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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199507
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Власов Евгений

СОБЫТИЯ


13.08.2026 ДВФУ и крупнейший университет Малайзии договорились о создании зеркальной лаборатории по искусственному интеллекту 1
11.10.2017 Стартап Comino получил $10 млн на создание ​майнера​ ​криптовалют с жидкостным охлаждением 2
11.05.2017 Calltouch выбрала СУБД от Mail.Ru Group 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Власов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Mango Cloud Systems - Calltouch - Колтач Солюшнс 34 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2179 1
VK - Mail.ru Group 3604 1
Exante - Экзанте 4 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22682 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18150 2
Web Interface - Веб-интерфейс 2047 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 360 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3197 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8668 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2516 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1631 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4625 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13937 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4860 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3062 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16279 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 637 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10689 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5222 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13148 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53977 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4892 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33527 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2260 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6249 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 319 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 642 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 1
Чистов Алексей 1 1
​Князев Анатолий​ 2 1
Аникин Денис 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 166400 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5495 1
Германия - Федеративная Республика 13223 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18177 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6687 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4674 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11337 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3136 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5731 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5787 1
Bloomberg 1629 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 213 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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