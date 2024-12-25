«Корус Консалтинг» создал курс по управлению данными для слушателей программы Executive MBA бизнес-школы ИМИСП

Департамент аналитических решений ГК «Корус Консалтинг» и бизнес-школа ИМИСП будут обучать бизнесменов и топ-менеджеров работать с процессами Data Governance. Учебный курс встроен в программу ЕМВА, строится на реальных бизнес-кейсах и демонстрирует, как из данных можно извлекать пользу для компаний.

ИМИСП – независимая российская бизнес-школа, один из лидеров бизнес-образования России, предлагает один из лучших курсов Executive MBA в стране. Курс ежегодно собирает собственников компаний среднего и малого бизнеса, а также топ-менеджеров организаций Enterprise-уровня.

Автором курса стала Алиса Школьникова, руководитель направления Data Governance департамента аналитических решений ГК «Корус Консалтинг». Задача курса – объяснить концепцию управления данными, не прибегая к сложной и специфической терминологии и ознакомить слушателей EMBA с методикой управления данным в своих организациях, в том числе – в рамках проектов с подрядчиками (например, стратегическими консультантами или ИТ-компаниями).

Курс, построенный на бизнес-кейсах, рассказывает о том, что такое данные и как извлекать из них пользу для компании, описывает контур жизненного цикла данных и определяет место функции данных в организационной структуре. Также курс включает разбор конкретных примеров по формированию аналитической отчетности, запросам внутри компании или извне, помогает слушателям понять, как сокращать затраты, связанные с наиболее частыми запросами к дата-продуктам (DWH, BI, MDM), и оптимизировать работу компании.

Отдельный блок курса посвящен качеству данных и отвечает на актуальные вопросы: почему невозможно добиться стопроцентного качества, какие метрики качества данных существуют и какие меры способствуют поддержке высокого уровня качества данных.

«Одним из важных блоков программы EMBA в современных условиях является часть, посвященная цифровой трансформации. Так как управление данными – неотъемлемый элемент этого процесса, нам было важно дать слушателям базовые компетенции по работе с данными. Для этого мы искали на рынке проверенного эксперта, который не только занимается проектами по управлению данными, но им может объяснить принцип работы в этом направлении представителям бизнеса», – сказал ректор ИМИСП Ярослав Павлов.

«Для меня очень важно, чтобы после окончания курса слушатели программы ИМИСП понимали, какие конкретные шаги необходимо сделать, чтобы эффективно управлять данными в своей компании. Моделируя различные ситуации в ходе бизнес-игры в заключении курса, я всегда предлагаю связывать работу с данными со стратегическими целями компании. Реальные сценарии, измеримые показатели эффективности – все это показывает, что данные являются необходимым инструментов для повышения эффективности бизнес-процессов любой компании», – отметила руководитель направления Data Governance департамента аналитических решений ГК «Корус Консалтинг» Алиса Школьникова.