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Новинка 2025 года: смартфон 8849 Tank 4 PRO с проектором и AMOLED-экраном

Сегодня на российском рынке стартуют продажи нового защищенного смартфона 8849 Tank 4 PRO — модели, которая выводит всю категорию гаджетов на новый уровень. Новый смартфон получил уникальное сочетание функций: встроенный проектор, AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, флагманскую камеру и аккумулятор сверхвысокой емкости. Об этом CNews сообщили представители 8849.

Проектор: кинотеатр в кармане

Одной из главных фишек Tank 4 PRO стал встроенный проектор на базе технологии DLP. Он выдает разрешение 720p, автофокус и яркость до 100 люмен. Это позволяет использовать смартфон для просмотра фильмов или проведения презентаций прямо на стене или специальном экране. Такая функция особенно полезна в поездках, на природе или в условиях отсутствия полноценного проектора.

Экран: AMOLED и 120 Гц

Смартфон получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран обеспечивает плавное скроллирование, высокую контрастность и насыщенные цвета. Даже под прямыми солнечными лучами изображение остается ярким и читаемым. Это делает устройство удобным для игр, видео и навигации.

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Новинка 2025 года: смартфон 8849 Tank 4 PRO с проектором и AMOLED-экраном

Камеры: четыре модуля на все случаи

Основная камера оснащена сенсором Sony IMX766 с разрешением 50 Мп и поддержкой PDAF-автофокуса. Для съемки в темноте используется отдельный модуль ночного видения на 64 Мп с ИК-подсветкой. Также в арсенале есть 8-Мп телеобъектив и фронтальная камера на 32 Мп. Такой набор позволяет делать как стандартные фото, так и уникальные снимки в полной темноте или с увеличением.

Производительность: Dimensity 7300 и 24 ГБ ОЗУ

В смартфон встроен новый 8-ядерный чип MediaTek Dimensity 7300. В связке с ним работает 24 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. Этого достаточно для тяжелых игр, многозадачности и хранения объемного контента. Производительности хватит как для повседневных задач, так и для экстремальных условий работы.

Аккумулятор: 11 600 мАч и быстрая зарядка

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Смартфон укомплектован батареей на 11 600 мАч, обеспечивающей несколько дней автономной работы. Есть поддержка быстрой зарядки на 66 Вт и обратной зарядки мощностью 25 Вт, поэтому смартфон может выступать в роли пауэрбанка. Также в корпус встроен яркий кемпинговый фонарь на 1200 люмен. Это делает Tank 4 PRO отличным выбором для длительных поездок и экстремальных условий.

Параметры и надежность

Устройство работает под управлением Android 14 и имеет корпус с защитой IP68. Оно выдерживает падения с высоты до 1,5 метров и погружение в воду. Несмотря на внушительные характеристики, смартфон остается относительно компактным и удобным в руке: его вес составляет 538 г, а размеры 174,3 х 85,4 х 23,9 мм.

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