования. Также есть возможность подключить к домашней станции дополнительный жесткий диск до 16 ТБ. Девайс не боится дождя, снега и сильного ветра — корпус имеет степень защиты от непогоды IP67. Устройство может работать при температуре от -20°C до 50°C.

Baseus Security B1

Разрешение камеры 2K HD, сверхширокоугольный объектив 145°, 8-кратный зум. Режим ночного видения поддерживает встроенный прожектор на 100 Лм. Записи хранятся на 8 ГБ встроенной памяти: этого объема хватит, чтобы сохранить 1,5 месяца съемки. Дополнительно докупать базовую станцию не требуется. Материалы защищены сертифицированной TÜV технологией шифрования.

IP-видеокамера Baseus Security B1 предлагает много вариантов для установки: у нее беспроводное подключение и встроенный аккумулятор, обеспечивающий до 210 дней без подзарядки. Камера имеет степень защиты IP67, приспособлена к работе при температуре от -20°C до 50°C.

Камеры Baseus поддерживают голосовое управление через Alexa и Google Home, а приложение Baseus Security позволяет настраивать зоны наблюдения и получать мгновенные уведомления. ИИ-алгоритмы минимизируют ложные срабатывания.

Серия Baseus Security P1

Линейка домашних Baseus Security включает три модели: P1 Lite, P1 и P1 Pro. Все устройства оснащены интеллектуальными датчиками движения, обнаружения человека в кадре и даже детекторами детского плача. Поэтому домашние камеры можно использовать в качестве видеоняни или для наблюдения за питомцами. Кроме того, устройства оборудованы микрофоном и динамиком — через камеру можно общаться.

P1 Lite — это компактная камера с разрешением Ultra 2K (2304x1296), 8-кратным зумом и панорамным обзором благодаря повороту на 360°. Архив видео загружается на карту памяти объемом до 256 ГБ. Камера имеет класс защиты от влаги и пыли IP67, приспособлена к работе в плохих погодных условиях при температуре от -20° до 50° C.

IP-камера P1 получила более широкий угол обзора — 108°. Разрешение объектива у нее тоже выше — 3K (2560x1440). Эта модель сохраняет записи за 20 дней на карте памяти, а режим ночной съемки позволит не упустить ничего важного даже в темноте.

P1 Pro получила все преимущества предыдущих моделей: панорамный обзор, интеллектуальные датчики, ночное видение и защиту от влаги и пыли IP67. Помимо этого у нее самое широкое разрешение камеры — 3K (2880x1620).

Продажи камер видеонаблюдения Baseus уже стартовали в России, новинки доступны в сети DNS, а также ожидается поступление в розничную сеть «М.Видео».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Infinix выпустила сверхдешевый смартфон с процессором как в iPhone 14 Pro Max. Видео

Смартфонов на Wildberries станет меньше, но россияне этому обрадуются. Кардинально усиливается борьба с поддельными iPhone. Опрос

Google прекращает открытую разработку Android. Опрос

Власти просят «Яндекс» и Сбербанк создать единое ПО для российских промышленных роботов

МВД предупреждает о новом ИТ-обмане. Мошенники обещают подарить технику и отбирают деньги

ЕС откажется от Windows ради независимости от США. Ее заменят на американский Linux, похожий на Windows

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153