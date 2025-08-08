В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи смартфонов Huawei Pura 80 Ultra и Huawei Pura 80 Pro

«М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи смартфонов Huawei Pura 80 Ultra и Huawei Pura 80 Pro. Модель Huawei Pura 80 Pro оснащена 1-дюймовым сенсором RYYB и поддерживает 10-ступенчатую диафрагму с диапазоном f/1.6–f/4.0. А в Huawei Pura 80 Ultra впервые реализована система с двумя телеобъективами и сверхбольшим сенсором. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Huawei Pura 80 Ultra представлена в двух цветах: сверкающем золотом и черном. Модель Pura 80 Pro доступна в трех вариантах: глянцевом красном, белом и черном.

Флагманская модель Pura 80 Ultra получила систему с двумя телеобъективами со сверхбольшим сенсором. В один модуль объединены телеобъектив с 3,7-кратным и 9,4-кратным зумом, работающие в тандеме с сенсором 1/1,28 дюйма.

Смартфон Huawei Pura 80 Ultra также оснащен HDR-камерой с 1-дюймовым сенсором. Технология TCG-HDR, работающая в реальном времени, использует три сигнала высокой мощности для захвата ультраярких, светлых и темных участков кадра одновременно.

Huawei Pura 80 Pro оборудован ультракамерой с 1-дюймовым сенсором. Камера поддерживает систему ультрареалистичной цветопередачи, которая точно передает цвета даже при слабом освещении.

Камера Huawei Pura 80 Pro также поддерживает 10-ступенчатую регулируемую диафрагму f/1.6–f/4.0. Камера смартфона автоматически выбирает оптимальное значение в зависимости от условий съемки.

Модели Huawei Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra оснащены батареей на 5170 мАч. Благодаря поддержке проводной зарядки Huawei SuperCharge мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки на 80 Вт смартфоны могут полностью восполнить заряд менее чем за час.

Экраны смартфонов защищены стеклом Kunlun Glass второго поколения, которое в 16 раз устойчивее к царапинам и в 25 раз прочнее при ударах и падениях по сравнению с традиционными материалами.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Huawei Pura 80 Ultra (16 ГБ + 512 ГБ) — 139 999 руб; Huawei Pura 80 Pro (12 ГБ + 512 ГБ) — 89 999 руб. В подарок с Huawei Pura 80 Ultra идут часы Huawei Watch GT 5 Pro, а с Huawei Pura 80 Pro — Huawei Watch GT 5.