«Медицинский ассистент qMS ИИ» компании «СП.АРМ» включен в реестр российского ПО

Экспертный совет по программному обеспечению при Минцифры России включил программный комплекс «Медицинский ассистент qMS ИИ» компании «СП.АРМ» в реестр российского программного обеспечения. Решение зафиксировано в протоколе от 26 января 2026 г. № 44пр. Реестровая запись № 31922 внесена 6 февраля 2026 г. Об этом CNews сообщил представитель «СП.АРМ».

Включение в реестр подтверждает соответствие продукта требованиям национального законодательства и открывает возможности для его масштабирования в государственных и частных медицинских организациях.

«Для нас это решение — стратегический шаг. И МИС, и ИИ-ассистент, внесенные в реестр российского ПО, подтверждают нашу ответственность за развитие отечественных цифровых технологий. Мы инвестируем в собственные разработки, чтобы медицинские организации могли опираться на надежные, суверенные решения», — отметил заместитель генерального директора компании «СП.АРМ» Евгений Мартынов.

«Медицинский ассистент qMS ИИ» — отечественное решение, разработанное на базе собственной языковой модели и искусственного интеллекта. Продукт бесшовно интегрирован в экосистему МИС qMS и адаптирован для решения специализированных медицинских задач.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

Медицинский ассистент создан для врачей всех профилей и специализаций. Он помогает ускорять диагностический поиск за счет анализа всего массива доступной информации и поддерживать принятие решений в сложных или нетипичных клинических ситуациях. qMS ИИ обеспечивает аналитическую поддержку, предоставляет развернутую расшифровку результатов диагностических исследований и проводит анализ выписных эпикризов. Кроме того, он автоматически готовит необходимую документацию, включая клинические разборы, рекомендации и планы обследований. qMS ИИ подключается к работе только по желанию специалиста, что гарантирует контроль и удобство в работе.

«Включение в реестр — важная веха, но лишь первый шаг к масштабированию решений на базе ИИ. Тем не менее успех будет определяться не столько регуляторным статусом, сколько реальной клинической эффективностью: сокращением времени на принятие решений, снижением когнитивной усталости врачей и, в конечном счете, улучшением исходов лечения. Это событие подтверждает: российский рынок готов к переходу от пилотных ИИ-проектов к промышленному внедрению верифицированных решений в клиническую практику. Создан прецедент для регуляторного признания ИИ как полноценного медицинского инструмента, а не просто «умного помощника», — сказал медицинский советник компании «СП.АРМ» Вадим Жук.

