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Пойда Даниил
УПОМИНАНИЯ
|29.05.2025
|«DатаРу Консалтинг» автоматизировала управление денежными потоками в «КАМИ-Групп» с помощью отечественной EPM-системы 1
Пойда Даниил и организации, системы, технологии, персоны:
|КАМИ 29 1
|DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 134 1
|Microsoft Office 3822 1
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