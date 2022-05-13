До России добрался дешевый «народный» суперфлагман Xiaomi с топовым «железом». Цена, видео

В российскую розницу поступил смартфон Poco F4 GT – новый флагман компании Xiaomi. Его мировая премьера состоялась в конце апреля 2022 г. Смартфон характеризуется повышенной производительностью и сверхбыстрой 120-ваттной зарядкой. В России новый Poco доступен в двух комплектациях и трех оттенках корпуса и стоит на десятки тысяч рублей дешевле аналогичных по возможностям флагманов основной линейки Xiaomi

Дочерний смартфон Xiaomi

Компания Xiaomi привезла в Россию свой новый смартфон F4 GT, который на мировом рынке продается под ее дочерним брендом Poco. Это флагманское решение с самым современным на момент выпуска процессором, которое, к тому же, стоит значительно дешевле актуальных флагманов других брендов. Разница составляет десятки тысяч рублей.

Бренд Poco Xiaomi запустила в первой половине 2018 г. К концу августа 2018 г. первый его представитель, флагман Pocophone F1, прибыл в Россию. Эта линейка с самого начала состояла преимущественно из топовых в плане производительности решений.

Poco F4 GT нельзя считать полностью новым смартфоном. На деле его премьера в Китае состоялась еще три месяца назад, в середине февраля 2022 г. В этой стране он известен под названием Redmi K50 Cybersport Edition и позиционируется как смартфон для мобильных геймеров.

Poco F4 GT выделяется не только яркой окраской но и более привлекательной в сравнении с «одноклассниками» ценой

Попав на мировой рынок, Redmi K50 CE сменил название Poco F4 GT и немного поменялся внешне, чтобы соответствовать общей стилистике бренда Poco. Внутреннее его наполнение осталось прежним. Доступные цвета – черный и ярко-желтый, а также серебристый.

Россиян заставят переплатить

В мире Poco F4 GT продается с конца апреля 2022 г. по цене 599 евро (41,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 мая 2022 г.) за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. За 699 евро (48,1 тыс. руб.) можно купить версию на 12/256 ГБ.

В России доступны те же комплектации, но стоят они на российском рынке заметно дороже. Базовая оценивается в 66 тыс. руб., а старшая – в 76 тыс. руб. Продажи начались 13 мая 2022 г., и первое время на оба смартфона распространяется скидка в 10 тыс. руб. Редакция CNews обратилась к представителям Xiaomi с вопросом о столь значительной разнице в цене Poco F4 GT для европейского и российского рынков и ожидает ответа.

Даже с учетом завышенной российской цены на фоне международной покупка нового Poco остается выгодной

Тем временем, в Китае Redmi K50 Cybersport Edition стоит 3299 юаней (32 тыс. руб.) за 8/128 ГБ. Комплектация 12/128 ГБ, недоступная для Poco F4 GT, обойдется в 3599 юаней (34,9 тыс. руб.), а 12/256 ГБ – в 3899 юаней (37,8 тыс. руб.).

Но даже с учетом заявленной стоимости Poco F4 GT остается одним из самых доступных флагманских смартфонов на российском рынке. Для сравнения, топовые телефоны серии Xiaomi 12, вышедшие еще в конце декабря 2021 г. и имеющие схожую с Poco F4 GT аппаратную часть, в России стоят от 100 тыс. руб.

Экран, память и процессор

Poco F4 GT, как и его китайский вариант под брендом Redmi, собран на американском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Это один из самых передовых мобильных CPU в мире на момент публикации материала, в том числе и за счет топологии – 4 нм. Чип содержит восемь ядер в трех кластерах – одно Cortex-X2 с частотой до 3 ГГц, три Cortex-A710 (до 2,5 ГГц) и четыре Cortex-A510 (до 1,8 ГГц). За обработку графики отвечает подсистема Adreno 730.

Распаковка и обзор глобальной версии Poco F4 GT

Все комплектации смартфона оснащены модулем ОЗУ LPDDR5. Это самый современный стандарт оперативной памяти для мобильных устройств. Встроенный накопитель представлен скоростной микросхемой флеш-памяти UFS 3.1.

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Экран в Poco F4 GT основывается на матрице AMOLED DotDisplay с диагональю 6,67 дюйма и соотношением сторон 20:9. Производителем заявлены разрешение Full HD+ (2400х1080 точек), частота обновления до 120 Гц, пиковая яркость 800 нит и контрастность на уровне 5 000 000:1. Поверх дисплея установлено усиленное стекло Corning Gorilla Glass Victus. По данным портала GSM Arena, экран занимает около 86,2% лицевой панели и имеет плотность на уровне 395 пикселей на дюйм.

Фотокамеры и аккумулятор

Xiaomi оставила Poco F4 GT без рекордной емкости аккумулятора, ограничившись стандартными для 2022 г. 4700 мАч. Сравнительно небольшая по современным меркам емкость компенсируется наличием сверхбыстрой 120-ваттной зарядкой по USB-C. По заверениям вендора, она способна зарядить смартфон с 0% до 100% за 17 минут. Сама батарея здесь поделена на две ячейки по 2350 мАч каждая. Зарядное устройство на 120 Вт – в комплекте.

В Poco F4 GT Xiaomi акцентировала свое внимание не на камере, а на игровых возможностях

Фронтальная камера смартфона базируется на 20-мегапиксельном сенсоре Sony IMX 596 и имеет диафрагму f/2.4. Камера вписана в дисплей и располагается по центру, рядом с верхней рамкой.

Сзади у Poco F4 GT находится система из трех камер – 64+8+2 МП. Основной сенсор – это Sony IMX686 размерами 1/1,73 дюйма с диафрагмой f/1.9. Разрешение 8 МП имеет сверхширокоугольная камера (f/2.2, угол обзора: 120 градусов). Третий сенсор – макрокамера на 2 МП (f/2.4). Тыльный модуль пишет ролики в 4К на 60 кадрах в секунду.

Прочие спецификации

Poco F4 GT поставляется в алюминиевом корпусе со стеклянной задней панелью и сканером отпечатков пальцев в кнопке включения. Есть поддержка сетей 5G (в России они отсутствуют) на обеих SIM-картах, модули Bluetooth 5.2 и Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6E, не поддерживается в России) с диапазонами 2,4, 5 и 6 ГГц. Поддержка карт microSD не упоминается.

Redmi K50 CE

За вывод звука в мобильнике отвечают четыре динамика. Программное обеспечение представлено прошивкой MIUI 13 на базе операционной системы Android 12. В комплект поставки, помимо мощного зарядного устройства, входят защитный чехол и адаптер для подключения проводных наушников.

Poco F4 GT весит 210 граммов. Его размеры составляют 163х77х9 мм.