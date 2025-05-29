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Коваленко Евгений
УПОМИНАНИЯ
|29.05.2025
|«DатаРу Консалтинг» автоматизировала управление денежными потоками в «КАМИ-Групп» с помощью отечественной EPM-системы 1
|15.06.2016
|For Auto для iOS проверит историю штрафов и расскажет о местонахождении эвакуированного авто 1
Коваленко Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple - App Store 2933 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14253 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44213 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148994 1
|Европа 24385 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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