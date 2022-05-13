До России добрался дешевый «народный» суперфлагман Xiaomi с топовым «железом». Цена, видео
В российскую розницу поступил смартфон Poco F4 GT – новый флагман компании Xiaomi. Его мировая премьера состоялась в конце апреля 2022 г. Смартфон характеризуется повышенной производительностью и сверхбыстрой 120-ваттной зарядкой. В России новый Poco доступен в двух комплектациях и трех оттенках корпуса и стоит на десятки тысяч рублей дешевле аналогичных по возможностям флагманов основной линейки Xiaomi
Дочерний смартфон Xiaomi
Компания Xiaomi привезла в Россию свой новый смартфон F4 GT, который на мировом рынке продается под ее дочерним брендом Poco. Это флагманское решение с самым современным на момент выпуска процессором, которое, к тому же, стоит значительно дешевле актуальных флагманов других брендов. Разница составляет десятки тысяч рублей.
Бренд Poco Xiaomi запустила в первой половине 2018 г. К концу августа 2018 г. первый его представитель, флагман Pocophone F1, прибыл в Россию. Эта линейка с самого начала состояла преимущественно из топовых в плане производительности решений.
Poco F4 GT нельзя считать полностью новым смартфоном. На деле его премьера в Китае состоялась еще три месяца назад, в середине февраля 2022 г. В этой стране он известен под названием Redmi K50 Cybersport Edition и позиционируется как смартфон для мобильных геймеров.
Попав на мировой рынок, Redmi K50 CE сменил название Poco F4 GT и немного поменялся внешне, чтобы соответствовать общей стилистике бренда Poco. Внутреннее его наполнение осталось прежним. Доступные цвета – черный и ярко-желтый, а также серебристый.
Россиян заставят переплатить
В мире Poco F4 GT продается с конца апреля 2022 г. по цене 599 евро (41,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 мая 2022 г.) за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. За 699 евро (48,1 тыс. руб.) можно купить версию на 12/256 ГБ.
В России доступны те же комплектации, но стоят они на российском рынке заметно дороже. Базовая оценивается в 66 тыс. руб., а старшая – в 76 тыс. руб. Продажи начались 13 мая 2022 г., и первое время на оба смартфона распространяется скидка в 10 тыс. руб. Редакция CNews обратилась к представителям Xiaomi с вопросом о столь значительной разнице в цене Poco F4 GT для европейского и российского рынков и ожидает ответа.
Тем временем, в Китае Redmi K50 Cybersport Edition стоит 3299 юаней (32 тыс. руб.) за 8/128 ГБ. Комплектация 12/128 ГБ, недоступная для Poco F4 GT, обойдется в 3599 юаней (34,9 тыс. руб.), а 12/256 ГБ – в 3899 юаней (37,8 тыс. руб.).
Но даже с учетом заявленной стоимости Poco F4 GT остается одним из самых доступных флагманских смартфонов на российском рынке. Для сравнения, топовые телефоны серии Xiaomi 12, вышедшие еще в конце декабря 2021 г. и имеющие схожую с Poco F4 GT аппаратную часть, в России стоят от 100 тыс. руб.
Экран, память и процессор
Poco F4 GT, как и его китайский вариант под брендом Redmi, собран на американском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Это один из самых передовых мобильных CPU в мире на момент публикации материала, в том числе и за счет топологии – 4 нм. Чип содержит восемь ядер в трех кластерах – одно Cortex-X2 с частотой до 3 ГГц, три Cortex-A710 (до 2,5 ГГц) и четыре Cortex-A510 (до 1,8 ГГц). За обработку графики отвечает подсистема Adreno 730.
Все комплектации смартфона оснащены модулем ОЗУ LPDDR5. Это самый современный стандарт оперативной памяти для мобильных устройств. Встроенный накопитель представлен скоростной микросхемой флеш-памяти UFS 3.1.
Экран в Poco F4 GT основывается на матрице AMOLED DotDisplay с диагональю 6,67 дюйма и соотношением сторон 20:9. Производителем заявлены разрешение Full HD+ (2400х1080 точек), частота обновления до 120 Гц, пиковая яркость 800 нит и контрастность на уровне 5 000 000:1. Поверх дисплея установлено усиленное стекло Corning Gorilla Glass Victus. По данным портала GSM Arena, экран занимает около 86,2% лицевой панели и имеет плотность на уровне 395 пикселей на дюйм.
Фотокамеры и аккумулятор
Xiaomi оставила Poco F4 GT без рекордной емкости аккумулятора, ограничившись стандартными для 2022 г. 4700 мАч. Сравнительно небольшая по современным меркам емкость компенсируется наличием сверхбыстрой 120-ваттной зарядкой по USB-C. По заверениям вендора, она способна зарядить смартфон с 0% до 100% за 17 минут. Сама батарея здесь поделена на две ячейки по 2350 мАч каждая. Зарядное устройство на 120 Вт – в комплекте.
Фронтальная камера смартфона базируется на 20-мегапиксельном сенсоре Sony IMX 596 и имеет диафрагму f/2.4. Камера вписана в дисплей и располагается по центру, рядом с верхней рамкой.
Сзади у Poco F4 GT находится система из трех камер – 64+8+2 МП. Основной сенсор – это Sony IMX686 размерами 1/1,73 дюйма с диафрагмой f/1.9. Разрешение 8 МП имеет сверхширокоугольная камера (f/2.2, угол обзора: 120 градусов). Третий сенсор – макрокамера на 2 МП (f/2.4). Тыльный модуль пишет ролики в 4К на 60 кадрах в секунду.
Прочие спецификации
Poco F4 GT поставляется в алюминиевом корпусе со стеклянной задней панелью и сканером отпечатков пальцев в кнопке включения. Есть поддержка сетей 5G (в России они отсутствуют) на обеих SIM-картах, модули Bluetooth 5.2 и Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6E, не поддерживается в России) с диапазонами 2,4, 5 и 6 ГГц. Поддержка карт microSD не упоминается.
За вывод звука в мобильнике отвечают четыре динамика. Программное обеспечение представлено прошивкой MIUI 13 на базе операционной системы Android 12. В комплект поставки, помимо мощного зарядного устройства, входят защитный чехол и адаптер для подключения проводных наушников.
Poco F4 GT весит 210 граммов. Его размеры составляют 163х77х9 мм.