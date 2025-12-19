Как бизнес теряет клиентов: исследование Calltouch о пропущенных звонках

Данные сервиса развития бизнеса Calltouch показывают тревожную тенденцию: значительная доля обращений теряется бизнесом на самом первом этапе — звонке. Об этом CNews сообщили представители Calltouch.

Проблема пропущенных звонков по Москве и области показывает, что в июле 2025 г. количество пропущенных уникальных звонков длительностью менее 35 сек выросло до 160% от базового уровня. Даже с учетом сезонных колебаний показатель стабильно превышает 110-140%. В регионах ситуация лучше, но тоже остается важной к вниманию: количество пропущенных обращений может достигать до 110%.

Экономика потерь усугубляется растущей стоимостью лида. Отдельное исследование Calltouch по динамике стоимости привлечения показывает, что цена лида от новых и текущих клиентов варьируется от месяца к месяцу, демонстрируя общую тенденцию к росту. В пиковые месяцы разрыв между стоимостью первичного и повторного обращения может достигать тысяч рублей, что делает повторный контакт с уже заинтересованным клиентом экономически более выгодным, а его потерю — особенно болезненной.

Компании, внедрившие интеллектуальные инструменты анализа коммуникаций, уже фиксируют значительный эффект. Например, автомобильный холдинг «Автодом», внедрив ИИ Ассистента Calltouch для анализа звонков, повысил точность разбора до 96% и сократил маркетинговый бюджет на 30 млн руб. в месяц за счет оптимизации процессов и устранения ошибок продавцов.

Работа с пропущенными обращениями — новый резерв роста. Современные системы с помощью искусственного интеллекта позволяют не только фиксировать факт пропуска звонка, но и автоматически анализировать его контекст, интегрироваться с CRM и моментально ставить задачи на обратный звонок. Это превращает потерянные контакты в восстановленные лиды без дополнительных затрат на привлечение.

В эпоху замедления роста рынка и ужесточения конкуренции инвестиции в технологии, повышающие эффективность обработки каждого клиентского обращения, перестают быть опциональными. Это становится стратегической необходимостью для сохранения рентабельности и устойчивого развития бизнеса. Внедрение интеллектуального коллтрекинга и анализа — это не статья расходов, а инструмент прямой экономии и увеличения конверсии, который окупается за счет возврата уже оплаченного, но утерянного трафика.