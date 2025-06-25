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На AliExpress стартовали продажи новинки F7 от Poco

На AliExpress стартовала продажа новинки – Poco F7. Смартфон оснащен 6.83-дюймовым 1.5K AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц . Пиковая яркость – 3200 нит, яркость HBM – 1700 нит. Дисплей поддерживает 68 млрд цветов, цветовой охват DCI-P3, а также технологии HDR10+ и Dolby Vision. Об этом CNews сообщили представители AliExpress.

Сердце гаджетапроцессор Snapdragon 8s Gen 4, выполненный по 4-нм техпроцессу TSMC. Устройство комплектуется 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 объемом 256 ГБ или 512 ГБ.

Основная 50-мегапиксельная камера – Sony IMX882 с апертурой f/1.5, технологией объединения пикселей 1,6 мкм (4-в-1) и оптической стабилизацией изображения (OIS). Ультраширокоугольная камера на 8 МП обеспечивает широкий угол обзора для съемки пейзажей и групповых фото. Фронтальная камера – 20 МП.

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AliExpress
На AliExpress стартовали продажи новинки F7 от Poco

Аккумулятор емкостью 6500 мАч обеспечивает работу устройства в течение всего дня. Также Poco F7 поддерживает быструю зарядку 90 Вт. Смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP68. Доступен в черном, белом и серебряном цветах.

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Цены на модель, с учетом всех скидок, начинаются от 28 197 руб.

Среднее время доставки заказов с AliExpress из Китая в Россию сократилось до 14,1 дней по данным марта 2025 г. Порядка 87% посылок из Китая отправляются в Россию сразу самолетами.

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