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«DатаРу Консалтинг» автоматизировала управление денежными потоками в «КАМИ-Групп» с помощью отечественной EPM-системы

Компания «DатаРу Консалтинг» завершила проект по внедрению отечественной EPM-системы для станкоторговой компании «КАМИ-Групп». Новый цифровой инструмент автоматизировал формирование платежного календаря и повысил эффективность финансового управления.

«КАМИ-Групп» собрала в свой портфель более 300 станкостроительных поставщиков. Ежегодно компания отгружает клиентам около 17 тыс. станков под проекты любой сложности.

Перед заказчиком стояла задача найти и внедрить надежный и гибкий инструмент, способный повысить точность и оперативность управления денежными потоками, а также обеспечить финансовую аналитику. Для этого требовалось автоматизировать процесс формирования платежного календаря, который заполнялся вручную в Excel, что отнимало значительные ресурсы и увеличивало риск ошибок.

К проекту была привлечена команда экспертов «DатаРу Консалтинг». Они предложили развернуть в ИТ-инфраструктуре заказчика EPM-систему Cubix российского вендора «Аксилон», интегрировав ее с корпоративным хранилищем данных (DWH) и предусмотрев формы для ручного ввода информации. Техническое решение включило механизм дополнительных преобразований данных на уровне представлений, что обеспечило корректную аналитику.

«Cubix объединяет передовые технологии и уникальную экспертизу нашей компании в области проектирования EPM-решений, что позволяет клиентам оптимизировать стратегическое планирование», – отметил Даниил Пойда, руководитель направления аналитики «DатаРу Консалтинг».

Проект длился с октября 2024 г. по март 2025 г. и включил этапы детального изучения бизнес-процессов заказчика, развертывание системы, тестирование и обучение пользователей. В процессе реализации специалисты «DатаРу Консалтинг» адаптировали функциональность системы под финансовую модель «КАМИ-Групп», устраняя возникающие сложности в рабочем порядке.

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Безопасность

«В процессе внедрения мы чувствовали постоянную вовлеченность партнеров и уверенность, что любые возникающие вопросы будут оперативно и профессионально решены», – сказала Любовь Судакова, бизнес-аналитик «КАМИ-Групп».

Совместно с командой заказчика были проведены донастройки системы, что позволило довести систему до требуемого уровня точности и удобства работы в ней. Сегодня EPM-система Cubix успешно переведена в режим промышленной эксплуатации, а ее поддержка осуществляется силами команды «DатаРу Консалтинг».

«Мы получили именно тот результат, на который рассчитывали на старте проекта. Команда “DатаРу Консалтинг” проявила высокий уровень экспертизы в области внедрения EPM-систем. Особенно хотелось бы отметить их внимательное отношение к деталям и умение глубоко вникнуть в особенности нашей бизнес-логики», – сказал Роман Калитенко, директор по аналитике «КАМИ-Групп».

«Для нас было важно не просто внедрить систему, а адаптировать ее под реальные задачи и процессы клиента. Специфика финансового моделирования в “КАМИ-Групп” требовала нестандартных решений, и наша команда показала, что способна гибко и точно работать с такими вызовами», – отметила Евгения Коваленко, руководитель проекта «DатаРу Консалтинг».

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