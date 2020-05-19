Xiaomi представила новую прошивку MIUI 12 для смартфонов

Xiaomi представила новейшую версию операционной системы на базе Android – MIUI 12. Пройдя несколько ступеней оптимизации, система получила ряд новых функций. Созданная с учетом строгих требований защиты личных данных, MIUI 12 использует высокие технологии в области безопасности. Новейший дизайн пользовательского интерфейса и тщательно проработанная анимация обеспечивают комфорт при взаимодействии с мобильными устройствами, создавая реалистичную атмосферу и упрощая доступ к часто используемым функциям.

Операционная система MIUI 12 обеспечивает повышенную защиту личных данных и немедленно информирует о потенциально опасных действиях любого приложения, детально контролируя происходящее. Пользователь может узнать, когда конкретное приложение использует выданные разрешения на доступ к данным о местоположении, контактам, истории звонков, микрофону и хранилищу. Вся история действий приложения выводится на экран одним кликом по статусу прав доступа. Проверяя записи о действиях приложений, пользователь может с легкостью изменить настройки доступа для каждого из них, обнаружив нежелательное или подозрительное поведение. Чтобы еще больше повысить уровень пользовательской осведомленности, в MIUI 12 добавлена функция уведомлений о запросах доступа. Всплывающие сообщения в верхней панели будут появляться всякий раз при фоновом запуске таких важных функций, как геолокация, камера и микрофон. Нажав на уведомление, пользователь может изменить настройки доступа и остановить любую подозрительную активность.

За счет предоставления пользователю усиленного контроля над правами приложений MIUI 12 поднимает уровень приватности на совершенно новый уровень. В операционной системе доступен широкий выбор вариантов реагирования на запросы доступа от конкретных приложений, включая условие «При использовании приложения» и «Всегда уведомлять». Основываясь на контроле данных о местоположении со стороны Android, MIUI 12 идет еще дальше, позволяя управлять приложениями, которые запрашивают доступ к другим критически важным функциям. Помимо геолокации, возможности доступа регулируются также в камере, микрофоне, контактах, истории звонков, календаре и хранилище данных, которые доступны только в режиме «При использовании приложения». ОС MIUI 12 заботится и о безопасном обмене фотографиями, позволяя удалить метаданные и информацию о местоположении перед отправкой снимков.

MIUI 12 получила полностью обновленный дизайн пользовательского интерфейса и улучшенную системную анимацию, при этом ключевые эффекты обновлены на уровне ядра. Технология Mi Render Engine обеспечивает плавные реакции интерфейса, а Mi Physics Engine отвечает за реалистичные траектории перемещения иконок, имитируя движение реальных физических объектов. В новой операционной системе каждая деталь отражает новый принцип дизайна, подсмотренный у самой природы – начиная от анимации открытия и сворачивания программ до быстрого и плавного переключения между приложениями. Благодаря полностью переработанной анимации MIUI 12 удивляет натуралистичными реакциями и реальностью каждой детали.

Использование реалистичной визуализации системных событий позволили сделать экран меню более информативным и понятным: теперь значения и параметры воспринимаются лучше за счет графического представления. Визуализация экономит время и повышает комфорт взаимодействия с мобильным устройством, делая его более интуитивным. Визуализированные элементы управления также подтверждают присутствие пользователя, отражая движение в анимации, что делает каждый взгляд на экран уникальным и индивидуальным.

Представленная недавно функция «Суперобои» выводит на новый уровень космическую эстетику с реконструкциями знаменитых космических пейзажей, созданных на основе фотографий NASA. «Суперобои» отображаются в режиме выключенного экрана, на главном экране и на экране блокировки.

MIUI 12 поддерживает многозадачную работу в режиме плавающих окон. Когда пользователь перемещается по системе с помощью жестов, плавающие окна упрощают одновременную работу с несколькими приложениями и избавляют от необходимости постоянно переключаться между ними. Плавающие окна можно легко перемещать, закрывать и масштабировать, используя простые жесты, на панели действий. Например, когда во время воспроизведения видео на смартфон приходит текстовое сообщение, пользователь может ответить прямо во всплывающем окне, не останавливая воспроизведение. Это значительно упрощает многозадачность на мобильных устройствах, повышая скорость и эффективность выполнения широкого спектра задач.

В MIUI 12 улучшена представленная недавно функция трансляции экрана, которая превратила смартфон в обязательный инструмент ведущего презентаций. Теперь пользователь может запустить трансляцию документов, приложений и игр одним касанием экрана. Здесь тоже поддерживается многозадачность: транслируемое окно можно в любой момент свернуть. Возможность вести трансляцию с выключенным экраном снижает потребление энергии, а опция сокрытия приватных окон не позволяет транслировать на внешние экраны всплывающие уведомления и входящие звонки.

MIUI 12 поддерживает режим экономии заряда батареи. Благодаря этому большинство энергоемких функций будут ограничены, чтобы продлить время работы устройства, когда батарея разряжена. Звонки, сообщения и сетевое подключение не прерываются и будут всегда доступны.

MIUI 12 получила новый улучшенный темный режим. Благодаря приглушенной цветовой палитре для меню, системных и сторонних приложений, этот режим обеспечивает высокий визуальный комфорт в условиях низкого уровня освещенности. Когда включен темный режим, пользователь может выбрать автоматическую регулировку контрастности и яркости при изменении окружающего освещения. Кроме того, темный режим снижает энергопотребление и нагрузку на глаза.

Poco Launcher Xiaomi хорошо зарекомендовал себя. Его характерный элемент – «Меню приложений» – появился теперь и в MIUI 12. При включении папки все приложения перемещаются в нее, освобождая основной экран. Пользователь может автоматически группировать приложения в папках в соответствии со своими личными предпочтениями, что позволяет находить нужные иконки всего за несколько касаний.

Первичное распространение MIUI 12 намечно на июнь 2020 г. Первыми прошивку получат смартфоны Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro. Остальные модели получат обновления поочередно: Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, Pocophone F1, Poco F1, Mi 10 Pro, Mi 10, Poco F2 Pro, Poco X2, Mi 10 Lite, Mi Note 10, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Redmi Note 7S, Mi Note 3, Mi MIX 2, Mi MAX 3, Mi 8 Lite, Redmi S2, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi Note 6 Pro, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi Note 9s, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Mi Note 10 Lite.