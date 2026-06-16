СП.АРМ выпустила релиз МИС qMS 26.1 с улучшенной «Госпитализацией», расширенными «Финансами» и новыми интеграциями

Компания СП.АРМ, разработчик медицинской информационной системы qMS, объявила о выходе релиза 26.1. Об этом CNews сообщили представители СП.АРМ.

Дизайн и юзабилити: еще один шаг в развитии интерфейса

Продолжается работа над улучшением дизайна и юзабилити системы. Так, появилась новая кнопка «Профиль» с персональными настройками рабочей среды и информацией о специалисте.

В закладке «День специалиста» реализована возможность записи пациента для повторной явки или на предустановленную услугу непосредственно из статуса/протокола медицинской записи.

«Госпитализация» и «Оперблок»: развитие ключевого функционала

В модуле «Госпитализация» появились новые предупреждения и цветовая индикация, помогающая контролировать заполнение медицинских протоколов. Также выходит бета-версия нового Листа назначений в формате блочной модели, что позволило уменьшить время отклика системы.

«Оперблок» получил несколько улучшений: например, изменен расчет времени анестезии с возможностью раздельного учета времени анестезии и времени пребывания пациента в операционной.

«Финансы»: обновления в работе с тарифными планами

В блоке «Финансы» появилась возможность прикреплять внешний документ к тарифному плану и просматривать его в таблице «Способы оплаты», оформлять опциональный возврат предоплаты, а также присоединять к выбранной услуге список сопутствующих списанных медикаментов/изделий медицинского назначения.

«Назначения»: обновления в работе с планами лечения

Реализована функциональность согласования назначения услуг. Она особенно важна при назначении пациенту дорогостоящих или требующих особого контроля услуг.

«Подбор»: удобная работа с расписанием и маршрутом пациента

В версии 26.1 реализован новый вариант функционала «Подбор», оптимизирующий формирование расписания и маршрута пациента. Закладка предназначена для подбора слотов по заданным условиям для назначенных услуг.

Врачебные комиссии: обновления в электронном документообороте

Функционал переработан: расширены понятия-образцы, оптимизированы статусы и словари. Развитие электронного документооборота в этом направлении будет полезно клиникам разных специализаций и масштабов.

Новые интеграции: мессенджер «Макс» и система Aritmos

Интеграция с «Макс» позволяет пациентам подписывать информированные добровольные согласия дистанционно через защищенный канал, а также обеспечивает автоматический обмен статусами и подписанными документами между МИС qMS и мессенджером «Макс».

Интеграция с электронной очередью Aritmos позволяет пациентам самостоятельно записываться на услуги из терминала, после чего информация о записи попадает непосредственно в МИС.

Личный кабинет: новые инструменты для удобства использования

Реализованы новое универсальное API и виджет для быстрой записи на прием, возможность «замораживать» наличные услуги, фиксировать и списывать бонусы и скидки, а также расширенные возможности в Личном кабинете контрагента.

Критерии качества: автоматизация контроля по приказу №203н

В системе описаны критерии качества в соответствии с приказом Минздрава №203н от 14.04.2025. Функциональность позволяет просмотреть список критериев качества по всем основным диагнозам и последовательно проверить их на соответствие по каждому диагнозу эпизода.

СЭМД

В релизе 26.1 разработаны новые редакции СЭМДов, включая протоколы коронарографии и чрескожного коронарного вмешательства, медицинские заключения по результатам медосмотров и др.