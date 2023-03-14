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Цифровизация Бизнес-приложения
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MR Group внедрит цифровые сервисы по управлению бизнес-процессами

MR Group сообщила о планах по внедрению в собственные бизнес-процессы таск-менеджеров – цифровых сервисов по управлению задачами. Программы-планировщики помогают контролировать сроки и выполнение бюджетов, рабочих задач, соблюдения сроков различных этапов строительства.

«Цифровые решения для девелоперов сегодня – неотъемлемая часть контроля на всех этапах реализации проектов: от расчета себестоимости потенциального объекта и затрат ресурсов до оптимизации процесса строительства и постпродажного обслуживания клиентов», – сказал заместитель генерального директора по организационному развитию и трансформации MR Group Вадим Прошин.

Как пояснил Вадим Прошин, для девелопера одна из ключевых тем – это сроки реализации проекта. Это важно, когда проектов много и уследить за всеми без системного подхода сложно. Система управления проектом позволяет видеть статус проекта в целом, отдельные его показатели, графики, на какую задачу нужно обратить внимание в первую очередь. Внедрение сервисов также повысит прозрачность всех процессов для покупателей.

«Мы заканчиваем формирование новой методологии управления проектами, которую разработали для себя. Такой подход планируем применять в управлении и реализации многих наших проектов как в проектах бизнес-класса – “Метрополия”, “City Bay”, “Селигер Сити”, так и в премиальных проектах, в частности Famous, Hide, Symphony 34», – сказал Вадим Прошин.

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Как отмечают в компании, очень важно при управлении проектами опираться как на компетенции отдельных сотрудников и устоявшиеся подходы к работе, так и на используемые в компании бизнес-процессы. Кроме того, важно учитывать последовательность бизнес-процессов и фиксации зоны ответственности участников, чтобы выстроить проектную работу наиболее эффективным образом.

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