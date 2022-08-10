В России грядет скорый и резкий скачок цен на смартфоны

К началу осени 2022 г. смартфоны в России подорожают на 10-15% в зависимости от ритейлера и конкретной модели. Эксперты называют рост цен сезонным, но не уточняют, когда ждать их снижения, и будет ли оно в принципе.

Смартфоны – дорогое удовольствие

В ближайшие месяцы россиянам придется покупать новые смартфоны по более высоким ценам. Как пишет РИА «Новости», повышение расценок ожидается уже в ближайшие несколько недель.

Ценники в салонах связи и магазинах электроники изменятся к сентябрю 2022 г. Некоторые модели смартфонов подорожают на 10%, за другие же придется переплатить 15%.

Опрошенные агентством источники утверждают, что удорожание средств связи никак не связано с происходящим в России и в мире. По их словам, все дело в «сезонности», поскольку осень – это «традиционное время для покупки новой техники». В то же время они не уточняют, как поведут себя цены на смартфоны по окончании этого периода, и стоит ли в обозримом будущем ждать удешевления.

В конце лета 2022 г., несмотря на то, что до осени остается совсем немного времени, наблюдается обратная ситуация. Так, в августе 2022 г. цены на подавляющее большинство моделей смартфонов не изменились по сравнению с июлем 2022 г., а некоторые аппараты и вовсе подешевели на 2-5%.

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В первую очередь цены снизились на дорогие популярные модели, флагманские в своих линейках. Опрошенные РИА «Новости» аналитики подчеркнули, что это нетипичное для современной России явление вызвано «сезонным затишьем».

Предпочтения пока не меняются

Россияне, как выяснилось, с неохотой отказываются от привычных брендов смартфонов. Лидерами в сегменте новых устройств по-прежнему остаются компании Apple и Samsung, хотя они обе были в числе первых, кто поспешил остановить свои поставки в Россию. Apple сделала это в начале марта 2022 г. в угоду американским санкциям, а Samsung последовала ее примеру через три дня.

Запасы мобильников обоих брендов в России пока еще не исчерпаны, в том числе и благодаря параллельному импорту. Впрочем, покупка «серых» смартфонов, как сообщал CNews, может быть сопряжена с риском получить на руки заблокированное устройство.

К тому же параллельный импорт нередко отрицательно отражается на итоговой стоимости устройств – некоторые смартфоны лидеров российского рынка еще до осеннего сезона подорожали на 20%.

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Когда дело касается кошелька, предпочтения россиян могут меняться. По прогнозам экспертов РИА «Новости», к концу 2022 г. лидером российского рынка смартфонов может стать Xiaomi. Она, конечно, тоже отметилась в списке компаний, ограничивших свой импорт в Россию, но он сократился лишь наполовину, к тому же у россиян давно вошло в привычку заказывать ее мобильники напрямую из Китая. В некоторых случаях рекомендуемая российская цена может быть как минимум на треть выше той, что просят за точно такой же смартфон в китайских интернет-магазинах.

Вторичный рынок наготове

Чем выше цены на новые смартфоны, тем активнее россияне скупают подержанные устройства связи. Нельзя исключать, что грядущее осеннее подорожание гаджетов подхлестнет развитие вторичного рынка.

Его рост наблюдается даже в летние месяцы затишья, пишет «Коммерсант». Например, в июне 2022 г. спрос на бывшие в употреблении смартфоны подскочил в 2,5 раза в сравнении с маем 2022 г. В этом сегменте лидерами тоже являются Samsung и Apple, но серьезную конкуренцию им составляют китайские смартфоны Xiaomi и Huawei.

Опрошенные изданием эксперты считают, что происходящее связано с нехваткой новых устройств на рынке. «Новые устройства пока не могут обеспечить прежний уровень повышения продаж по причине сохраняющегося дефицита устройств на рынке»,— заявил источник «Коммерсанта» на российском мобильном рынке.

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Также в начале лета 2022 г. было зафиксировано падение продаж новых смартфонов – они упали на 35,5% год к году в натуральном выражении и на 38,7% в деньгах. Даже если сравнить показатели мая и июня 2022 г., то в мае было продано 1,7 млн смартфонов на 39,3 млрд руб., тогда как месяцем позже ритейлерам удалось реализовать лишь 1,5 млн устройств на сумму 32,5 млрд руб. Падение оказалось 11,8-процентным в штуках и 17,4-процентным в деньгах.